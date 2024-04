Chi è Lory Del Santo? Tra le donne più amate nel mondo dello spettacolo, ha una fama non indifferente sia in Italia che all’estero, soprattutto negli Stati Uniti d’America. Il suo nome è legato a quello di Eric Clapton con cui condivide un tragico evento: la perdita del loro amato figlio. Ripercorriamo insieme la carriera dell’attrice e showgirl veneta e scopriamo qualche dettaglio noto sulla sua vita privata.

Tutto su Lory Del Santo: dagli esordi al successo televisivo e cinematgorafico

Lory Del Santo è nata a Povegliano Veronese, nelle campagne del Veneto. La sua infanzia non è stata affatto facile in quanto viveva in condizioni precarie e ha perso il padre quando lei aveva solo 3 anni. Il suo destino non era segnato ma ha dovuto costruirselo da solo. Nonostante le difficoltà, l’attrice, modella e showgirl, ha fatto il suo esordio televisivo molto presto, a soli 16 anni, come valletta del programma musicale Festivalbar (1975).

Da quel momento ha iniziato a farsi notare negli ambienti televisivi e la sua carriera ha preso il decollo anche grazie alla partecipazione a Miss Universo. Dopo aver fatto la necessaria gavetta tra cinema e televisione, Lory Del Santo è diventata una presenza fissa nel mondo dello spettacolo. Di lei si ricordano i ruoli nelle seguenti pellicole:

Caro papà , regia di Dino Risi (1979);

, regia di Dino Risi (1979); Gardenia il giustiziere della mala , regia di Domenico Paolella (1979);

, regia di Domenico Paolella (1979); Dove vai se il vizietto non ce l’hai? , regia di Marino Girolami (1979);

, regia di Marino Girolami (1979); Pensione amore servizio completo , regia di Luigi Russo (1979);

, regia di Luigi Russo (1979); Sabato, episodio di Sabato, domenica e venerdì , regia di Sergio Martino (1979);

, regia di Sergio Martino (1979); Il fiume del grande caimano , regia di Sergio Martino (1979);

, regia di Sergio Martino (1979); Agenzia Riccardo Finzi… praticamente detective , regia di Bruno Corbucci (1979);

, regia di Bruno Corbucci (1979); Il giocattolo , regia di Giuliano Montaldo (1979);

, regia di Giuliano Montaldo (1979); Sono fotogenico , regia di Dino Risi (1980);

, regia di Dino Risi (1980); Desideria: la vita interiore , regia di Gianni Barcelloni Corte (1980);

, regia di Gianni Barcelloni Corte (1980); I seduttori della domenica , regia di Dino Risi (1980)

, regia di Dino Risi (1980) L’onorevole con l’amante sotto il letto , regiadi Mariano Laurenti (1981);

, regiadi Mariano Laurenti (1981); Bollenti spiriti , regia di Giorgio Capitani (1981);

, regia di Giorgio Capitani (1981); W la foca , regia di Nando Cicero (1982);

, regia di Nando Cicero (1982); La gorilla , regia di Romolo Guerrieri (1982);

, regia di Romolo Guerrieri (1982); La donna giusta , regia di Paul Williams (1982);

, regia di Paul Williams (1982); “FF.SS.” – Cioè: “…che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?”, regia di Renzo Arbore (1983).

Per quanto riguarda il mondo della televisione, il volto della Del Santo è diventato popolare a partire dalla seconda metà degli anni ’80 quando ha preso parte a Drive In. Negli anni 2000 è diventata sempre più popolare grazie a programmi come: L’isola dei famosi, Pomeriggio Cinque, Mattino Cinque, Pechino Express e Grande Fratello VIP.

Quanti anni ha Lory Del Santo

Lory Del Santo, come abbiamo già affermato nel precedente paragrafo, è nata a Povegliano Veronese, in provincia di Verona. Il suo segno zodiacale è la Bilancia e la sua data di nascita è il 28 settembre 1958. Attualmente l’attrice e showgirl veneta ha 65 anni ma tra qualche mese spegnerà 66 candeline.

Come si sono conosciuti Lory Del Santo ed Eric Clapton

La vita privata di Lory Del Santo è sempre stata molto chiacchierata e al centro dei riflettori. Fece scalpore la sua relazione con uno dei chitarristi più importanti al mondo: Eric Clapton. I due inizialmente erano amanti e sembra che siano conosciuti nella città di Milano durante una tournée italiana di Clapton. Dall’unione tra i due era nato anche un figlio il 21 agosto 1986: Conor Loren Clapton. Purtroppo il ragazzino è deceduto tragicamente il 20 marzo 1991, all’età di 4 anni. Conor era precipitato dal 53eismo piano del grattacielo in cui era residente perché un addetto alle pulizie aveva lasciato aperta una porta-finestra.

Dopo vari flirt (accertati o presunti) con diversi vip del calibro di Agnelli e Trump, oggi Lory Del Santo è fidanzata con Marco Cuculo.

Quanti figli sono rimasti a Lory Del Santo

Lory Del Santo ha avuto anche altri figli dopo la morte di Conor. Il secondogenito si chiama Devin, classe 1991, ed è nato dall’unione tra l’attrice e showgirl e l’imprenditore Silvio Sardi. Nel 1999 era diventata madre di Loren, che purtroppo si è suicidato nel 2018 negli Stati Uniti d’America. Negli anni ’90, la Del Santo, ha frequentato il tennista Richard Krajicek. I due hanno avuto un figlio nato prematuro e deceduto a sole due settimane di vita. L’unico erede in vita dell’attrice veneta è solo Devin, suo secondogenito.

Chi è il figlio vivente di Lory Del Santo

Devin Del Santo è l’unico figlio rimasto in vita di Lory Del Santo. Non si sa molto di lui in quanto è lontano dai riflettori. È nato sotto il segno del Leone il 23 agosto 1991. Sin da giovane ha vissuto tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America in quanto l’attrice e showgirl ha deciso di crescere Devin senza l’aiuto del padre del ragazzo. Sembra proprio che, infatti, tra l’imprenditore Silvio Sardi e il giovane Devin non ci sia alcun tipo di rapporto.

