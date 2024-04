Approfittando delle quotazioni favorevoli e delle prospettive di crescita per il futuro, nel report di oggi utilizziamo parte della liquidità disponibile nel nostro portafoglio Top Analisti, derivante dagli ultimi dividendi incassati, per investire su una delle aziende mondiali leader nei settori di internet, 5G, Pay TV, cinema e parchi a tema, che vanta una storia di importanti successi e performance record a Wall Street negli ultimi decenni. In aggiunta, questa azienda vanta un track record di ben 16 anni consecutivi di aumenti dei dividendi. Da settembre 2022, data del nostro primo inserimento nel portafoglio, il titolo mostra un progresso di oltre il 10%. Nonostante l’incremento, la società quota attualmente in borsa con uno sconto del 40% rispetto al valore intrinseco calcolato con il metodo del DDM (Dividend Discount Model). In aggiunta, questo nuovo investimento dovrebbe generare da subito ulteriori 32 dollari annui di rendita aggiuntiva per il portafoglio Top Analisti. Giovedì 25 aprile, la società pubblicherà i risultati relativi al primo trimestre. In quella giornata sarà quindi possibile attendersi variazioni più ampie nei prezzi del titolo, in rialzo o in ribasso, a seconda che la società riesca o meno a battere le stime del mercato. Indipendentemente dai movimenti di breve termine, il titolo si conferma un deciso BUY, come business di successo, potenzialmente in grado di generare rendite crescenti anno dopo anno, abbinate a capital gain superiori.

“Il tempo è il tuo bene più prezioso, e gli investimenti in dividendi ti permettono di liberare il tuo tempo per fare ciò che ami.” – Tony Robbins, autore e coach motivazionale

La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da un andamento positivo dei nostri portafogli, che sono mossi in controtendenza, nonostante l’andamento in ribasso di Wall Street, in seguito agli ultimi dati sull’inflazione, attestata a livelli superiori alle attese, allontanando le prospettive di un possibile ribasso dei tassi di interesse. In particolare, il nostro modello Top Dividend ha chiuso la settimana con un progresso di +0,6%, seguito dal Top Analisti con un guadagno di +0,5%, contro una perdita di -1,89% dell’indice S&P500, sceso sotto i 5.000 punti per la prima volta dal 22 febbraio scorso, chiudendo a 4.967,23 punti. Tra i titoli dei portafogli con le migliori performance settimanali, spicca la società farmaceutica Sandoz, leader mondiale dei farmaci generici, ricevuta in assegnazione dallo spinoff della Novartis in ottobre dello scorso anno, con un progresso di +10,1% nelle ultime cinque sedute, e portando il guadagno complessivo a +92,1% in soli sei mesi dall’inserimento in portafoglio. Il secondo posto spetta a Philip Morris, leader globale del tabacco, con un guadagno di +5,5% nella settimana, alla vigilia degli utili trimestrali che saranno pubblicati nella giornata di oggi. Con un elevato dividendo pari al 5,6% annuo, in costante crescita da 16 anni consecutivi, questa società è presente nel modello Top Analisti da 10 anni senza interruzioni, e si classifica come una delle posizioni con le rendite da dividendo più elevate all’interno del nostro portafoglio. Su queste basi manteniamo entrambe le società in portafoglio con un rating BUY. Nonostante la situazione di breve termine, il trend resta positivo, con molte società appartenenti ai nostri modelli attestate intorno ai massimi delle ultime 52 settimane, che offrono alle attuali quotazioni dividendi crescenti abbinati ad elevate prospettive di crescita per i prossimi mesi, secondo gli analisti.

In questo contesto, i principali analisti internazionali da noi monitorati rimangono positivi, con nuove previsioni di rialzi per 12 società appartenenti attualmente ai nostri portafogli. Come si evidenzia, le nuove raccomandazioni degli analisti indicano potenziali di crescita elevati, con ben 7 società sulle 12 analizzate che presentano obiettivi di prezzo superiori a +20% per i prossimi 6-12 mesi, a cui si aggiungeranno tutti i dividendi previsti. Pubblichiamo di seguito un estratto degli ultimi aggiornamenti dagli analisti:

Nuovo BUY su Microsoft Corp (MSFT) – Leader mondiale software, cloud e intelligenza artificiale, con 22 anni consecutivi di aumenti dei dividendi – In data 19/04/24 l’analista Yun Kim di Loop Capital Markets ha confermato un giudizio BUY, con un obiettivo di 500 dollari, pari a +25,3% dalle attuali quotazioni.

