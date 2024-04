Recordati in positivo dopo l’intervista al CEO

Recordati ritrova il segno più dopo cinque sessioni consecutive in calo: ecco cosa ha detto l’AD del gruppo.

Tra le blue chip che oggi mostrano più forza del Ftse Mib troviamo anche Recordati che risale la china dopo ben cinque sessioni consecutive in ribasso.

Recordati risale dopo 5 cali di fila

Il titolo, dopo aver ceduto oltre due punti percentuali venerdì scorso, ha imboccato da subito la via dei guadagni oggi, allungando progressivamente il passo oggi.

Negli ultimi minuti, Recordati viene fotografato a 49,44 euro, con un rialzo dell’1,52% e oltre 93mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 210mila.

Recordati: cosa ha detto l’AD

Il titolo finisce sotto la lente dopo che in un’intervista su L’economia del Corriere della Sera, il CEO Robert Koremans ha dichiarato che Recordati può porsi l’ambizione di raddoppiare i suoi ricavi nei prossimi 5 anni tramite un’accelerazione dei circa 300 milioni di euro di investimenti all’anno.

Gli analisti di Equita SIM fanno sapere che nelle loro stime hanno una crescita nel quinquennio inferiore al 30%.

Per raggiungere questo obiettivo sono indispensabili nuove acquisizioni; tra gli obiettivi indicati ci sono il rafforzamento della presenza in USA, guardando anche ad aree geografiche nuove come Cina, sud-est asiatico e America Latina.

Queste dichiarazioni, secondo la SIM milanese, rappresentano un’ulteriore conferma della strategia vincente adottata negli ultimi lustri.

Qualora fosse CVC a voler perseguire questo obiettivo, si allontanerebbe lo scenario speculativo di cambio dell’azionista di maggioranza, considerando che CVC è ormai arrivata al sesto anno di gestione.

Non cambia intanto la view di Equita SIM, che su Recordati ribadisce la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 57 euro.