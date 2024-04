Cala il sipario su una seduta decisamente per Recordati che oggi ha visto interrompersi la luna di miele con il mercato.

Recordati: brutto sell-off dopo recenti rialzi

Il titolo ha vissuto quattro giornate consecutive in rialzo e dopo aver chiuso quella di ieri con un rally di circa tre punti percentuali, è stato colpito da forti vendite oggi, occupando l’ultima posizione nel paniere delle blue chip, con una evidente debolezza relativa rispetto al Ftse Mib.

Recordati si è presentato al close a 49,98 euro, appena sopra i minimi intraday, con un affondo del 4,98% alimentato da forti volumi di scambio, visto che sono state trattate circa 480mila azioni, più del doppio della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 200mila.

Recordati: rumor su possibili mosse di CVC

Il titolo è stato mandato a fondo da alcune indiscrezioni, da cui si è appreso che CVC starebbe valutando opzioni strategiche tra cui cessione e fusione.

Secondo Bloomberg, che cita fonti anonime, Cvc Capital Partners starebbe valutando

diverse opzioni per la sua partecipazione di controllo in Recordati, pari al 51,8%, specificando che sarebbe nella prima fase di studio delle alternative con diversi consulenti.

Tra le possibilità sono previste la vendita o una fusione con un’altra azienda.

Recordati: il commento di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM ritengono che questa indiscrezione sia credibile, in quanto da tempo segnalano che CVC sta ormai arrivando al sesto anno di permanenza nel capitale come azionista di controllo e questa notizia rappresenta la prima conferma che qualcosa si stia valutando.

Probabilmente CVC sta anche ponderando le opzioni a disposizione all’avvicinarsi del rifinanziamento del debito della parent company Rossini, i cui principali bond in circolazione scadono ad ottobre 2025 e sono richiamabili alla pari con 10 giorni di anticipo.

Equita SIM ricorda che CVC siglò l’accordo per rilevare la maggioranza di Recordati nel giugno 2018 al prezzo di 28 euro per azione e da allora ha incassato dividendi per circa 6,4 euro per azione, per lo più utilizzati per ripagare gli interessi del debito della capogruppo Rossini.

Rispetto al 2018 Recordati ha aumentato l’esposizione al business delle malattie rare che secondo gli analisti della SIM milanese meritano multipli superiori alla media, dal 15% al 35% del fatturato, ed è entrata nell’oncologia con l’acquisizione di EUSA.

Equita SIM non apporta modifiche alla sua strategia suggerita per il titolo, con la conferma della raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 57 euro.

Recordati: la view di Mediobanca Research

A scommettere su Recordati è anche Mediobanca Research che ha un rating “outperform”, con un target price a 58,5 euro.

Secondo gli analisti, le indiscrezioni su CVC possono aggiungere un certo appeal speculativo a Recordati, evidenziando al contempo che il mercato potrebbe richiedere un premio di maggioranza, pur notando che CVC otterrebbe già un rendimento più che decente sul suo investimento al prezzo attuale del titolo.