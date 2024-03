Sanremo 2024, Striscia la Notizia svela lo scoop: "700mila voti non conteggiati"

A poco più di un mese dal termine del Festival di Sanremo 2024, una nuova rivelazione scuote il mondo della musica italiana. La kermesse potrebbe aver non conteggiato, nella sua serata finale, più di 700mila voti. Vediamo cosa è successo.

Striscia la Notizia ha portato alla luce una possibile irregolarità nel conteggio dei voti durante la serata finale del festival condotto da Amadeus. Secondo l'inchiesta condotta da Pinuccio, circa 700mila voti potrebbero non essere stati validati a causa di problemi tecnici nel televoto, sollevando interrogativi sulla correttezza della classifica finale.

700mila voti non conteggiati: l'inchiesta di Striscia la Notizia

Durante l'ultima serata del Festival di Sanremo, oltre un milione e mezzo di telespettatori hanno partecipato al televoto per determinare il vincitore della kermesse canora. Tuttavia, secondo quanto rivelato da Striscia la Notizia, circa 700mila voti non sarebbero stati conteggiati correttamente. L'inchiesta sottolinea che diversi spettatori hanno segnalato problemi nel trasferimento dei loro voti, con molte segnalazioni di mancata registrazione da parte dei sistemi.

Il funzionamento del televoto e le presunte anomalie

Durante la finale di Sanremo, ogni spettatore aveva la possibilità di votare fino a cinque volte durante la gara, con la possibilità di inviare un voto aggiuntivo durante la finalissima a cinque concorrenti. Tuttavia, molti utenti hanno lamentato il fatto che solo i primi cinque voti sarebbero stati registrati correttamente, mentre quelli successivi avrebbero incontrato problemi tecnici. Ciò ha portato a una discrepanza nel conteggio dei voti, con circa 700mila preferenze che non sarebbero state considerate.

Implicazioni sulla classifica finale

La rivelazione di Striscia la Notizia solleva interrogativi sulla validità della classifica finale del Festival di Sanremo 2024, che ha visto Angelina Mango laurearsi vincitrice. Tuttavia, con l'ipotesi di 700mila voti non validi, potrebbe esserci un impatto significativo sull'ordine del podio e sul risultato finale. È plausibile che la vittoria di Angelina Mango possa essere stata influenzata da questa discrepanza nel conteggio dei voti.

La proposta di un piano alternativo

Di fronte a questa situazione, Striscia la Notizia suggerisce l'attuazione di un piano alternativo previsto dal regolamento del Festival. Secondo questa proposta, il televoto potrebbe essere annullato e si potrebbe prendere in considerazione solo il voto delle radio e della sala stampa per determinare il vincitore. Questo potrebbe rappresentare una soluzione per evitare qualsiasi sospetto sulla legittimità del vincitore e ripristinare l'integrità del concorso.

L'inchiesta di Striscia la Notizia solleva importanti interrogativi sulla trasparenza e l'affidabilità del televoto durante la finale di Sanremo 2024. Risulta dunque necessario valutare attentamente l'attuazione di un piano alternativo per preservare l'integrità del festival e assicurare che il vincitore sia determinato in modo imparziale e trasparente.

Leggi anche: Sanremo 2024: ecco quanto costa alla Rai il Festival tra cantanti, ospiti e conduttori