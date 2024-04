Giorgio Zanchini è un giornalista, conduttore radiofonico e televisivo e scrittore italiano. Conduttore di molti programmi radio non mancano le controversie legate ad alcune sue affermazioni durante le trasmissioni.

Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Giorgio Zanchini: la carriera del celebre conduttore

Giorgio Zanchini è nato a Roma nel 1967 si è laureato all’università degli studi di Roma “La Sapienza” in giurisprudenza, conseguendo una votazione di 110 con lode su 110.

Specializzatosi in Giornalismo e comunicazioni di massa presso la Luiss (Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli) di Roma. Inizia a lavorare in Rai nel 1996, vincendo un concorso nel dicembre dello stesso anno.

In Rai lavora per Giornale Radio Rai, Radio1 e dal 2010 al 2014 ha lavorato a Radio3, per passare nuovamente a Radio1 nel 2014.

Programmi radio e televisivi condotti da Giorgio Zanchini

il cielo e la terra : nel 2008 su Rai 3

: nel 2008 su Rai 3 quante storie : dal 2019 su Rai 3

: dal 2019 su Rai 3 rebus : dal 2021 su Rai 3

: dal 2021 su Rai 3 obiettivo mondo : nel 2021 su Rai Movie

: nel 2021 su Rai Movie filorosso : nel 2022 su Rai 3 assieme a Roberta Rei

: nel 2022 su Rai 3 assieme a Roberta Rei 5000 anni e più – la lunga storia dell’umanità : nel 2023 su Rai Storia

: nel 2023 su Rai Storia italic : dal 2023 si Rai 3

: dal 2023 si Rai 3 giornale Radio Rai : in redazione dal 1996 al 2010 su Radio1

: in redazione dal 1996 al 2010 su Radio1 il baco del millennio : conduttore dal 2004 al 2007 su Radio1

: conduttore dal 2004 al 2007 su Radio1 radio anch’io : conduttore nel 2004, 2007, 2008, 2009 e dal 2014

: conduttore nel 2004, 2007, 2008, 2009 e dal 2014 tutta la città ne parla: conduttore dal 2010 al 2014 su Radio3

Oltre al mondo televisivo si occupa anche di giornalismo e tiene numerosi master e seminari sul giornalismo in diverse università italiane. Inoltre dirige il festival del giornalismo culturale affiancato da Lella Mazzoli dal 2013.

Vicedirettore della rivista I diritti dell’uomo, cronaca e battaglie e fa parte del comitato scientifico dei problemi d’informazione.

Inoltre, Giorgio Zanchini è autore di numerosi libri di saggistica negli ambiti lavorativi da lui praticati.

Vita privata di Giorgio Zanchini

Il conduttore tiene molto alla sua vita privata, infatti non si hanno informazioni su possibili relazioni del telecronista radiofonico.

Non ha profilo social su Instagram, TikTok o Facebook, utilizza però un account su X solo per pubblicare informazioni sulla sua carriera lavorativa.

La controversia radio di Giorgio Zanchini ed Ester Mieli

Il programma Rai Radio anch’io condotto da Giorgio Zanchini è finito nel mirino della polemica politica e sociale. Durante l’apertura della trasmissione la senatrice di Fratelli d’Italia Ester Mieli si è sentita chiedere da parte del conduttore se fosse ebrea. Questa la risposta dei componenti di Fratelli d’Italia:

Una richiesta che, oltre a riportare alla mente lugubri ricordi, e’ inaccettabile e intollerabile specie in un momento quale questo pervaso da un antisemitismo sempre piu’ dilagante. alimentato all’interno delle Universita’ da estremisti di sinistra verso cui ancora attendiamo parole di condanna da parte della sinistra e in particolare del Pd e di Elly Schlein.

Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa manifesta il suo sconcerto:

Trovo davvero grave e inquietante quanto avvenuto stamattina alla senatrice di Fratelli d’Italia Ester Mieli, ospite di un programma radiofonico della Rai. Da settimane si susseguono in tutta Italia manifestazioni di intolleranza nei confronti di Israele e degli ebrei e una domanda come quella posta dal conduttore e’ del tutto inaccettabile

Qualche ora più tardi Zanchini, spronato dai conduttori Rai, ha registrato delle scuse da porgere alla senatrice:

Sono molto dispiaciuto se la senatrice Mieli si è sentita offesa o se posso aver urtato la sua sensibilità, ma il mio intento era esattamente l’opposto

Nella trasmissione, continua Zanchini, aveva cercato di proseguire il discorso sull’antisemitismo emerso nelle università italiane.