Bella ciao è una canzone italiana, composta verso la fine del secondo dopoguerra, che è diventata famosa in tutto il mondo grazie alla serie tv spagnola “La casa di carta”. Il suo significato, infatti, è legato al concetto di liberazione dall’oppressione.

Proprio per questo in Italia viene associata alla lotta al nazismo e al fascismo e, secondo la tradizione, era una canzone intonata dai partigiani. Ma Bella ciao è molto di più della canzone simbolo della fine della seconda guerra mondiale, è un inno per tutti i popoli oppressi. Ecco il testo integrale, le sue origini e il suo significato.

Bella Ciao, il testo originale della canzone

Ecco il testo di Bella Ciao, canzone simbolo della festa della Liberazione, usata anche come colonna sonora nella nota serie tv “La Casa di carta”:

Una mattina mi son svegliato,

oh bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!

Una mattina mi son svegliato

e ho trovato l’invasor.

O partigiano, portami via,

o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!

O partigiano, portami via,

ché mi sento di morir.

E se io muoio da partigiano,

o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!

E se io muoio da partigiano,

tu mi devi seppellir.

E seppellire lassù in montagna,

o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!

E seppellire lassù in montagna

sotto l’ombra di un bel fior.

E le genti che passeranno

o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!

E le genti che passeranno

Ti diranno «Che bel fior!»

È questo il fiore del partigiano,

o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!

È questo il fiore del partigiano

morto per la libertà!

Il significato della canzone

Cosa significa esattamente questa canzone? Il suo testo è semplice e diretto e nasconde un significato profondo nella sua semplicità e immediatezza. Le sue parole evocano concetti di libertà, resistenza e speranza verso il futuro.

Perché “Bella ciao” è diventata il simbolo del 25 aprile

Ad oggi quando si pensa alla Festa della Liberazione, che si celebra ogni anno il 25 aprile, si crea un immediato collegamento con la canzone simbolo di questa giornata, per l’appunto “Bella ciao”. La scelta di identificare questa ricorrenza con la canzone sta nel fatto che il suo testo esprime i valori della lotta partigiana: libertà e opposizione alla dittatura. Inoltre non vi sono riferimenti politici e religiosi, per questo è un canto che unisce tutti i popoli oppressi.

Collegare Bella ciao con il concetto di liberazione dall’oppressione politica è stata una scelta vincente. Basti pensare che la sua fama è andata ben oltre i confini italiani. Ad esempio è stata intonata dal popolo ucraino in seguito allo scoppio della guerra con la Russia.