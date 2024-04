Anche la seduta odierna non sta riservando nulla di buono per Saipem che continua a perdere terreno, mostrando una maggiore debolezza relativa rispetto al Ftse Mib.

Saipem arretra anche oggi

Il titolo ha chiuso la giornata con un affondo di oltre il 3% e oggi resta stretto nella morsa dei ribassisti, tanto che negli ultimi minuti si presenta a 2,147 euro, con una flessione dell’1,56% e oltre 25 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 57 milioni.

Saipem frenato dal calo del petrolio

Saipem risente della negativa intonazione del petrolio che dopo il calo di ieri perde ancora posizioni, presentandosi ora a 82,1 dollari, con una flessione dello 0,9%.

Il titolo intanto resta sotto la lente dopo che due giorni fa ha presentato i risultati del primo trimestre di quest’anno.

Saipem sotto la lente di Equita SIM

Saipem ha pubblicato conti trimestrali in crescita sostenuta, confermando l’outlook per l’intero 2024.

La crescita dei ricavi e dell’EBITDA, come evidenziato da Equita SIM, è stata trainata dalle attività offshore con un margine EBITDA in aumento di 140 puntui base, grazie a un mix più favorevole.

Dalla conference call dei risultati, si segnala che la guidance 2024 è confermata, ma con un mix differente.

L’outlook della divisione ABS è stato migliorato, senza quantificazione, con una previsione di crescita significativa e un sostanziale miglioramento dei margini.

L’outlook di crescita della divisione Drilling Offshore è confermato, ma è peggiore rispetto alle ipotesi precedenti a causa della sospensione temporanea di 3 impianti di trivellazione jack-up da parte dell’Arabia Saudita.

Da inizio aprile Saudi Aramco si ritiene abbia sospeso 23 impianti jack-up su 92 in operatività nell’area.

Secondo SPM, i risvolti sono comunque limitati, in quanto l’estensione dell’utilizzo del jack-up Perro Negro 9 non era stata inclusa nella guidance e l’impianto in leasing può essere reso al proprietario.

In secondo luogo, il secondo jack-up sarà messo in manutenzione e il terzo sarà riassegnato a un’altra regione in sostituzione di un altro impianto in leasing che verrà reso al proprietario.

Inoltre, la divisione EC subisce ancora l’impatto dei contratti pregressi, ma dovrebbe mostrare miglioramenti nel margine entro la fine dell’anno.

Saipem ha segnalato una forte campagna di acquisizione ordini nel secondo trimestre di quest’anno.

Nelle prossime settimane dovrebbero essere annunciati due importanti progetti in Africa occidentale.

Gli analisti di Equita SIM ritengono che un progetto sia Kaminho di TotalEnergies in Angola, che potrebbe valere fino a 6 miliardi di dollari.

Si prevede l’aggiudicazione di altri progetti nel Sud-Est asiatico. Entro la metà del 2024, Saipem prevede di essere in netto anticipo rispetto al budget di acquisizione, il che la pone in una posizione favorevole per l’acquisizione di ordini per il 2024.

Saipem: Equita SIM conferma le stime 2024

Gli analisti di Equita SIM lasciano praticamente invariate le stime su Saipem per l’anno in corso, mentre a livello divisionale hanno ridotto quelle di EBITDA della divisione DO per 19 milioni di euro e migliorato l’E&C di 16 milioni.

La SIM milanese fa sapere di essere più propositiva sul caso di investimento di Saipem dopo il risanamento del business e la buona visibilità operativa.

Gli analisti nel settore oil&gas preferiscono mantenere un approccio difensivo, motivo per cui ribadiscono la raccomandazione “hold” su Saipem, con un prezzo obiettivo a 2 euro.

Saipem: cauta anche Mediobanca

La cautela di Equita SIM è condivisa anche da Mediobanca Research che ha un rating “neutral”, con un target price rivisto al rialzo da 1,7 a 2 euro.

Gli analisti però riconoscono che Saipem ha diffuso ancora una volta conti solida, evidenziando una robusta generazione di cassa.

Saipem: bullish la view di Berenberg

Bullish la view di Berenberg, che consiglia di acquistare il titolo, con un fair value a 3 euro, complice la fiducia degli analisti sul fatto che i margini del gruppo continueranno a crescere.