Saipem attende con ottimismo la trimestrale

Tra le blue chip che oggi si spingono in avanti troviamo anche Saipem che dopo aver perso terreno per cinque sedute di fila riesce a trovare gli spunti giusti per risalire la china.

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di venerdì scorso con una flessione di oltre due punti percentuali, oggi rimbalza e al momento vanta la migliore performance nel settore oil.

Saipem risale dopo 5 cali di fila

Negli ultimi minuti Saipem si presenta a 2,272 euro, con un rialzo dello 1,43% e oltre 14 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 57 milioni.

Il titolo non sembra risentire dell’andamento negativo del petrolio che al momento si presenta a 82,8 dollari al barile, con un ribasso dello 0,47%.

Saipem intanto finisce sotto la lente in vista dei conti del primo trimestre di quest’anno che saranno svelati oggi, con conference call domani.

Saipem: le attese di Equita SIM sulla trimestrale

Gli analisti di Equita SIM si attendono una performance nei primi tre mesi dell’anno che continui a mostrare un buon momentum degli utili grazie al business offshore, con l’incidenza dei progetti a bassa marginalità della backlog review in progressiva diminuzione.

Nel dettaglio, il fatturato è atteso crescere del 21% a 3,135 miliardi di euro, mentre l’utile netto dovrebbe attestarsi a 63 milioni di euro, contro il dato sulla parità dello stesso periodo dello scorso anno.

L’Ebitda adjusted è visto in aumento del 45% a 277 milioni di euro e la marginalità all’8,8%, mentre la raccolta ordini è attesa a 1,3 miliardi di euro e la posizione finanziaria netta dovrebbe risultate negativa per 220 milioni di euro, in miglioramento sequenziale rispetto al debito di 261 milioni dell’ultimo trimestre del 2023

Saipem: analisti vedono conferma outlook 2024

Gli esperti della SIM milanese si aspettano che Saipem confermi l’outlook 2024, che prevede ricavi tra 12,7 e 13,3 miliardi di euro, un Ebitda margin al 10% e spese per investimenti tra 440 e 480 milioni di euro.

Saipem: le stime e la strategia di Equita SIM

Sul 2024-2925, gli analisti di Equita SIM confermano le stime EBITDA al centro della guidance implicita di Saipem.

Gli esperti riducono invece le stime a livello di EPS 2024-2025 in media di circa il 20%, in quanto non avevano ancora completamente incorporato l’incremento di ammortamenti nel 2024 per l’aumento della flotta a noleggio che dovrebbe far raggiungere il D&A in un range incluso tra 650 e 750 milioni di euro.

Equita SIM ribadisce la raccomandazione “hold” sul titolo, con un prezzo obiettivo a 2 euro, spiegando che la sua view neutrale è confermata, in quanto mantiene un approccio difensivo sul settore Oil & Gas, sebbene il momentum sugli utili sia atteso particolarmente positivo nel 2024 con un buon grado di visibilità, e il recente incremento dei prezzi del greggio incida positivamente sulla performance del titolo.

Saipem: le attese di BofA sulla trimestrale

A puntare su Saipem è invece Bank of America che da una parte ribadisce l’invito ad acquistare e dall’altra alza il prezzo obiettivo da 2,5 a 2,9 euro.

Dai conti del primo trimestre, gli analisti si aspettano ricavi pari a 3,145 miliardi di euro, un Ebitda rettificato di 297 milioni e un utile netto a 65,7 milioni.