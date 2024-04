Ristoranti stellati, mangiare sotto i 50 euro in Italia si può: ecco 6 location

Mangiare in un ristorante stellato con meno di 50 euro da qualche tempo si può: ecco 6 location dov'è possibile farl.

Quando si parla di ristoranti stellati, si pensa subito alla grande qualità dei prodotti e ai prezzi non proprio accessibili.

Ma è necessario sfatare un mito, non sempre è così: alcuni ristoranti stellati in Italia propongono percorsi di degustazioni a cifre veramente abbordabili.

Molti locali con una stella Michelin hanno percorsi degustazione, menù colazioni che possono aggirarsi tra i 30 e i 50 euro.

Da nord a sud, la scelta è molto vasta: ecco 6 ristoranti stellati con menù sotto i 50 euro.

Coloro che amano la buona cucina, hanno sognato almeno una volta nella vita di potersi sedere ad un tavolo di uno dei tantissimi ristoranti stellati d’Italia.

Un sogno che potrebbe risultare troppo costoso per alcuni visto le tariffe che ci sono in giro e i menù non proprio abbordabili.

Alcuni pranzi, cene potrebbero raggiungere anche i 300 euro a persona ma per fortuna non è sempre così.

Ci sono infatti alcuni ristoranti italiani con almeno una stella Michelin, con proposte gastronomiche che non superano i 50€.

Si tratta di:

• Locanda Tamerici, Fiumaretta di Ameglia (Sp)

• Osteria degli Assonica, Sorisole (Bg)

• Vintage 1997, Torino

• Trattoria da Amerigo, Savigno (Bo)

• Oasis - Sapori Antichi, Vallesaccarda (Av)

• Trattoria Zappatori, Pinerolo (To)

La Locanda Tamerici, Fiumaretta di Ameglia (Sp)

Tra i ristoranti stellati italiani accessibili con menù al di sotto dei 50 euro c’è La Locanda Tamerici dello chef Mauro Ricciardi.

Questo è il luogo ideale per gustare piatti di pesce di tradizione ligure. Non mancano due proposte davvero interessanti: il Menu del Territorio con sette portate e il Menu del Mare composto da quattro portate.

Non va dimenticato che è possibile scegliere menù alla carta. A pranzo da mercoledì a sabato è possibile scegliere un menu con due piatti al costo di 30 euro.

L’Osteria degli Assonica a Sorisole (Bg)

Tra i ristoranti italiani stellati che propongono menù a menù a meno di 50 euro c’è l’Osteria degli Assonica degli chef Alex e Vittorio Manzoni.

Il ristorante con una stella Michelin offre tre menu tra cui scegliere e la possibilità di scegliere il business lunch.

Questo è composto da due portate a scelta diversi settimanalmente: nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì il prezzo si attesta sui 25 euro, mentre se si aggiunge il dessert arriva a 30 euro.

Vintage 1997, Torino

Altro ristorante stellato accessibile è quello dello chef Umberto Chiodi Latini. Nel suo ristorante Vintage 1997 di una stella Michelin, situato a piazza Solferino a Torino, è possibile gustare il meglio della della tradizione piemontese.

Qui a pranzo dal lunedì al venerdì, è possibile scegliere di fare una colazione di lavoro spendendo soltanto 30 euro, con due portate più il dolce.

Trattoria da Amerigo, Savigno (Bo)

Dello chef Alberto Bettini, la trattoria da Amerigo da una stella Michelin. Il ristorante è un punto di riferimento per la tradizione emiliana e propone ina vasta gamma di piatti locali e stagionali.

E’ possibile trovare piatti come il coniglio all'aceto balsamico tradizionale di Modena con patate schiacciate e insalata rustica o i tortellini in brodo di gallina vecchia.

Con il menù degustazione è possibile degustare quattro portate al costo di 50 euro.

Oasis - Sapori Antichi, Vallesaccarda (Av)

Spostandoci in Irpinia c’è il ristorante una stella Michelin l’Oasis - Sapori Antichi.

Questo ristorante gestito dalla famiglia Fischetti usa tanta attenzione per materie prime utilizzando soprattutto prodotti che vengono dal territorio. Anche questo ristorante stellato da la possibilità di scegliere lunedì, martedì e venerdì una colazione di lavoro con due piatti più dessert a soli 30 euro.

Trattoria Zappatori, Pinerolo (To)

Sempre in Piemonte, a Torino è possibile degustare un menù a meno di 50 euro nel moderno ristorante dello chef stellato Christian Milone.

La Trattoria Zappatori propone piatti della tradizione piemontese rivisitati in chiave moderna.

Soprattutto il menù Mercato offre pietanze stagionali senza lasciare indietro la creatività. Anche questo ristorante propone dal mercoledì al venerdì una colazione di lavoro al costo di 30 euro comprensivo di due portate, piccola pasticceria, acqua e caffè.