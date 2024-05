Chi è Cristiano Iovino, conosciuto come il personal trainer dei vip arriva sulla bocca di tutti visto il presunto legame con la separazione tra Ilary Blasi e l’ex capitano della Roma Francesco Totti il quale, pur non dichiarandolo ufficialmente, aveva lasciato intendere un possibil tradimento da parte dell’ex moglie proprio con Iovino.

Nel documentario “Unica“, in cui Ilary Blasi racconta la sua storia viene nominato il nome del personal trainer, ma senza un ruolo rilevante nella storia della donna.

Ecco chi è Cristiano Iovino: dalla carriera all’età, fino al presunto flirt con altre donne dello spettacolo (tra le quali compare persino il nome di Giulia De Lellis).

Cristiano Iovino è l’amante di Ilary Balsi? Dall’intervista di Francesco Totti al documentario Unica

La separazione tra i due vip, la conduttrice Ilary Blasi e il campione del mondo 2006 Francesco Totti viene costantemente scoperchiata per nuovi dettagli. Il calciatore giallorosso, spinto dall’avvocato divorzista Annamaria Bernardini de Pace si riferisce ad un incontro con il presunto amante di Ilary Blasi, avvenuto a Milano, senza però mai specificare il nome dell’uomo.

Sul web si è fatta strada l’idea che si rivolga proprio a Cristiano Iovino, 40enne romano, personal trainer, operativo a Roma e Milano e vicino all’ambiente dello star system.

E mentre si cercava di svelare l’identità del presunto amante, assume un ruolo centrale nella vicenda un’altra persona molto vicina a Ilary: la sua amica e parrucchiera di fiducia Alessia Solidani, che secondo Totti avrebbe coperto i tradimenti della ex moglie.

Chi si è avventurato negli intrighi di casa Totti-Blasi ora può scoprire di più ascoltando le verità di Ilary, raccontate nel suo docufilm. La conduttrice Mediaset ha deciso di raccontare davanti alle telecamere di Netflix la fine del suo matrimonio con Francesco Totti e, in particolare, i presunti tradimenti. In un passaggio, la conduttrice racconta di un misterioso caffè preso con uomo insieme a una sua amica a Milano.

Quello che insospettisce i più curiosi e attenti è il fatto che Ilary non abbia rivelato il nome dell’uomo. Eppure nel resto dell’intervista di nomi ne ha fatti parecchi…

Ed è qui che si pensa al personal trainer delle star: sarà stato proprio Cristiano Iovino l’uomo del caffè a cui si riferiva anche Francesco Totti?

La risposta non è data a sapere, ma Ilary ribadisce che con questa persona non è successo niente all’infuori di quell’incontro.

Chi è Cristiano Iovino, personal trainer e Pr

Anche se non ci sono conferme, molti “indizi” sembrerebbero portare proprio a Cristiano Iovino, personal trainer e influencer da 55mila di followers su Instagram. Volto noto degli ambienti di Roma Nord e in quelli milanesi, Iovino conterebbe numerosi flirt con donne dello spettacolo, alcuni confermati altri no. Parliamo di Giulia De Lellis, l’influencer tatuata Zoe Cristofoli (ora moglie del calciatore Theo Hernandez), e Sabrina Ghio, ex ballerina di Amici.

Ironia della sorte, secondo i rumors Iovino sarebbe un tifoso sfegatato della Lazio. Il ragazzo, trovatosi al centro del tifone dopo le dichiarazioni di Totti, non si è ancora espresso. Anzi, ha dichiarato di non voler commentare. Silenzio stampa anche da parte della nota conduttrice che per ora ha preferito non rispondere alle gravi accuse mosse dall’ex marito.

