A Piazza Affari non si ferma la corsa al rialzo di Recordati che anche oggi sta catalizzando gli acquisti, salendo per la quarta giornata di fila.

Recordati allunga ancora il passo

Il titolo, dopo aver inaugurato la nuova settimana ieri con un progresso di due punti e mezzo percentuali, propone un copione simile oggi.

Negli ultimi minuti, Recordati viene fotografato a 52,4 euro, con un rialzo del 2,54% e volumi di scambio vivaci, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 250mila azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 200mila.

Recordati: i dati di fatturato del primo trimestre

Il titolo guadagna terreno dopo che ieri, in occasione dell’assemblea degli azionisti della società, è stato comunicato il fatturato del primo trimestre di quest’anno, che ha evidenziato un rialzo del 10% a 607,8 milioni di euro.

Equita SIM evidenzia che si tratta di un dato coerente con la stima 2024 di ricavi in salita del 9%/11% anno su anno.

Da sottolineare che il primo trimestre è stato penalizzato dall’effetto forex, con una flessione del 6%, principalmente dovuta alla divisa turca per un totale di 31 milioni di euro, compensato tramite aumento dei prezzi, che ha più che bilanciato il consolidamento dei prodotti neoacquisiti Avodart®/Combodart®.

Al netto di questi due effetti, la crescita del fatturato sarebbe stata dell’11% su base annua.

Recordati: Equita SIM scommette su conferma guidance 2024

In vista dei dati completi del primo trimestre che saranno diffusi il prossimo 9 maggio, gli analisti di Equita SIM si aspettano la conferma delle guidance 2024, vale a dire ricavi in rialzo del 9%/11% a 2,26-2,32 miliardi di euro, scontando i venti contrari del forex, mentre l’Ebitda adjusted è atteso in crescita dell’8%/+12% a 830-860 milioni e l’utile netto adjusted del 5%/9% a 550-570 milioni di euro.

Equita SIM fa sapere che il consensus e i suoi analisti sono allineati alla guidance indicata da Recordati per l’anno in corso.

Recordati: Equita SIM dice buy

In attesa dei numeri completi del primo trimestre, gli analisti della SIM milanese non cambiano idea sul titolo e rinnovano l’invito ad acquistare, con una raccomandazione ”buy” appunto e un prezzo obiettivo a 57 euro.

Recordati: JP Morgan alza il target price

A puntare su titolo è anche Jp Morgan, che oggi ha reiterato il rating “overweight”, con un target price rivisto verso l’alto da 56 a 60 euro, valore che implica un potenziale di upside di quasi il 15% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Al pari dei colleghi di Equita SIM, anche gli analisti della banca statunitense si aspettano che in occasione dei conti del primo trimestre, Recordati ribadisce la guidance per l’intero 2024, ritenendo al contempo che il consenso si sposterà verso la parte alta del range indicato dalla società.