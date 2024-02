Iveco Group senza freni dopo i conti. La view degli analisti

A Piazza Affari non si ferma la corsa al rialzo di Iveco Group che, dopo l’impennata di venerdì scorso si è spinto ancora in avanti oggi.

Iveco Group estende il rally di venerdì scorso

Il titolo, dopo aver chiuso l’ultima seduta prima del week-end con un rally di quasi otto punti percentuali, anche oggi ha guadagnato terreno, anche se con un ritmo meno vivace.

A fine giornata Iveco Group si è presentato a 10,8 euro, con un vantaggio del 2,08% e volumi di scambio vivaci, visto che sono transitate sul mercato oltre 3,4 milioni di azioni, al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2 milioni.

Il titolo ha continuato a calamitare gli acquisti e si è riportato a un soffio dai massimi toccati il 7 gennaio del 2022 a 10,882 euro.

A spingere in avanti Iveco Group sono stati i risultati dell’esercizio 2023 diffusi la scorsa settimana, superiori alle stime, accompagnati da una guidance per l’anno in corso migliore delle aspettative.

Iveco Group: spunti dalla call

Gli analisti di Equita SIM hanno riportato in una nota oggi i principali spunti positivi della conference call, segnalando che riguardano i prezzi migliori del previsto, in aumento per il quarto anno consecutivo per assenza di cancellazioni/pressione sui modelli in phase-out e il contributo dei nuovi veicoli Model Year 2024.

Da segnalare anche il free cash flow superiore alle aspettative nonostante i maggiori capex per il maggior EBITDA e il contributo del capitale circolante netto.

Iveco Group: Equita SIM alza stime e target

Gli analisti di Equita SIM hanno deciso di alzare le stime per il 2024 per il 2025 intorno al punto mediano della guidance, ritenendo che anche il consensus, che aveva stime simili alle loro, faccia lo stesso.

Sapendo che negli ultimi due anni Iveco ha alzato più volte le guidance di inizio anno, gli esperti credono che gli obiettivi 2024 scontino ipotesi prudenti e possano essere considerati un minimo in assenza di nuovi shock macroeconomici.

Come conseguenza, Equita SIM ha alzato del 7% il prezzo obiettivo di Iveco Groupo a a 14 euro per azione, mantenendo invariata la raccomandazione “buy”.

Iveco Group: le attese per il business plan

Dalla presentazione del business plan del 14 marzo, gli analisti si aspettano maggiore visibilità sul business della difesa, dei bus elettrici e del piano di rilancio dei veicoli pesanti, senza escludere aggiornamenti su partnership per veicoli antincendio e condivisione dei costi di R&D/capex.

Iveco Group al vaglio di Intesa Sanpaolo

A scommettere sul titolo è anche Intesa Sanpaolo, che ha rinnovato l’invito ad acquistare, con un target price rivisto verso l’alto da 11,9 a 14,1 euro.

Sulla scia delle indicazioni positive fornite dal management di Iveco in occasione dei conti diffusi venerdì scorso, gli analisti hanno incrementato le stime di Ebit industriale adjusted 2024 di circa il 20%.