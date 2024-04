La seduta odierna si è conclusa in positivo per Saipem, che ha ritrovato la retta via dopo ben sei giornate consecutive in calo.

Saipem chiude in positivo una seduta volatile

Dopo aver chiuso la sessione di ieri con un ribasso di quasi un punto percentuale, il titolo ha avviato gli scambi in salita oggi, per poi passare in territorio negativo.

Raggiunto un minimo a 2,014 euro, Saipem ha risalito la china e ha virato in positivo, terminando le contrattazioni a 2,256 euro, con un vantaggio dell’1,53% e volumi di scambio vivaci, visto che sono transitate sul mercato oltre 70 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 56 milioni.

Saipem: i conti del primo trimestre

Saipem ha mostrato un andamento volatile dopo la diffusione dei risultati del primo trimestre e ha perso inizialmente terreno in conseguenza dell’assenza di riferimenti alla guidance 2024 nel comunicato stampa sui conti.

In seguito però il titolo ha ritrovato il sorriso dopo che l’AD del gruppo ha confermato le indicazioni per l’anno in corso, anticipando che il secondo trimestre potrebbe essere chiuso in anticipo rispetto alla tabella di marcia.

Saipem ha archiviato il primo trimestre con un utile netto pari a 57 milioni di euro, rispetto al pareggio dello stesso periodo del 2023.

I ricavi sono saliti del 18% a 3,047 miliardi di euro, mentre l’Ebitda adjusted è cresciuto del 40% a 268 milioni di euro.

La generazione di cassa è stata pari a 68 milioni di euro, mentre l’indebitamento finanziario netto è calato di 52 milioni a 209 milioni di euro.

Il portafoglio ordini ha riportato una contrazione del 4% su base trimestrale a 28,756 miliardi di eruo, contro il record di 29,8 miliardi di fine 2023.

Saipem: il commento di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che i risultati del primo trimestre di Saipem hanno mostrato una crescita sostenuta del fatturato e dell’Ebitda, grazie alla performance delle attività offshore, mentre la redditività della parte onshore resta prossima al breakeven.

A livello di generazione di cassa operativa, la performance è in forte crescita e in linea con le attese degli analisti, mentre il miglioramento del debito oltre le stime è motivato da una velocità di esecuzione degli investimenti e leasing repayments inferiori rispetto al budget di Saipem per l’anno.

Gli analisti di Equita SIM ritengono che i risultati siano coerenti con l’outlook 2024 che prevede ricavi pari a 12,7-13,3 miliardi di euro e un Ebitda di circa il 10%.

Il primo trimestre è stagionalmente più debole e il risultato non è “annualizzabile”, ma la crescita dei principali indicatori è coerente con la guidance.

Gli esperti della SIM milanese si attendono quindi che il set di risultati non abbia implicazioni rilevanti per le nostre stime, confermando così la raccomandazione “hold” su Saipem, con un prezzo obiettivo a 2 euro.

Saipem: cauta anche Mediobanca

Non si sbilanciano neanche i colleghi di Mediobanca Research, che oggi hanno reiterato il rating “neutral”, pur riconoscendo che la società ha registrato una performance robusta nel primo trimestre.

Saipem al vaglio di Morgan Stanley

A scommettere su Saipem è Morgan Stanley, che oggi ha ribadito l’invito a sovrappesarlo in portafoglio, con un target price a 2,75 euro.

Secondo gli analisti, i risultati dei primi tre mesi dell’anno sono stati sostanzialmente in linea con le attese, dopo un quarto trimestre molto ricco di eventi, e mostrano il naturale progresso del piano industriale presentato lo scorso trimestre.

Saipem: la view di Banca Akros e di Jefferies

Bullish anche la view di Banca Akros, che oggi ha lasciato invariata la raccomandazione “buy”, con un fair value a 3 euro.

Per gli analisti, la trimestrale di Saipem ha mostrato un forte miglioramento in termini di ricavi e margini.

A caldeggiare l’acquisto del titolo è anche Jefferies, con un prezzo obiettivo a 2,75 euro, sulla scia dei conti definiti migliori delle aspettative.