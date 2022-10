Ecco una lista di sette film che ci aiutano a far luce su uno dei periodi più oscuri del nostro Paese, da vedere in streaming o in tv.

A cent’anni esatti dalla Marcia su Roma, sono tanti i nodi irrisolti del periodo fascista. Il regime di Benito Mussolini è durato appena vent’anni, eppure non c’è evento del secolo scorso che abbia cambiato il corso della storia come l’avvento al potere delle camicie nere.

L’ideologia del fascismo ha cambiato i pensieri e i sentimenti delle persone, imponendo i propri ideali e principi, “con l’amore se possibile, con la forza se necessario”, come era solito dire il Duce. Il cinema italiano ha indagato a lungo il Ventennio, inscenando tutti i passaggi chiave, partendo da vicissitudini intime e personali, in alcuni casi, e la ricostruzione di grandi kolossal, in altri.

Ecco una lista di 7 film migliori che ci aiutano a far luce su uno dei periodi più oscuri del nostro Paese.

Film migliori sul fascimo: Le vie del signore sono finite

L’ironia aiuta spesso più del dramma a rivelare falsità e ipocrisie. Ed è questo il registro usato da Massimo Troisi per il suo film dove ambienta le vicende del protagonista, tra intrecci amorosi e romanticismi frustrati. Grazie al comico napoletano abbiamo capito che se i treni erano sempre in orario durante il fascismo, allora forse il suo fondatore sarebbe stato più appropriato per il ruolo di capostazione, invece che dittatore d’Italia.

Salò o le 120 giornate di Sodoma

Pier Paolo Pasolini riprende l’opera dissacrante del marchese De Sade adattandola ai tempi della Repubblica di Salò, in una villa dove 4 individui hanno radunato un gruppo di adolescenti per sottoporli a torture e pratiche sadomasochiste di ogni genere. Un’opera che lascia sgomenti di fronte alla tracotanza del potere, in particolare “dell’anarchia del potere”, come lo stesso poeta e regista friulano disse a proposito del suo film.

La Ciociaria

L’orrore della guerra non ha bandiere, nel suo sviluppo tutti si abbandonano a ogni sorta di crudeltà. È quel che si racconta ne La Ciociara, adattamento cinematografico di Vittorio De Sica tratto dal capolavoro letterario di Alberto Moravia. La storia di una vedova, interpretata da Sophia Loren (vincitrice dell’Oscar per la sua straordinaria prova attoriale), che insieme alla figlia dodicenne tenta di sfuggire ai bombardamenti attraversando la campagna laziale, facendo la conoscenza di Michele, un’idealista di sinistra che insegna la dottrina marxista ai contadini, di cui si innamora.

Entrambi finiranno vittime della guerra: Michele per mano della repressione nazista, mentre Cesira e sua figlia verranno violentate dagli alleati marocchini, dell’esercito liberatore francese.

La Marcia su Roma

Il giorno della grande sfacchinata verso la capitale vista dalla prospettiva di chi in quella marcia ci credeva davvero.

I due protagonisti, interpretati da Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi, sono reduci della Prima Guerra Mondiale. Insoddisfatti e disperati, abbracciano le idee del fascismo e il 28 ottobre prendono parte alla gloriosa impresa per conquistare Roma e il potere. Durante il tragitto, però, a poco a poco cambieranno idea.

Vincere

Il regista Marco Bellocchio ricostruisce la vicenda di Ida Dalser, amante di Mussolini che la fece rinchiudere in manicomio con l’accusa di pazzia per tenerla lontana da lui. Il film è uno spartiacque di due momenti: quello in cui il fondatore dei Fasci è ancora un acerbo politico il cui movimento conta poche centinaia di iscritti, e l’investitura a dittatore d’Italia e Duce acclamato dalle folle.

Una Giornata Particolare

Il giorno della prima visita ufficiale di Hitler a Roma, la casalinga Antonietta (Sophia Loren) fa la conoscenza di Gabriele (Marcello Mastroianni, un ex radiocronista omosessuale. I due solidarizzano in fretta e diventano il simbolo degli esclusi dal regime, in un gigantesco condominio silenzioso, mentre gli altoparlanti trasmettono il discorso del fuhrer alla folla che è accorsa ad omaggiarlo.

Leggi anche: Rapiniamo il Duce, ecco la data d'uscita del film, il cast, la trama e la storia vera