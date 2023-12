Ecco il metodo più sicuro per pagare online: come evitare truffe e problemi

Pagare online è sicuro, se si conoscono le regole del web e si seguono alcuni importanti consigli. Ecco come pagare per evitare le truffe.

Nell'era degli acquisti on-line, individuare la sicurezza ha acquisito una dimensione centrale. I parametri di sicurezza offerta dai vari metodi di pagamento sono diventati determinanti per la scelta non solo della modalità di pagamento ma anche della piattaforma su cui si effettuano acquisti.

In questo articolo abbiamo selezionato i metodi di pagamento più diffusi e più sicuri, stilando una classifica dei migliori metodi di pagamento per acquistare in rete.

Rischi dei pagamenti on-line

Pagare on-line ci espone a diversi rischi, principalmente perché quando si effettua un pagamento on-line, fondamentalmente, si trasmettono in via digitale alcune informazioni sensibili riguardanti i nostri metodi di pagamento e questo trasferimento di dati, in alcuni casi necessario per eseguire la transazione, ci espone a possibili truffe.

Il più grande rischio quando si effettuano pagamenti on-line è il furto di identità, che potrebbe permettere, ad eventuali malintenzionati, di rubare e copiare i nostri dati per poi effettuare acquisti, trasferimenti di denaro e prelievo, a nostre spese.

Come tutelarsi dalle truffe

Per evitare che i nostri dati, e il nostro denaro, vengano rubati, è importante evitare truffe e per farlo vi sono alcune "regole generali" da seguire.

La prima cosa di cui accertarsi è che, la piattaforma su cui stiamo effettuando un pagamento, sia sicura, e soprattutto, sia ciò che dice di essere. Se quindi stiamo effettuando un acquisto in rete su un portale importante, assicuriamoci che l'URL sia quello corretto. Per fare ciò, bisogna recarsi nella parte in alto del nostro browser di navigazione, e, indipendentemente dal fatto che stiamo navigando usando un pg, un tablet, uno smartphone o altro, nella parte superiore dell'applicazione troveremo un indirizzo web, ciò che ci importa verificare sono le prime due parti.

Nella prima parte dell'indirizzo dovremmo trovare, la dicitura https:// tale elemento è un indicatore di sicurezza sul trattamento dei dati, ma non ci garantisce che il sito sia sicuro o che non nasconda truffe o insidie. La seconda parte dell'indirizzo è quella più importante, poiché contiene l'indirizzo effettivo del portale su cui stiamo navigando. Questa parte si compone di due o più elementi, nel caso di "trend-online" ad esempio le parti che compongono l'indirizzo sono tre "www.trend-online.com". Di questa sezione di indirizzo ciò che ci interessa sono la seconda e terza parte ovvero "trend-online.com" questa parte di indirizzo è detta dominio, e verificarlo ci permette di sapere se ci troviamo effettivamente sul portale su cui crediamo di navigare.

Una volta verificata questa informazione, e accertato che, il portale su cui stiamo navigando è sicuro, il grosso del lavoro è fatto, e tutto il resto dipenderà dalla sicurezza offerta dai vari metodi di pagamento.

Altra cosa a cui fare attenzione per evitare truffe e furti di dati, è accertarsi della sicurezza della rete da cui si sta navigando quando si effettua un acquisto on-line, in altri termini, è importante evitare di effettuare acquisti on-line quando si è collegati a reti pubbliche o non sicure, perché i dati che trasmettiamo durante la transazione potrebbero essere intercettati e rubati.

Metodi di pagamento più sicuri

Quando si effettuano pagamenti on line, la sicurezza non è mai troppa, ecco perché abbiamo stilato questa lista dei metodi di pagamento più sicuri e possiamo classificare i vari metodi di pagamento in tre categorie, ovvero carte di pagamento, servizi di pagamento digitali e pagamenti bancari.

Carte di pagamento

Carte di credito, debito e prepagate sono uno dei metodi di pagamento digitale più utilizzati, e possono essere utilizzati anche per i pagamenti on-line. Il pagamento con questi strumenti è reso sicuro dagli stessi prestatori di servizio, che tutelano il consumatore con numerosi protocolli di sicurezza e controlli come l'invio di notifiche di pagamento o richieste di autorizzazione. Tali strumenti, se attivi, permettono di impedire transazioni non autorizzate , tuttavia, devono essere attivi e se non lo sono, un possibile malintenzionato potrebbe riuscire a sottrarre i nostri dati, come ad esempio il numero della carta e il suo CSV.

Sebbene i livelli di sicurezza di carte di credito, debito e prepagate sono gli stessi, le carte prepagate, per la propria natura, risultano generalmente più sicure per i pagamento on-line rispetto a carte di credito e debito, questo perché, a differenza delle carte di credito e di debito, le carte prepagate non sono direttamente connesse al nostro conto, di conseguenza, il credito disponibile è limitato al solo credito presente sulla carta.

Il contrassegno

Il contrassegno, se bene risulti più datato rispetto ai più moderni metodi di pagamento, se si vogliono evitare truffe e si vuole avere la certezza di pagare solo una volta ricevuto ciò che abbiamo acquista.

Per quanto possa essere sicuro tuttavia, non tutti i venditori on-line accettano questo metodo di pagamento poiché dilaziona enormemente i tempi di pagamento e trasferisce il rischio di truffa al venditore.

Conti digitali

Il servizi di pagamento digitali e conti digitali, sono forse gli strumenti di pagamento più adatti agli acquisti on-line, nati nel contesto dell'e-commerce e cresciuti parallelamente alla stessa diffusione degli e-commerce, questi strumenti offrono in genere elevati standard di sicurezza e numerose garanzie, sia per l'acquirente che per il venditore. Nell'era degli smartphone questi strumenti sono aumentati esponenzialmente seguendo modelli di funzionamento simili a Paypal.

Pagamenti bancari

Il bonifico bancario rappresenta il metodo di pagamento più sicuro in assoluto, questo perché le transazioni sono tracciate dal sistema bancario, condizione necessaria affinché il bonifico possa avere successo. Tale condizione rende estremamente sicuro questo metodo di pagamento, sia per il venditore che per l'acquirente.

La classifica dei metodi di pagamento più sicuri

Tutti i metodi di pagamento elencati in questa lista sono generalmente molto sicuri ed, eventuali rischi, sono legati soprattutto ad un uso scorretto di tali strumenti o pagamenti su piattaforme non sicure.