Nuovo BUY su Coca-Cola Co (KO) – Leader mondiale delle bevande con 62 anni consecutivi di aumenti dei dividendi – In data 19/04/24 l’analista Andrea Faria Teixeira di J.P. Morgan ha confermato un giudizio BUY, con un obiettivo di 65 dollari, pari a +8,0% dalle attuali quotazioni.

Nuovo BUY su McDonald’s Corp (MCD) – Leader globale della ristorazione, con 49 anni consecutivi di aumenti dei dividendi – In data 19/04/24 l’analista Jeff Bernstein di Barclays ha confermato un giudizio BUY, con un obiettivo di 340 dollari, pari a +25,0% dalle attuali quotazioni.

Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri modelli di portafoglio, inclusi nel servizio online.

Portafoglio Top Analisti

Descrizione del portafoglio Top Analisti : Questo particolare modello è attualmente uno dei più visualizzati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico portafoglio le raccomandazioni di un pannello di alcuni tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di rendimento e performance. Composto attualmente da oltre 60 società internazionali quotate sul Nyse e sul Nasdaq, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 singole cedole distribuite, corrispondenti ad un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata la percentuale assegnata a ciascuna società.

Fondamentali del portafoglio Top Analisti : Sulla base delle ultime chiusure di borsa, il modello presenta un dividendo medio atteso pari al 3,1% annuo. Il price earning medio del portafoglio è pari a 15,9 volte gli utili attesi per il prossimo anno (Forward P/E). Il Pay Out medio è pari allo 0,6. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, vengono privilegiate società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Attualmente il portafoglio presenta una rischiosità inferiore al mercato, con un Beta pari a 0,8. Il Beta è una misura del rischio di una azione e indica la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato).

Prospettive di crescita del portafoglio Top Analisti per i prossimi6-12 mesi:+14,1% secondo i target medi di 17 analisti internazionali, con un rating medio dei titoli pari a BUY (2,2), in una scala da 1 Strong Buy a 5 Sell, a cui si aggiunge un dividendo medio pari al 3,1% per una crescita potenziale complessiva pari a +17,2%

Nuovo BUY – 16 anni di aumenti dei dividendi e target elevati per un leader globale dei media e dell’intrattenimento

Principali motivazioni di acquisto:Molti tra i nostri lettori saranno sicuramente già clienti di questa società con un abbonamento mensile alla sua Pay TV o al servizio Wi-Fi ultraveloce. Ora, considerate le quotazioni a forte sconto in borsa, è possibile partecipare a questo business di successo anche da azionisti, beneficiando di flussi crescenti di dividendi, abbinati ad elevati potenziali di incremento per i prossimi anni. La nuova società che analizziamo oggi per il portafoglio Top Analisti è una delle aziende del portafoglio con i target più elevati per i prossimi 12 mesi e rappresenta una delle storie di maggiore successo a Wall Street degli ultimi decenni. In aggiunta, l’azienda vanta un track record di 16 anni consecutivi di crescite dei dividendi. Ecco in particolare alcune motivazioni per investire nella società:

Leader globale nel settore dei media: L’azienda è leader nel settore dei media, con una vasta gamma di servizi, tra cui la TV via cavo, l’accesso a Internet ad alta velocità, la telefonia e la produzione di contenuti, il che significa che la società ha ben diversificato le sue fonti di reddito.

Forte posizione di mercato: La società ha una forte posizione di mercato negli Stati Uniti, essendo uno dei più grandi operatori di TV via cavo nel paese, il che le conferisce un vantaggio significativo rispetto ai concorrenti. Il core business via cavo fornisce attualmente servizi televisivi, di accesso a Internet e telefonici a 62 milioni di case e aziende statunitensi, ovvero quasi la metà del paese.

Continua espansione: L’azienda ha continuato ad ampliare la sua attività grazie ad acquisizioni di imprese, come ad esempio l’acquisizione di importanti società di produzione cinematografiche. Questa espansione potrebbe migliorare la posizione competitiva e aumentare i suoi profitti.

Stabile rendimento del dividendo: La società offre un rendimento del dividendo solido, in crescita da 16 anni consecutivi, il che la rende un’opzione interessante per gli investitori che cercano un flusso di reddito costante.

Buona performance finanziaria: Nel complesso, l’azienda ha registrato una buona performance finanziaria negli ultimi anni, con un aumento costante del reddito operativo.

Quotazioni attraenti: Il titolo presenta attualmente quotazioni scontate in borsa, con i maggiori analisti e broker internazionali che attribuiscono potenziali superiori al 20% nei prossimi 12 mesi. Il grafico sotto (fonte Morningstar), mostra l’andamento del titolo rispetto al valore intrinseco calcolato, dal 2014 ad oggi. Le aree in arancione evidenziano i periodi di sopravvalutazione, mentre le aree in azzurro indicano i periodi di sottovalutazione. Come si evidenzia, da metà del 2021 il titolo è passato in area di sottovalutazione, e presenta uno sconto crescente in borsa rispetto al valore intrinseco stimato dagli analisti.

