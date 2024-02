Bayna di Ghali: testo, traduzione e significato

Il medley di Ghali, in gara al Festival di Sanremo 2024 con la canzone Casa mia, ha conquistato tutto il pubblico nonostante non abbia vinto la serata cover. Bayna è una canzone con un testo profondo e fa parte dell'album "Sensazione Ultra". Ghali ha donato una barca a Mediterranea Saving Humans che ha chiamato "Bayna" prendendo ispirazione dalla sua canzone e questa boat ha salvato, nel novembre 2023, 227 persone nel Mediterraneo tra cui un neonato di due mesi. Ma cosa significa la parte in arabo della canzone?

Bayna di Ghali: il testo

7ozn 5’dheni w da3 el wa9t

Mshe fibelk bardek doum

Ki 3leya wallet tloum

B’rou7 5yéli na 7alla9t

7atta ken ghattat ghyoum

7atta ken zahri may goum

F’3in elli 5anou ma nsit

Safi, m3ak ben’neya

Ghir gouli lina ma drit

El 3in, ma rat thneya

Ti mahi bayna, bayna shey mahou mou7al

Mahi bayna, bayna la ma ydoum el 7al

Ti mahi bayna, bayna shey mahou mou7al

Ma mahi bayna, bayna la ma ydoum el 7al

Mediterraneo

Tra me e te il Mediterraneo

Il volto familiare di un estraneo

Orfano come un nuovo ateo

Immagina il Corano nella radio

Non parlan bene di noi al notiziario

Maledetto quel giorno allo stadio

Ora, a testa in giù, tutto è più chiaro

Seconda mamma

Sei la mia seconda mamma

Non c’è figlio che non sbaglia, no

Tu sogni l’America io l’Italia

La nuova Italia

Traduzione di Bayna

La tristezza potrebbe aver preso il

sopravvento su di me, il tempo è passato

Pensavi che la tua freddezza sarebbe stata

eterna

Hai iniziato a incolparmi

Con l’anima della mia ombra ho volato alto

Anche se le nuvole erano cupe

Anche se sono stato sfortunato

Guardando negli occhi le persone che hanno

tradito, non lo dimenticherò

Ma le mie intenzioni erano sempre buone

Dimmi solo che non lo sapevo

E i miei occhi non vedevano un percorso

chiaro

Ma è chiaro ed evidente

Niente è impossibile

Ma è chiaro ed evidente

Questo non durerà per sempre

Il significato della canzone Bayna

Con questa canzone Ghali, racconta le difficoltà di un ragazzo che si trova nel Paese straniero cercando di adattarsi ma sentendosi spesso fuori luogo e sentendosi in bilico tra due mondi, il suo di origine e quello di adozione, che fanno fatica a trovare una collisione tra di loro.

Cosa vuol dire Bayna?

Bayna è una parola araba che in italiano significa "Vederci chiaro".