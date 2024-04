Meghan Markle torna in televisione con un programma di cucina e lifestyle. Il format sbarcherà su Netflix e la vede dietro i fornelli per spiegare ai telespettatori le sue abitudini alimentari e tanti altri hobby che l’appassionano. Da sempre amante del buon cibo e dell’ottimo vino, la moglie di Harry d’Inghilterra si prepara a coronare un altro suo grande sogno.

Meghan Markle torna in tv: per lei un programma su Netflix

Fin dai suoi esordi nel mondo dello spettacolo, Meghan Markle non ha mai nascosto si essere una buona forchetta. Pensate che il nome del suo blog – The Tig – prendeva ispirazione proprio da un vino italiano, il Supertuscan Tignanello. Oggi, dopo essersi affermata come attrice, aver sposato il principe Harry d’Inghilterra e interrotto i rapporti con la Royal Family, sta per realizzare un suo grande sogno: condurre un programma di cucina e lifestyle. Il format sbarcherà su Neflix, dove ormai lei e il marito sono di casa.

Dopo la docuserie sulla vita di coppia, dove appariva anche Harry, e la produzione Heart of Invictus, dedicata agli atleti veterani di guerra, Meghan torna in video da sola. Il programma è prodotto dalla loro società Archewell Productions, in collaborazione con la Boardwalk Pictures, che ha firmato format famosi come Chef’s Table di Netflix. Inoltre, ci saranno Michael Steed, regista di show di un certo livello, quali Anthony Bourdain: Parts Unknown in onda su BBC, e Leah Hariton, showrunner della trasmissione Selena + Chef, con protagonista Selena Gomez.

Il programma che vedrà la Markle dietro i fornelli non si occuperà solo di cucina, ma anche di giardinaggio, di beauty e di lifestyle in generale. Le riprese dovrebbero iniziare proprio in questi giorni, in una location affittata proprio per l’occasione.

Meghan Markle: la location del programma in onda su Netflix

Stando alle prime indiscrezioni, il programma che condurrà Meghan Markle su Netflix andrà in onda da una location scelta dalla stessa duchessa. Si tratta di una villa situata a Montecito, in California, dove i Sussex vivono ormai da anni. La dimora è stata presa in affitto proprio per il format, pertanto la cucina che si vedrà in video non è quella dove l’attrice prepara ottimi manicaretti per la sua famiglia.

Molto probabilmente, il format sarà collegato anche al nuovo progetto imprenditoriale di Meghan, American Riviera Orchard. Quest’ultimo è stato lanciato proprio nei giorni scorsi, con l’invio di una serie di marmellate in edizione limitata ad alcune influencer, tra cui la stilista Tracy Robbins.

Al momento, non c’è ancora una data ufficiale per il debutto su Netflix. A breve dovrebbero iniziare le registrazioni, per cui la messa in onda potrebbe slittare anche a fine estate o addirittura in autunno.