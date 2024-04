Dopo la vittoria dello scudetto l’Inter è pronta a festeggiare con i suoi tifosi al termine della sfida contro il Torino: ecco dove vederla in TV e in streaming e le probabili formazioni.

La 34^ giornata di Serie A

L’Inter ospita a San Siro il Torino dopo la vittoria dello scudetto, matematicamente ottenuto con la partita nella gara contro il Milan, con i nerazzurri che devono fare a meno di Dumfries (squalificato dopo l’espulsione della scorsa giornata).

Dall’altra parte, il Torino arriva a Milano dopo 3 gare senza vittoria, alla ricerca di tre punti importanti per tener vivo il sogno europeo della squadra di Juric.

Inter Torino, dove vederla in TV e in streaming

La partita è visibile a tutti gli abbonati DAZN a partire dalle 12:30 di domenica 28 aprile 2024. La sfida può essere seguita anche attraverso l’applicazione DAZN presente sul decoder Sky Q.

La gara è disponibile in streaming grazie alle app ufficiali di DAZN, Sky Go e Now TV, scaricabili gratuitamente dagli store dei dispositivi mobile.

Le formazioni

Per l’Inter in difesa scalpita Bisseck, anche se al momento Pavard pare in vantaggio. Sulla destra, senza lo squalificato Dumfries, Darmian parte dal primo minuto, mentre Dimarco potrebbe lasciare spazio a Carlos Augusto. Davanti Lautaro e Thuram vanno verso la conferma anche se non è da escludere la partenza dal primo di Arnautovic e Sanchez.

In casa Torino, Juric punta a schierare l’11 titolare migliore possibile. In difesa spazio a Tameze, Buongiorno e Rodriguez. A centrocampo Ricci dovrebbe sostituire lo squalificato Linetty, mentre in attacco Sanabria dovrebbe tornare titolare a discapito di Okereke.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata

Le quote dei bookmakers

Nonostante il campionato già chiuso i bookmakers danno ampiamente in vantaggio l’Inter, con l’1 dato a 1.44. Segue poi l’X a 3.80, mentre la vittoria del Torino è data addirittura a 6.50.

Intanto in casa nerazzurra è tutto pronto per la grande festa che colora le vie di Milano di nerazzurro.