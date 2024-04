Moda 2024, ecco le 10 tendenze da non perdere che arrivano da TikTok

Sei appassionato di moda? Ecco tutte le tendenze 2024 in arrivo da TikTok: se vuoi essere sempre al passo con i tempi e non intendi tradire il tuo stile, ecco che il social del momento ti viene in soccorso.

La moda piace più o meno a tutti e il mondo dei social offre sicuramente spunti interessanti, che fotografano le tendenze di un preciso periodo. In particolare, ci sono alcuni profili diventati punti di riferimento per gli appassionati del settore. Non a caso, le nuove tendenze vengono annunciate proprio sui social. E dato che TikTok è il social network che spopola tra i più giovani di tutto il mondo, non c'è da meravigliarsi se a lanciare le tendenze di moda 2024 sia proprio il social cinese.

Tendenze moda 2024: ecco le previsioni da TikTok

Sul seguitissimo social le tendenze moda che spopolano nel 2024 sono già note da tempo. Sono almeno 10 le tendenze da conoscere se vuoi essere sempre aggiornato quando si parla di moda.

1. Granpacore

Questa tendenza deve il suo nome alla parola "granpa", ossia nonno. Infatti, ciò che la caratterizza è l'ispirazione agli outfit dei nonni. Quindi, via libera a capi di tonalità beige e grigi leggermente oversize, per un look a metà tra vintage e contemporaneo.

2. Gloomy girl

Com'è facilmente intuibile dal nome, si tratta di una tendenza che ha un'inclinazione al gothic, sulla scia del personaggio di Mercoledì Addams, tornato alla ribalta dopo la serie tv di Tim Burton. Caratterizzano questa tendenza merletti, volant, colletti ricamati, maniche a sbuffo e ruche. Inoltre, il bianco e nero è un must per questo stile. Anche le scarpe di Mercoledì Addams sono diventate cult e imperdibili, perfette per impreziosire il look.

3. Glitter

Ebbene sì, il brilluccichio caratterizzerà il 2024. Via libera ad abiti scintillanti con pailettes, lustrini e glitter. Per quanto riguarda i colori, si prediligono capi in oro e argento. Anche il trucco deve avere una nota luminosa, basta anche solo una linea di eyeliner glitterato o un lucido che dona un effetto wow alle labbra.

4. Corporate attire

I capi che caratterizzano questa tendenza sono i classici abiti da ufficio, quindi tailleur, blazer, camicie, giacche, ma in chiave sexy. Insomma, una rivisitazione degli abiti da ufficio da poter indossare anche lontano dall'ambiente di lavoro, per un look totalmente inedito.

5. Chunky jewelry

Parola d'ordine di questo trend è vistosità. Pertanto, orecchini, collane e bracciali vistosi impreziosiscono i look, rendendoli unici nel loro genere.

6. Wild side

L'animalier è un evergreen di quasi tutte le stagioni e anche nel 2024 lo stile selvaggio è ben accetto, ma da proporre in piccole dosi, donando così un tocco eccentrico ma cool

7. Capri pants

Non ne hai mai sentito parlare? Si tratta di una versione moderna del pinocchietto, proposti però in un modello più corto. In sostanza, sono pantaloni che arrivano poco sotto il ginocchio, molto in voga nei primi anni Duemila.

8. Denim on denim

Il total denim è tornato in auge. I capi possono essere dello stesso tessuto e colore, ma è possibile abbinare anche denim di texture differente.

9. Colletti sailor

Questa tendenza prevede il ritorno del colletto alla marinara, che dona al look uno stile decisamente unico.

10. Collant

Il 2024 è l'anno dei collant in tutte le versioni possibili. Viola, rosso e rosa sono solo alcuni dei colori più trendy del momento, ma il suggerimento è quello di sperimentare persino con le trame. Quindi sì al pizzo, ma anche trame e disegni inusuali per dare un tocco glamour.