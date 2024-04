Il ventesimo scudetto dell’Inter, coronato dalla conquista della seconda stella, ha reso il trionfo ancora più glorioso. La vittoria sul Milan nel derby, con un risultato di 2-1, ha dato un sapore speciale alla consacrazione come Campioni d’Italia. In attesa della grande parata per le strade di Milano dopo l’epica sfida contro il Torino, emerge la nuova canzone celebrativa.

Intitolata “Ho fatto un sogno”, la canzone sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali musicali a partire dalla mattina di venerdì 26 aprile. Sarà l’accompagnamento perfetto per la festa prevista domenica. Tre artisti di spicco nella scena musicale italiana – Tananai, Madame e Rose Villain – esprimono tutto il loro attaccamento all’Inter e l’amore per i colori nerazzurri attraverso questa emozionante canzone.

Il comunicato dell’Inter

L’Inter attraverso un comunicato ufficiale ha lanciato la bomba di questo nuovo feauturing