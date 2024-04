Il cantante che ha vinto Sanremo nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro, Ermal Meta, ha fatto un lieto annuncio attraverso i suoi profili social: diventerà padre.

L’uomo ha sempre tenuto alla sua privacy, anche dopo aver raggiunto la fama, e le notizie sulla sua vita privata sono sempre state sfuggenti, eccezion fatta per rari casi in cui è apparso sui social insieme alla sua dolce metà. Ecco chi è la fidanzata di Ermal Meta, futura mamma di sua figlia.

Ermal Meta, suo vero nome, è nato a Fier, in Albania, nel 1981. All’età di 13 anni si è trasferito a Bari insieme alla madre, al fratello e alla sorella, e ha troncato definitivamente i rapporti con il padre violento.

Grazie a sua madre, primo violino dell’orchestra di Fier, Ermal ha da sempre manifestato la sua passione per la musica, specializzandosi nel pianoforte e nella composizione di canzoni.

Nel 2007 fonda la band La Fame di Camilla, con cui ha realizzato tre album in studio e ha partecipato a Sanremo nella sezione Giovani con il brano “Buio e luce”.

Nel 2010, dopo lo scioglimento della band, ha iniziato l’esperienza da solista e la sua carriera è decollata. Inizia così a conoscere la notorietà, arrivata anche grazie alle sue partecipazioni al Festival di Sanremo, fino alla vittoria grazie alla sua collaborazione con Fabrizio Moro.

In carriera ha anche scritto testi per le canzoni di molti suoi colleghi tra cui Marco Mengoni, Emma, Francesco Sarcina e Giusy Ferreri.

Riguardo la sua vita privata, invece, Ermal Meta è stato sempre molto cauto e ha rilasciato poche dichiarazioni, anche se qua e là sui social spuntano alcune foto che lo ritraggono assieme alla sua fidanzata. L’ultima notizia che ha comunicato ai suoi follower è davvero emozionante: il cantautore diventerà padre.

A differenza di coppie che postano costantemente foto insieme alla propria dolce metà, Ermal Meta e la sua fidanzata sembrano quasi nascondere il più possibile questo lato della loro vita. Dalle poche foto spuntate ogni tanto sui profili social, sappiamo che la sua compagna è Chiara Sturdà.

Nata il 16 ottobre 1990 a Milano, ha una ben avviata carriera nel mondo dello sport. Dopo aver lavorato nel mondo della contabilità, decide di cambiare percorso e dal 2018 è uno dei volti di Bergamo TV, dove lavora come commentatrice sportiva.

Inoltre, è un’agente della società Top Player Company, che si occupa di management sportivo e marketing.

Il 24 aprile 2024, in mattinata, con un post su Instagram, il cantautore ha annunciato l’arrivo di una bambina.

La foto di un maglioncino accompagna le dolci parole del post, in cui sembra che il nome della bambina sia già stato deciso: Fortuna.

Questo il messaggio social di Ermal Meta:

Questo sarà il tuo primo maglioncino. Noi ti aspettiamo. Tu non avere fretta, ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te. Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l’estate.

La tua mamma e il tuo papà