Parte la prevendita di Dogeverse ed è subito boom: 300.000 dollari raccolti in poche ore

Il Doge Day, in arrivo il 20 aprile, darà un'enorme spinta a Dogeverse, in quanto l'entusiasmo per tutto ciò che riguarda Doge raggiungerà livelli altissimi, complice anche l'halving del Bitcoin.

Se questi due fattori non fossero sufficienti a far schizzare alle stelle il prezzo di questa nuova meme coin, le sue proprietà multichain faranno certamente decollare il razzo verso nuovi orizzonti.

Solana, Base, Avalanche... ci sono un'infinità di catene in gara per essere la destinazione principale per il lancio di meme coin. Dogeverse si propone di essere all things to all chains. È già attiva su Ethereum, BNB Smart Chain e Polygon, ma ha in cantiere Solana, Base e Avalanche per il giorno del lancio. Questa utility multi-bridge è un'estensione massiccia della potenza dell'universo Doge.

Dogeverse sta facendo qualcosa che nessun'altra meme coin ha tentato. Esistono già delle multichain, ma nessuna è così estesa e interconnessa come Dogeverse intende essere.

La nuova criptovaluta Dogeverse si inserisce in una prospettiva che concentra le menti sulle opportunità sempre più ampie delle meme coin che si sviluppano su più catene.

VISITA IL SITO UFFICIALE DI DOGEVERSE

Dogeverse ha già qualcosa di cui vantarsi

Non nascondiamocelo: Dogeverse è la prima meme coin a essere lanciata sulle sei blockchain più utilizzate dopo il Bitcoin. Questo sì che è un motivo di vanto.

Dogeverse è il primo Doge che viaggia sulla catena e ha un prezzo di 0,00029 dollari, con un prezzo finale di prevendita di 0,00030500 dollari. La seconda fase di prezzo (0,00029100 dollari) inizierà tra tre giorni o quando saranno stati raccolti 870.000 dollari. Ciò significa che non c'è tempo da perdere per approfittare del prezzo più basso, poiché il primo obiettivo di prezzo potrebbe essere raggiunto nelle prossime ore.

Elon Musk darà una spinta anche a Dogeverse?

Se la multichain non è già abbastanza impressionante, c'è l'auto-propulsione già incorporata nell'ecosistema Doge che deriva dalle riflessioni e dalla persona di Elon Musk. Il multimiliardario ha molto da fare, ma trova ancora il tempo per tessere le lodi di Dogecoin.

Se si uniscono tutti questi attributi favorevoli al mercato in un'unica multi-moneta, questo progetto inizia a sembrare qualcosa di simile a un “monster meme coin”.

Le catene a cui si rivolge $DOGVERSE sono un misto di Layer 1 come Ethereum, Avalanche, Solana e BNB Smart Chain, insieme a Layer 2 come Polygon e Base. Si può dire che Dogeverse ha coperto ogni angolo.

Nel campo delle criptovalute non c'è tempo per riposare sugli allori, come testimonia l'espansione del numero di catene utilizzate per lanciare meme coin. Il ritmo del cambiamento è sempre più rapido, ed è per questo che Dogeverse sembra essere il cane più intelligente di tutti, puntando tutto sulla multichain.

Un tempo derisa come una bella idea ma troppo ambiziosa, Solana sta dimostrando il suo valore e ha a tutti gli effetti spodestato Ethereum per quanto riguarda il futuro delle meme coin.

Dogeverse sarà la prossima meme coin ad esplodere?

Tuttavia, il vantaggio che offre rispetto a Ethereum non significa che Solana non sia a sua volta vulnerabile all'arrivo di una catena concorrente che si faccia largo nella sua posizione dominante appena acquisita.

Base e Polygon affrontano entrambe le debolezze di Ethereum in modi leggermente diversi, con soluzioni di livello 2 che corrono sopra il livello primario di regolamento transazionale.

Token come $DEGEN hanno sfruttato questa base costruendo su di essa un layer 3. DEGEN ha una capitalizzazione di mercato completamente diluita di 1,56 miliardi di dollari. Nel frattempo, un'altra moneta Base, $BRETT, è esplosa di valore e attualmente viene scambiata a 0,0792 dollari, vicino al suo massimo storico.

Come nel caso di Solana, le meme coin stanno portando decine di migliaia di nuovi utenti alla catena di Base. Dogeverse si aggiungerà a questo slancio nel suo modo unico, consentendo effettivamente di creare tunnel che colmino senza sforzo l'accesso e la liquidità tra le catene, rendendo l'investimento in meme coin ancora più flessibile, per non dire prezioso.

Chiamato "Cosmo the Doge", questo simpatico mut è "nato con l'abilità unica di iper-saltare tra le stelle dell'universo delle criptovalute" - e non c'è dubbio che, con questo tipo di utilità, potrebbe diventare lui stesso una superstar.

L'offerta totale di token è di 200 miliardi, con il 15% destinato alla prevendita e il 10% alle ricompense per lo staking. Gli acquirenti della prevendita possono iniziare a fare staking fin da subito.

Restate in contatto con gli sviluppi del progetto su X/Twitter e Telegram.

ACCEDI ALLA PREVENDITA DI DOGEVERSE