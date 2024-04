Ester Mieli è giornalista, portavoce della Comunità Ebraica di Roma, nonché una senatrice di Fratelli d’Italia. Nel corso della trasmissione di Rai Radio1, Radio Anch’io, condotta da Giorgio Zanchini, in cui era ospite nella mattinata del 24 aprile, Ester si è resa protagonista di una polemica tuttora accesa. Una domanda di troppo ha fatto scattare la bufera: “Lei è ebrea?“. Poi la risposta: “Sì, sono ebrea, ma lei lo chiede a tutti? A tutti gli ospiti?”.

Scopriamo chi è Ester Mieli, di cosa si occupa e perché la discussione in radio (di cui si è resa protagonista) ha fatto scattare una nuova polemica sulla Rai.

Ester Mieli, chi è la senatrice di FdI

Ester Mieli è la responsabile nazionale del Dipartimento Pari Opportunità e politiche contro ogni forma di discriminazione di FdI: senatrice del partito, è anche una giornalista (ha scritto per Il Sole 24 Ore Libero, Il Tempo e Metro) e portavoce della Comunità Ebraica di Roma. Dal 2021 fa parte della redazione del programma televisivo Zona bianca, in onda su Rete 4.

Dapprima diplomata (triennale) pressi l’istituto “Renzo Gattegna”, organizzato dall’UCEI, si è poi laureata in Sociologia. Ha due figli.

Molti la conoscono come la nipote di Alberto Mieli, scrittore morto nel 2018, testimone dell’Olocausto e autore del libro (scritto insieme alla nipote): “Eravamo ebrei. Questa era la nostra unica colpa”.

Solo pochi mesi fa, al 7 ottobre 2023 dopo lo scoppio della guerra in Israele, Mieli commentava così la notizia del giorno: “Pensavamo che i magazzini dell’odio fossero sprovvisti, da ora si sono di nuovo riempiti di merce. C’è un serio pericolo di risorgere dell’antisemitismo a sinistra e violento“.

Ester Mieli: la carriera politica

Il suo esordio in politica è di alcuni anni fa: prima di diventare senatrice FdI, infatti, Ester Mieli era portavoce di Gianni Alemanno a Roma e di Giovanni Totiin Liguria.

Alle elezioni del 2022, invece, si è candidata al Senato della Repubblica nel collegio uninominale Lazio – 04, sostenuta dalla coalizione di centro-destra in quota Fratelli d’Italia, ed è stata eletta con il 37,49%.

Ester Mieli e la polemica su Rai Radio 1

Ospite su Rai Radio 1 nella mattinata del 24 aprile, Ester Mieli si è resa protagonista di una polemica sull’antisemitismo scoppiata durante il dibattito sulle proteste che si sono svolte al di fuori di alcune università da parte di studenti e attivisti.

”Lo chiedo anche a lei così facciamo chiarezza. Lei è ebrea?”: è stata questa la domanda che il conduttore di Radio Anch’io, Giorgio Zanchini, ha rivolto alla senatrice di Fratelli d’Italia Ester Mieli durante la trasmissione su Radio1. Fredda la risposta di Mieli: “Sì, sono ebrea, ma lei lo chiede a tutti? A tutti gli ospiti?”.

E ancora, sottolineando la libertà di professare la propria religione: “Il punto di vista deve essere lo stesso aldilà della religione che si professa. Il rispetto vale per tutti e comunque, non c’entra nulla la religione. Il mio rispetto della libertà e dei principi della nostra costituzione sono uguali per tutti”.

E ritornando sulla questione delle proteste universitarie, Mieli ha poi concluso spiegando: “Sono di religione ebraica e non me ne vergogno ma non c’entra nulla, i fatti della Sapienza di qualche giorno fa li avrei condannati anche se non fossi di religione ebraica“.

Il giornalista al termine dello scontro non ha potuto far altro che chiudere la conversazione per non peggiorare ulteriormente il dibattito, che era ormai virato sulla questione della religione piuttosto che delle proteste alla Sapienza.

Caso Ester Mieli: il comunicato di FdI e le scuse

A poche ore di distanza dal dibattito in radio, è stata diffusa una nota dei componenti di Fratelli d’Italia nella Commissione Vigilanza Rai: “Esprimiamo solidarietà alla senatrice Ester Mieli, che questa mattina in apertura del suo collegamento alla trasmissione Radio Anch’io si è vista chiedere dal conduttore, Giorgio Zanchini, se lei fosse ebrea”. Messaggi di solidarietà sono arrivati anche da altri esponenti politici e di partito.

Da parte sua, anche Giorgia Zanchini ha rilasciato un’intervista a Il Foglio per portare le sue scuse alla senatrice: “Sono mortificato, chiedo scusa alla senatrice di FdI Ester Mieli, ma fare passare me per un antisemita non lo merito. È ingiusto, scorretto”.