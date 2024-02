Annalisa e Mahmood all'Eurovision: ecco come possono partecipare senza aver vinto Sanremo

Annalisa e Mahmood andranno all'Eurovision? Esiste una possibilità che potrebbe farli partecipare, nonostante non abbiano vinto Sanremo: ecco come.

Annalisa e Mahmood hanno una possibilità in più per partecipare all'Eurovision nonostante non siano usciti vincitori da Sanremo 2024: come fare? Con una possibile partecipazione a Una Voce per San Marino, ai due potrebbe essere concesso il pass per il palco internazionale.

Ecco come Annalisa e Mahmood possono partecipare all'Eurovision, ma solo entro il 24 febbraio 2024.

Annalisa e Mahmood vanno all'Eurovision?

Il regolamente prevede, dal 2015, che il rappresentante italiano al festival europeo della canzone (Eurovision appunto) sia di regola il vincitore o la vincitrice di Sanremo, salvo in caso di rinunce, come avvenuto per gli Stadio nel 2016, che decisero di lasciare il posto a Francesca Michielin.

La vincitrice di Sanremo 2024, Angelina Mango, non pare per nulla intenzionata a cedere il suo posto ad altri cantati, ma esiste comunque una possibilità che porterebbe Annalisa e Mahmood sul palco dell'Eurovision.

I fan dei due cantanti, arrivati rispettivamente terza e quinto a Sanremo 2024, hanno già firmato petizioni e avanzato richieste affinché si possano portare i brani dei due artisti a livello europeo, ma tutto è ancora da decidere.

Bisogna anche considerare che "La noia" di Angelina Mango è una canzone quotatissima all'Eurovision, che potrebbe addirittura piazzarsi tra i primi posti della classifica.

Annalisa e Mahmood: come possono partecipare all'Eurovision

Detto ciò, per Annalisa e Mahmood c'è ancora una possibilità: entrambi potrebbero staccare il pass per l’Eurovision Song Contest partecipando a Una Voce per San Marino, il festival della canzone sammarinese.

Questa soluzione era stata adottata anche da Achille Lauro nel 2022 con la sua Stripper, mentre a rappresentare l’Italia al PalaOlimpico di Torino c’erano Mahmood e Blanco con Brividi.

Le selezioni per la partecipazione a Una Voce per San Marino (ormai alla sua terza edizione) sono già iniziate, ma per il momento riguardano solo gli Artisti Emergenti, a cui si sono iscritte 699 persone provenienti da 31 Paesi diversi. C'è ancora qualche giorno da attendere per le iscrizioni dei Big.

Al contest si partecipa con invito e moltissimi fan di Annalisa e Mahmood hanno spinto Meda Evolution, società che gestisce il festival sammarinese, a invitare Sinceramente e Tuta Gold nel contest. I due artisti, tuttavia, hanno confermato di non aver ricevuto ancora alcun invito.

Ulteriori risposte dovrebbero arrivare entro il 24 febbraio 2024, e molti sperano che possa esserci una speranza di staccare il pass per l'Eurovision anche per questi due cantanti, che hanno scalato la classifica delle canzoni di Sanremo più ascoltate dopo il Festival.

Una Voce per San Marino 2024: quando si svolge

La terza edizione di Una voce per San Marino si svolge dal 10 novembre 2023 al 24 febbraio 2024, e seleziona il rappresentante di San Marino all'Eurovision Song Contest 2024 a Malmö, in Svezia.

C'è ancora una possibilità per Mahmood e Annalisa, ma gli organizzatori non hanno voluto anticipare nulla sui possibili nomi dei cantanti scelti.