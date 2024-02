Tale e Quale, due puntate speciali per celebrare i successi di Sanremo: ecco i concorrenti

Due puntate speciali di Tale e Quale Show interamente dedicate al Festival di Sanremo: nel programma condotto da Carlo Conti verranno ospitati concorrenti che dovranno imitare i Big in gara sul palco dell'Ariston. Non è ancora passato un mese dal termine di Sanremo 2024, e già molti iniziano a sentire la mancanza della kermesse.

Ecco chi sono i concorrenti di Tale e Quale Show speciale Sanremo: quando e dove vedere le puntate speciali e cosa sapere.

Tale e Quale speciale Sanremo: quando e dove vederlo

I due appuntamenti da segnare sul calendario per vedere Tale e Quale Show speciale Sanremo, condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai 1, sono:

• sabato 17 febbraio 2024;

• sabato 24 febbraio 2024.

Come di consueto, ci saranno una serie di concorrenti che dovranno sfidarsi e provare a imitare i Big in gara a Sanremo 2024 nel modo più fedele possibile, dall'aspetto estetico alla voce, fino alla prossemica dei movimenti.

L'obiettivo è quello di celebrare i brani e i successi di Sanremo 2024, nonostante la kermesse si sia appena conclusa con un solo vincitore: Angelina Mango.

A giudicare le performance sarà la giuria del programma, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Il quarto giudice cambierà nell'una e nell'altra serata: sabato 17 sarà Pupo, mentre sabato 24 sarà Iva Zanicchi.

Tale e Quale speciale Sanremo: chi sono i concorrenti

I 12 concorrenti - ovvero coloro che dovranno imitare uno dei Big in gara al Festival di Sanremo 2024 - della prima puntata dedicata interamente ai successi della kermesse, in onda sabato 17 febbraio saranno:

• Marco Carta,

• Luisa Corna,

• Enzo Decaro,

• Alessandro Greco,

• Pino Insegno,

• i Jalisse,

• Massimo Lopez,

• Mietta,

• Ilaria Mongiovì,

• la coppia formata da Alba Parietti e Valeria Marini,

• Gilles Rocca,

• Scialpi.

Nella seconda puntata, in onda sabato 24 febbraio, invece, s esibiranno:

• Andrea Agresti,

• Gigliola Cinquetti,

• Paolo Conticini,

• Massimo Di Cataldo,

• Deborah Iurato,

• Ginevra Lamborghini,

• Pierpaolo Pretelli,

• Tiziana Rivale,

• Silvia Salemi,

• Lidia Schillaci,

• Virginio.

Naturalmente non sappiamo ancora quali saranno i Big di Sanremo 2024 che ciascun concorrente dovrà imitare, ma siamo a conoscenza del fatto che le esibizioni si svolgeranno rigorosamente dal vivo, sulle basi e gli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli, e con la collaborazione e la preparazione dei tutor di Tale e Quale Show.

I protagonisti verranno accuratamente seguiti lungo il percorso dai “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli.

I vincitori e la finale

I vincitori delle due serate dedicate al Festival si sfideranno nella puntata finale per aggiudicarsi il titolo di "Campione di Tale e Quale Sanremo 2024".

Come di consueto, in ogni serata dedicata alla kermesse verranno accolti nel programma anche degli ospiti, che in questo caso dovranno interpretare anch'essi un personaggio di Sanremo 2024. Per queste serate gli ospiti attesi saranno Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni.