Annamaria Bernardini De Pace è l’avvocato divorzista più famosa d’Italia. Ha assistito molte celebrità, tra cui Romina Power nel divorzio con Al Bano Carrisi, Katia Ricciarelli in quello con Pippo Baudo, Eros Ramazzotti nella separazione con Michelle Hunziker e così via.

Considerata senza dubbio una star, è un personaggio poliedrico che nella sua vita ha trovato tanti modi diversi per potersi realizzare al meglio ed esprimere il proprio pensiero riguardo al divorzio, tema molto delicato ed attuale. Ma vediamo più nello specifico alcuni dettagli della sua vita pubblica e privata.

La biografia del famoso avvocato divorzista

Annamaria Bernardini De Pace nasce a Perugia il 23 aprile 1948 e fin da subito si immerge nel diritto grazie alla sua famiglia, grazie al padre Nicola, di Lecce, un magistrato e la madre Isabella Bellisario, un avvocato.

Nel 1970, però, lascia gli studi per sposarsi con Francesco Giordano, il suo professore di Diritto Romano alla facoltà di giurisprudenza. Il loro matrimonio dura solo 6 anni nei quali i due hanno due figlie: Francesca e Chiara.

Dopo la separazione, Annamaria Bernardini De Pace si laurea in giurisprudenza e nel 1989 fonda a Milano lo Studio Legale Bernardini De Pace, specializzato nel diritto civile con particolare attenzione al diritto della famiglia, della persona e alla tutela del patrimonio.

Annamaria Bernardini de Pace: ex suocera di Raoul Bova

La figlia Chiara, nata il 5 agosto del 1973 a Roma, è invece nota al grande pubblico per aver sposato nel 2000 Raoul Bova, uno dei sex symbol più amati dalle donne degli ultimi 20 anni. Dal loro amore nascono Alessandro Leon e Francesco, ma nel 2013 arriva il divorzio e Annamaria Bernardini De Pace cambia radicalmente idea sul genero (con cui aveva un buon rapporto), che l’ha anche querelata per la lettera aperta "Caro genero degenerato, vai e non tornare" apparsa nel 2014 su Il Giornale.

La passione per la scrittura del nuovo avvocato di Francesco Totti

Oltre ad essere considerata un grande avvocato, Annamaria Bernardini De Pace è anche nota per essere un’apprezzata giornalista e saggista.

Tra i tanti incontri importanti che la De Pace ha fatto nella sua vita c’è sicuramente il grande Indro Montanelli, per cui scrive dal 1987 al 2017. Tra le altre collaborazioni ricordiamo inoltre quella con Libero, Il Sole 24 Ore, con il magazine Io Donna del Corriere della Sera, con Oggi e Chi.

Tanti anche i libri pubblicati, da Separiamoci insieme del 1996 a Dall’amore all’amore, il diritto di famiglia raccontato da Annamaria Bernardini De Pace del 2014. In tempo di pandemia, Annamaria Bernardini De Pace ha scritto anche "Manuale di autodifesa per ragazzi e ragazze. Piccoli e grandi diritti, da 0 ai 18 anni".