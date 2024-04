Un’analisi della banca N26 ha portato alla realizzazione di una classifica che svela dove costa di più la vita in Europa.

Per realizzare questa speciale classifica sono stati presi in considerazione 12 Paesi europei chiave in base alla loro attrattiva per il trasferimento, alla dimensione della popolazione e all’attuale situazione politica e sociale, basandosi su di un Indice di vivibilità che tiene conto delle spese di affitto ed elettricità, gli aumenti salariali, la densità di popolazione e il senso generale di felicità dei residenti.

L’indice è stato creato con valori che vanno dall’1 al 10 (dal peggiore al migliore) per settori specifici. E’ stato infine calcolato un punteggio su un totale di 50 che ha determinato la classifica finale.

Dove costa di più la vita in Europa, la classifica dei 5 Paesi più cari

Tra i Paesi in cui la vita costa di più possiamo trovare (dall’ultimo posto a salire):

5. Il Regno Unito , con 19,7 punti totali

, con 19,7 punti totali 4. I Paesi Bassi , con 20,4 punti totali

, con 20,4 punti totali 3. L’ Italia , con 20,4 punti totali

, con 20,4 punti totali 2. La Germania , con 24,8 punti totali

, con 24,8 punti totali 1. La Grecia, con 24,9 punti totali

Sul fondo della classifica possiamo quindi trovare il Regno Unito, seguito poi a pari merito dai Paesi Bassi e dall’Italia. Al primo posto svetta invece la Danimarca, con 38,5 punti, considerato il miglior paese in cui vivere secondo l’Indice di vivibilità. La Svizzera si classifica invece al secondo posto con 35,3 punti mentre il Belgio si accontenta della terza posizione, con 34,8 punti.

La classifica per singoli parametri

Costo di locazione

Considerando un appartamento di medie dimensioni con camera da letto, il Belgio risulta essere il Paese con gli affitti più accessibili mentre l’Italia quello con il rapporto stipendio/affitto peggiore.

Costo dell’energia elettrica

Considerando il costo ed il consumo medio dell’elettricità, l’Austria risulta essere il Paese con i prezzi più bassi in quest’ambito, mentre la Grecia quello con i costi più elevati.

Aumenti salariali

In merito all’aumento dei salari Spagna e Belgio hanno una media di crescita degli stipendi maggiore rispetto ad altri Paesi. All’opposto possiamo trovare invece Paesi Bassi e Austria, nei quali l’aumento dei salari risulta essere minore.

Densità della popolazione

In merito alla densità della popolazione la Svezia si posiziona al primo posto di questa speciale classifica, mentre i Paesi Bassi fanno da fanalino di coda.

Indice di felicità

Secondo quanto stimato dal World Happiness Report, la Danimarca risulta essere il Paese più felice, seguita a ruota da Paesi Bassi, Svezia e Svizzera. Grecia, Spagna ed Italia risultano invece gli Stati meno felici tra i 12 presi in esame.

Leggi anche: Quanto costa vivere a Parigi: stipendio, affitto e spese quotidiane nella Ville Lumière