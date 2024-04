La nuova applicazione di TikTok finisce nel mirino dell’Unione europea. TikTok Lite sembrerebbe essere dannosa per gli utenti più fragili, principalmente i bambini. E così, proprio quando si iniziava a sentirne parlare, la nuova versione Lite che occupa meno memoria rischia di essere vietata all’interno dell’Unione. Ecco cos’è TikTok Lite, l’app che paga per vedere i video, e perché l’Ue minaccia lo stop.

TikTok Lite, la nuova applicazione del social

TikTok Lite è la nuova versione del popolare social. Una versione Lite, che occupa meno memoria e consuma meno dati. Rilasciata in Giappone e in Corea del Sud nel 2023, nei primi mesi del 2024 è stata lanciata in Spagna e in Francia. Per il momento però non si sa se e quando arriverà in Italia.

L’applicazione funziona come il nomale TikTok, i video sono gli stessi pubblicati sulla piattaforma, l’unica differenza è che non è possibile trasmettere in diretta e non è presente la pubblicità. TikTok Lite è una versione progettata per gli utenti che hanno meno di 2 GB di RAM o che si connettono a reti 2G o 3G. L’applicazione occupa anche una memoria minore: se TikTok occupa fino a 80 MB di memoria, la versione Lite ne occupa solamente 30 MB.

A distinguerla dalla prima versione dell’app è un piccolo fulmine presente sul logo della scritta e la dicitura “lite” all’interno della schermata home. Inoltre, questa versione non è disponibile per i minori di 18 anni.

Un’altra grande differenza tra le due versioni è la possibilità di guadagnare grazie a TikTok Lite. La società ByteDance afferma:

Potrai prendere parte a varie attività entusiasmanti che ti consentiranno di accumulare punti, che potranno poi essere scambiati con premi

Il premio consiste in un pagamento convertibile in buoni Amazon, valuta virtuale da spendere durante le live, oppure in carte regalo PayPal.

Le attività che consentirebbero di guadagnare sono:

mettere like ai video

seguire determinati account

invitare amici e conoscenti a unirsi a TikTok Lite

scrollare video il più a lungo possibile

Quest’ultima, in particolare, è una pratica che sfrutta le dinamiche dei social in cui più utilizzi una piattaforma e più puoi guadagnare. Per ottenere i premi è necessario agire quotidianamente: l’utente, infatti, può guadagnare all’ora un massimo di 3.600 monete virtuali, che corrispondono a 36 centesimi per 60 minuti di utilizzo.

Con la versione normale di TikTok, le dinamiche con cui gli influencer riescono a guadagnare sono note, ma la nuova versione rischia di sviluppare un meccanismo dannoso per le fasce di utenti più deboli.

I sospetti dell’Unione europea per TikTok Lite

Il Commissario Europeo al Mercato interno Thierry Breton afferma:

Sospettiamo che la versione TikTok Lite sia tossica e crei dipendenza, in particolare per i bambini. A meno che TikTok non fornisca prove convincenti di sicurezza, cosa che finora non è riuscita a fare, siamo pronti ad attivare misure provvisorie del Dsa, tra cui la sospensione del programma di premi di TikTok Lite

Le autorità competenti vogliono indagare l’impatto del nuovo programma sulla sicurezza per i minori e sulla salute mentale degli utenti, in relazione al potenziale incentivo di comportamenti di dipendenza verso la piattaforma stessa.

Il nuovo programma a premi potrebbe far scattare il meccanismo di dipendenza innescato e incentivato dagli algoritmi che gestiscono il funzionamento della piattaforma stessa. Questi algoritmi stimolano gli utenti a guardare sempre più contenuti, proponendo video e post studiati in base ai propri interessi.

Sempre secondo la commissione, il programma a premi di TikTok Lite potrebbe essere stato lanciato sul mercato prima che venisse messa a punto una valutazione adeguata dei rischi. Il tutto sarebbe aggravato anche dalla mancanza di un’adeguata verifica dell’età proposta dalla piattaforma.

Secondo il DSA (Digital Service Act), prima di lanciare nuove funzionalità le grandi piattaforme digitali hanno l’obbligo di presentare una valutazione dei rischi e stilare delle contromisure per mitigare gli stessi. TikTok Lite non avrebbe messo in atto nessuno di questi provvedimenti. Per questo motivo, è scattata la decisione della Commissione europea che ha chiesto maggiori dettagli riguardo all’iniziativa rilasciata in Spagna e Francia.

La data di scadenza per la società di TikTok è il 26 aprile 2024. Dal canto suo, ByteDance si è dichiarata disponibile per rispondere a ogni dubbio e richiesta dell’Ue:

Siamo già stati in contatto diretto con la commissione per quanto riguarda questo prodotto e risponderemo alla richiesta di informazioni

Gli Stati Uniti bloccano TikTok

Altri grattacapi che si aggiungono per la piattaforma, già impegnata nella battaglia con gli Stati Uniti. A febbraio del 2024, infatti, la città di New York ha annunciato di voler denunciare TikTok e solo pochi mesi dopo, sabato 20 aprile, è stata approvata alla Camera il disegno di legge che concede nove mesi alla società cinese per vendere il social network TikTok.

Nel frattempo la piattaforma ha lanciato l’hashtag #keepTikTok su tutti i social.