Descrizione del business: Fondata nei primi anni 60 e quasi 190.000 dipendenti, la società opera in tutto il mondo attraverso i segmenti Comunicazioni via cavo, Media, Studi di produzione cinematografici, Parchi a tema e Pay TV. Il segmento Comunicazioni via cavo offre servizi a banda larga, video, voce, wireless e altri servizi a clienti residenziali e commerciali. Il segmento Media gestisce varie piattaforme televisive e di streaming, comprese reti via cavo nazionali, regionali e internazionali. Il segmento Studios gestisce le operazioni di produzione e distribuzione di importanti studi cinematografici e televisivi. Il segmento Parchi a tema gestisce parchi a tema negli Stati Uniti, in Giappone e in Cina. Il segmento Pay TV offre servizi diretti al consumatore, come video, banda larga, servizi telefonici vocali e wireless, e il business dei contenuti. La società possiede una nota squadra di hockey, una arena sportiva e fornisce servizi di streaming.

Trend del dividendo: La società ha incrementato il suo dividendo ogni anno negli ultimi 16 anni. Il dividendo attuale è pari al 3,1% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali. Storicamente, il rendimento del dividendo si è mosso da un minimo di 1,6% nei periodi di sopravvalutazione del titolo ad un massimo di 2,8% nei periodi di maggiore sottovalutazione del titolo. L’attuale rendimento del dividendo, pari al 3,1% indica un forte sconto del titolo rispetto alle medie storiche. Per ritornare in area di sopravvalutazione, il titolo dovrebbe quasi raddoppiare dai valori attuali.

Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili ad un tasso di +8% annuo. Gli analisti stimano un ulteriore miglioramento del trend, con una crescita degli utili pari al 9% annuo composto per i prossimi cinque anni.

Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a sole 9,6 volte gli utili attesi per il 2024. La capitalizzazione attuale è pari a 160 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 1,4 volte.

Performance in borsa: La società è stata una delle più performanti negli ultimi decenni a Wall Street, con un guadagno complessivo del 17% annuo composto dal 31 gennaio 1973 ad oggi (fonte Morningstar). Grazie a questi risultati, un capitale di 10.000 dollari investiti sul titolo 51 anni fa, si sono trasformati ad oggi in un capitale multimilionario, pari ad oltre 28 milioni di dollari, calcolando il reinvestimento dei dividendi. Nonostante i brillanti risultati ottenuti, il titolo quota ora ad un livello inferiore del 33% rispetto ai massimi toccati ad agosto del 2021, creando una interessante finestra di ingresso per nuovi investimenti.

Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 26 analisti e broker che seguono il titolo è pari a BUY (2,3) su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell) con un target medio pari a +24,6% per i prossimi 6-12 mesi, a cui si aggiunge il dividendo del 3,1%, per un Total Return complessivo pari a +27,7%. Tutti gli analisti concordano su obiettivi di prezzo superiori alle attuali quotazioni. In aggiunta, nelle ultime settimane, gli analisti di Morningstar stanno assegnando al titolo il rating massimo di cinque stelle, con un potenziale di +49% rispetto al valore intrinseco calcolato.

Applichiamo ora una valutazione del titolo sulla base del Dividend Discount Model (DDM). Questo sistema è un metodo usato per la valutazione dei titoli a dividendo. Secondo questo metodo, il valore intrinseco di una società è pari alla somma di tutti i dividendi futuri previsti, attualizzati al valore di oggi, secondo un tasso corretto per il rischio, e tenendo conto del fattore tempo.

Abbiamo considerato i seguenti parametri per il calcolo:

1) Dividendo attuale per azione: 1,24 dollari

2) Stima di crescita futura del dividendo: +8% annuo, valore conservativo, sulla base delle crescite superiori dei dividendi messe a segno dalla società negli ultimi 10 anni

3) Tasso di sconto applicato: 10% annuo

Applicati questi criteri, otteniamo un valore intrinseco del titolo ad oggi pari a 66,96 dollari. Considerando le ultime quotazioni di borsa il titolo presenta oggi uno sconto pari al 39,9% rispetto al valore calcolato, rendendo interessante questa società per il nostro portafoglio Top Analisti, come posizione a rendita crescente e forti potenziali per i prossimi anni. Sulla base di queste considerazioni, aumentiamo oggi l’esposizione sul titolo per il nostro portafoglio Top Analisti.