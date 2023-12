Ecco cos'è l'annuncio di GTA su Netflix Games: la trilogia arriva su mobile

Su Netflix arriva possente il nome di GTA e l'accostamento è di sicuro sorprendente: si tratta in realtà di una grande novità per la piattaforma Netflix Games, con la trilogia originale in procinto di sbarcare su smartphone.

I nomi di GTA e Netflix insieme fanno pensare a una serie tv o a un film basato sul popolare videogame, ma in realtà non si tratta di questo. Cos'è allora l'annuncio di GTA su Netflix?

La risposta riguarda Netflix Games e la possibilità di giocare finalmente la trilogia originale su smartphone. I fan sono in trepidante attesa di sperimentare con mano la novità e l'annuncio entusiasma l'ampia community appassionata del videogame tra i più famosi di sempre. Scopriamo tutti i dettagli e le date di arrivo.

Netflix Games, tanti giochi gratis per lo smartphone

Di recente Netflix ha deciso di allargare il suo panorama di offerte anche ai giocatori. Ma non si tratta di creare console o giochi propri, bensì di videogame (sebbene solo per smartphone e tablet) senza costi aggiuntivi per gli abbonati.

Il funzionamento di Netflix Games è abbastanza semplice. Accedendo all'app ufficiale Netflix (la solita, quella che utilizzate per vedere le serie) dovrete solo toccare l'icona "Games" che si trova in basso. Essa rimanderà a una pagina contenente alcuni giochi.

Sono tutti gratuiti per gli abbonati e non contengono pubblicità. Per ottenerli è sufficiente toccare "Get Game" per ogni gioco che vi interessa. Questo porterà a una pagina del Play Store o App Store che vi permetterà di installare il gioco, poi potrete giocarci.

Dopo un periodo di scarso successo per quest'idea, la grande N ha ribadito di voler proseguire col suo progetto videoludico, tant'è che ci sono attualmente titoli di ottimo livello e di brand famosi tra i migliori giochi Netflix Games.

Il proposito è stato pienamente rispettato visto che l'ultimo annuncio riguarda un vero big della storia dei videogiochi: si tratta della trilogia di GTA.

Tre giochi di GTA su Netflix Games, ecco quando e su quali dispositivi

Un recentissimo annuncio da parte di Netflix conferma quella che di sicuro è la più eccellente acquisizione finora per la sua sotto-piattaforma. Su Netflix Games arriverà Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, naturalmente a opera di Rockstar Games.

La trilogia consiste nei seguenti giochi, riadattati con portabilità per dispositivi mobili:

• Grand Theft Auto III - The Definitive Edition;

• Grand Theft Auto Vice City - The Definitive Edition;

• Grand Theft Auto San Andreas - The Definitive Edition.

Tutti e tre i titoli saranno privi di pubblicità, di acquisti in app e di qualsiasi genere di costo aggiuntivo. Saranno insomma giocabili per intero, al cento per cento, senza pagare null'altro che l'abbonamento Netflix già sottoscritto.

Veniamo adesso alla disponibilità. I giochi saranno riscattabili sulla piattaforma davvero prestissimo, ossia a partire dal 14 dicembre 2023. E la buona notizia è che si potranno ancora una volta giocare su entrambe le principali piattaforme mobile.

Come tutti gli altri titoli di Games, anche i tre GTA saranno disponibili sia su Android sia su iOS: Netflix, infatti, ha predisposto una "versione Netflix" dell'app su entrambi gli store.

Ricordiamo che, pur essendo possibile trovare l'app sullo store, l'unico modo per scaricarla è passare per Netflix con un account loggato che abbia un abbonamento idoneo. Vale lo stesso per l'apertura del gioco, che sarà accessibile solo passando per l'app Netflix o, se si è privi di essa, loggando con l'account Netflix. Se l'abbonamento viene interrotto, il gioco diventa inaccessibile.