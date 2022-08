Petrolio: chiusura in rialzo anche ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 90,76 dollari, con un progresso dell'1,97%.

Wall Street: chiusura contrastata anche ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones è salito dello 0,09%, mentre l'S&P500 è calato dello 0,12%. Il Nasdaq Composite si è fermato a 12.644,46 punti, in ribasso dello 0,1%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: oltre all'indice Redbook relativo alle vendite al dettaglio nelle maggiori catene USA, oggi si conoscerà il dato preliminare del costo unitario del lavoro relativo al secondo trimestre che dovrebbe mostrare un rialzo del 9,5% rispetto al 12,6% precedente.

La produttività non agricola del secondo trimestre è vista in calo del 4,5% dopo la flessione del 7,3% dei primi tre mesi dell'anno.

Risultati trimestrali USA: si segnala dopo la chiusura di Wall Street la trimestrale di Sysco con un eps previsto a 1,12 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: anche per oggi non sono in agenda aggiornamenti degni di nota sul versante macroeconomico.

Da seguire in Germania l'asta dei titoli di Stato con scadenza settembre 2024 per un ammontare massimo di 6 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Costamp Group: oggi è previsto il delisting del titolo a Piazza Affari.