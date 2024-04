profili commemorativi cosa sono

Anche su TikTok arrivano i profili commemorativi. La piattaforma era rimasta l’unica ancora a non avere la cosiddetta digital legacy, cioè una procedura perstabilire che cosa succede all’account di una persona deceduta.

Da qualche giorno però anche il più giovane tra i social network ha reso noto la procedura per l’eredità digitale.

Inoltre la stessa ha aggiunto anche altre funzionalità per attivarla così da rendersi molto somigliante alle altre piattaforme come Instagram e Facebook.

Va detto subito che non si può lasciare in eredità l’account a qualcuno ma si può rendere il profilo commemorativo.

Ma cosa sono e come funzionano questi profili? Scopriamolo insieme.

Cosa sono i profili commemorativi e come funzionano

Arriva anche su TikTok il profilo commemorativo. Alcune recenti sente avevano riacceso in Italia il dibattito sull’accesso agli account delle persone scomparse da parte di amici e parenti.

Per molte piattaforme social oggi qualcosa è possibile fare per recuperare il controllo del profilo dello scomparso.

Esistono infatti i profili commemorativi. Va detto che ogni piattaforma ha stabilite regole a se in merito. Oggi anche TikTok ha stabilito delle regole in merito nel caso in cui una persona scompaia.

In questo caso, i familiari possono scegliere tra due opzioni:

l’eliminazione dell’account grazie all’invio di un apposito modulo

trasformarlo in un “profilo commemorativo”.

I profili commemorativi sono uno spazio dove amici e parenti della persona scomparsa possono riunirsi per ricordarlo.

Ma oltre a commemorativi questi account servono anche a tutelare l’identità della persona scomparsa.

Come trasformare un profilo commemorativo?

Per attivare un profilo commemorativa bisogna essere familiari stretti della persona deceduta.

Nel dettaglio bisogna essere coniugi, partner civili, genitori, tutori, figli e fratelli.

Basterà accedere alla sezione Impostazioni e privacydell’app, cliccando su Segnala un problema, poi su Account e profilo, poi su Gestisci account e infine sulla nuova voce Segnalazione dell’account TikTok di una persona deceduta.

I documenti necessari per avviare la procedura fanno riferimento al documento che attesti che la persona sia deceduta e il grado di parentela con la stessa della persona che chiede l’attivazione del profilo commemorativo.

Una volta accettata la richiesta, sul profilo apparirà la parola “commemorativo” . Va sottolineato che i contenuti del profilo come post, foto e video resteranno visibili.

Cosa succede ai profili social quando si muore?

Negli ultimi tempi si sente sempre più parlare di eredità digitale. Se sappiamo come fare testamento e come lasciare i beni in nostro possesso ai nostri eredi, difficile è sapere come muoversi con gli account social.

Le diverse piattaforme proteggono e tutelano i profili anche dopo la morte ma lo fanno in maniera differente da piattaforma a piattaforma.

Alcuni permettono la trasformazione dell’account in un “memorial” altri offrono la possibilità di cancellare l’account o richiedere informazioni sulla gestione dell’eredità.

Come rendere un account commemorativo Instagram?

Il social Instagram permette la trasformazione del profilo della persona deceduta in commemorativo.

Per farlo, parenti o amici dovranno inoltrare direttamente al team di Instagram una richiesta allegando un documento che certifichi la morte.

A differenza di Facebook, Instagram non permette di designare un erede. Dovrà essere l’erede stesso a richiedere il passaggio a commemorativo.

Se invece del profilo commemorativo si vuole chiudere l’account bisognerà inoltrare una serie di documenti.

Come trasformare un profilo Facebook in memoria?

Anche Facebook prevede la possibilità di far diventare il profilo della persona scomparsa commemorativo.

Quando si comunica il decesso di una persona cara la piattaforma prevede che l’account diventi commemorativo.

Renderlo commemorativo significa lasciarlo in eredità a qualcuno e perciò questa procedura deve essere fatta quando la persona è ancora in vita.

La piattaforma permette di indicare l’erede, il quale potrà gestire l’account senza accesso diretto e potrà quindi aggiornare l’immagine di copertina, pubblicare o eliminare post, e richiedere la cancellazione dell’account.

Mentre non potrà accedere direttamente all’account, leggere i messaggi, inviare richieste di amicizia o rimuovere amici.

Questo potrà essere attivato nella sezione “Contatto Erede”.