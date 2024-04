Nella notte tra il 21 e il 22 aprile, Cristiano Iovino è stato vittima di un brutale pestaggio nella zona di Portello a Milano. Sebbene non abbia presentato denuncia, le autorità stanno indagando sull’incidente avvenuto in via Marco Ulpio Traiano. L’episodio coinvolge il personal trainer romano, noto per il suo coinvolgimento in un caso giudiziario legato alla presunta infedeltà di Ilary Blasi, su richiesta di Francesco Totti.

Cristiano Iovino aggredito a Milano: cos’è successo

Cristiano Iovino, di ritorno da una serata trascorsa in alcuni locali milanesi, è stato aggredito da sei individui intorno alle 3:30 del 22 aprile. L’aggressione è avvenuta per strada, con il personal trainer che è stato lasciato sanguinante a terra. Nonostante l’intervento del personale medico del 118, Iovino ha rifiutato il trasporto in ospedale e non ha presentato denuncia.

Le indagini sono ora in corso, con l’intervento dei carabinieri del nucleo Radiomobile e della stazione Moscova. Tuttavia, la vittima ha fornito pochi dettagli sugli aggressori, limitandosi a confermare di non essere stato rapinato. Poiché le lesioni riportate non superano i 20 giorni di prognosi, è necessaria una querela per consentire alle autorità di procedere con le indagini. Non essendo stata presentata alcuna denuncia, gli investigatori stanno valutando l’opportunità di richiedere alla Procura di Milano il permesso di effettuare ulteriori accertamenti.

Si sospetta che l’aggressione possa essere stata causata da un litigio nato in un locale durante la serata o da una spedizione punitiva premeditata. Gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza su questo punto per determinare il movente dell’attacco. La vicenda continua a essere al centro delle indagini delle autorità competenti, con l’obiettivo di far luce sull’aggressione subita da Cristiano Iovino e di individuare i responsabili dell’atto violento.