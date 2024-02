Angelina Mango si prepara per l'Eurovision: porterà una versione diversa de "La noia"?

Angelina Mango, la giovanissima vincitrice della 74esima edizione del festival di Sanremo, si sta preparando per esibirsi con il suo brano "La noia" all'Eurovision Song Contest.

"La Noia", scritta da Madame e Dardust, ha conquistato il pubblico italiano e internazionale, grazie al suo ritmo coinvolgente e alla sua capacità di trasmettere energia e freschezza.

La canzone rappresenterà l'Italia all'Eurovision, ma Angelina come la porterà sul palco della competizione europea? Ci saranno dei cambiamenti nel brano? Parrebbe infatti che la cantante stia preparando una versione diversa de "La noia".

Angelina Mango e la versione diversa de "La noia" per l'Eurovision

Il regolamento dell’Eurovision Song Contest prevede che gli artisti in gara possano portare il loro brano nella sua forma originale**, oppure apportarne delle modifiche.**

Parrebbe che Angelina Mango stia pensando modificare la sua “La noia”. L'indiscrezione è emersa durante l'apparizione della cantante al podcast "Pezzi dentro la musica" del giornalista ed esperto di musica Luca Dondoni.

Angelina starebbe valutando di includere parti cantate in spagnolo e/o inglese, in modo da rendere il pezzo più adatto ad un pubblico internazionale. L'idea di usare un testo multilingue potrebbe portare "La noia" alla conquista di telespettatori provenienti da tutto il mondo, e ad ottenere un numero di voti potenzialmente elevato.

Dove sarà l'Eurovision 2024?

La 68° edizione dell'Eurovision Song Contest 2024 si tiene presso il Malmö Arena, a Malmö, in Svezia. Il concorso internazionale si svolgerà dal 7 all'11 maggio 2024. Nella scorsa edizione si era aggiudicata la prima posizione Loreen con Tattoo, cantante svedese dalle sonorità Alternativa/indie e R&B/soul.

Da quando ha avuto inizio l'Eurovision, si tratta della terza volta che la manifestazione si svolge nella capitale svedese (le prime due ci sono state nel 1992 e nel 2013).

Per l'Italia potrebbe esserci un colpo di scena: Annalisa e Mahmood, pur non avendo vinto il festival di Sanremo, potrebbero partecipare all'evento di Malmo. Come? Partecipando alla competizione canora "Una voce per San Marino". In vincitore, infatti, sarà selezionato per partecipare all'Eurovision song contest in rappresentanza del piccolo stato indipendente. Lo stesso era accaduto nel 2022, quando Achille Lauro ha vinto la competizione presentandosi sul palco dell'Eurovision di Torino come "avversario" di Blanco e Mahmood.