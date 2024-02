Mahmood si è sbiancato? Il cantante rivela la verità sul colore della sua pelle

Mahmood è stato travolto da una valanga di commenti per il suo nuovo look presentato a Sanremo 2024. Rifatto e sbiancato? Il cantante risponde ai commenti.

Il cantante di successo Mahmood è nuovamente al centro delle attenzioni e degli scoop. Presentatosi con un nuovo look glamour, elegante e raffinato sul palco di Sanremo 2024, ha suscitato curiosità e interesse nei telespettatori. Tanti i commenti che hanno fatto seguito alle sue esibizioni: "Mahmood si è rifatto il naso?", "Si è sbiancato la pelle?", "Il suo aspetto è diverso rispetto alle edizioni precedenti".

Sommario:

1. Mahmood si è sbiancato? Ecco come è nato il rumor 2. La risposta del cantante ai suoi presunti ritocchi 3. Il cambio di look di Mahmood

Mahmood si è sbiancato? Ecco come è nato il rumor

Nel momento in cui Mahmood è salito sul palco dell'Ariston i telespettatori hanno cominciato immediatamente a commentare sui social il nuovo aspetto del cantante. Le critiche dovute al cambiamento improvviso hanno catturato l'attenzione non solo dei giornalisti, ma anche del cantante stesso che in un'intervista presso RTL 102.5 ha risposto in modo ironico e divertente ai suoi presunti ritocchi.

La risposta del cantante ai suoi presunti ritocchi

La gente è pazza. Hanno detto che mi sono rifatto, che mi sono sbiancato la pelle, di tutto… che mi son rifatto il naso.

Questo il primo commento del cantante quando l'intervistatrice ha posto l'accento sull'hot topic del momento.

Ti sei tolto solo la barba, o no?

Chiede la giornalista subito dopo.

Mi son cresciuti i capelli e mi son tolto la barba, mi sono un po’ lavato la faccia, un po’ di crema e via.

Ha replicato il cantante con una risata, aggiungendo poco dopo:

Mi hanno detto di tutto ma io mi diverto tanto. Ogni giorno ce n’è una nuova quindi siamo tutti carichi.

Mahmood ha così smentito tutte le voci sul suo presunto sbiancamento e sui suoi ritocchi. Il cantante ha semplicemente cambiato look e modo di vestire, ma non si è sottoposto a nessun intervento estetico.

Il cambio di look di Mahmood

Ciò che ha colpito maggiormente del cantante è stata la sua eleganza e il suo portamento mostrato sul palco di Sanremo, un look completamente diverso rispetto a quello mostrato nelle edizioni precedenti. Dai capelli corti, la barba e camicia hawaiana, Mahmood si è presentato ogni serata con un look differente, sempre alla moda tra gilè neri, monospalla e tuta gold, senza contare le differenti capigliature tra treccine e ricci definiti.

