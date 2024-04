Meghan Markle si propone al pubblico con una nuova iniziativa commerciale. Il 14 marzo ha lanciato l’American Riviera Orchard, la sua nuova azienda in cui si impegna a promuovere uno stile di vita sano e casalingo. Il primo prodotto annunciato è la marmellata di Montecino.

Scopriamo qualcosa in più su questo prodotto

Marmellata di Montecino: gli ingredienti bio di Meghan Markle

Su Instagram arriva il nuovo prodotto venduto dalla duchessa Megan Markle, una marmellata fatta in casa in edizione limitata: disponibili solo 50 vasetti. La Markle ha subito mandato la marmellata alle sue amiche influencer, senza rivelare il prezzo del prodotto.

La marmellata è una marmellata di fragole fatta in casa con ingredienti naturali prodotti a Montecino, in California. L’idea della duchessa è quella di promuovere uno stile di vita sano ed idilliaco, fatto di semplicità.

Per questo la Markle ha subito inviato i barattoli alle sue amiche influencer, che hanno subito postato foto sui social la foto del barattolo ricoperto di un velo bianco legato con un fiocco: la tipica immagine che si ha della marmellata della nonna.

L’etichetta è stata scritta dalla stessa Meghan, che ha voluto aggiungere un tocco personale al suo nuovo prodotto.

Tra gli influencer a cui ha inviato la marmellata sono presenti Nachi Figueras, amico di Harry e Tracy Robbins che ha subito fatto sentire la sua opinione:

Ora la colazione il pranzo e la cena sono un po’ piu dolci

Il sito online dell’America Riviera Orchard è stato lanciato, con tanto di stemma in stile reale. Il tutto è stato accompagnato da un video commerciale in cui si vede Meghan cucinare tra i fornelli e successivamente in abito da sera, invitando lo spettatore ad iscriversi ad una lista d’attesa per poter avere un’anteprima sui prodotti casalinghi presto disponibili, tra cui pentole, libri di cucina, spezie, candele e saponi.

Quanto costa la marmellata di Meghan Markle?

Il prezzo del prodotto non è ancora disponibile, ma la duchessa non è la prima celebrità a lanciare un prodotto biologico, prima di lei c’è stato LeBron James con il suo miele venduto a 250 dollari a barattolo. Si può presumere quindi che il prezzo della marmellata si aggiri sul centinaio di dollari.