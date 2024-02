Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati? Lui se n'è andato di casa e non è tornato

Davvero Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati? All'indomani dello scandalo che ha travolto la celebre imprenditrice digitale, che dopo le polemiche per il pandoro-gate ha dovuto fare i conti con non poche ripercussioni, tra Fedez e la moglie sembra ci sia aria di crisi. Appaiono sempre meno sui social, dove erano soliti condividere ogni momento della loro vita, e le voci su una loro possibile rottura si sono fatte via via più intense. Da parte dei diretti interessati tutto tace, ma non mancano le indiscrezioni. Un nuovo dettaglio avvalorerebbe la tesi degli ultimi mesi: il rapper milanese pare abbia lasciato casa e non sia più tornato. L'era Ferragnez è davvero giunta al capolinea?

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati? Un dettaglio alimenta le voci su di loro

Per Dagospia non ci sarebbero più dubbi: tra Fedez e Ferragni è finita davvero. Pare che dopo Sanremo 2023, quando l'influencer co-conduceva sul palco dell'Ariston e il rapper è stato protagonista del bacio con Rosa Chemical, il rapporto tra i due si sia incrinato. Erano spariti dai social, salvo poi tornare, condividere le difficoltà affrontate e ripartire più forti di prima. O almeno così sembrava...

Fedez ha ringraziato la moglie per il supporto e l'amore che non gli hai mai fatto mancare, anche dopo la malattia e la depressione. Tuttavia, dalle voci circolate all'indomani dello "scandalo-pandoro", sembrerebbe che lui non sia stato capace di fare lo stesso. Nel momento in cui i guai giudiziari cominciavano a palesarsi davanti a Chiara Ferragni, mettendo i bastoni tra le ruote ai suoi affari e comportando un pesante danno alla sua immagine, Fedez pare non sia stato capace di starle vicino. Anzi, dai rumors che rimbalzano da una pagina all'altra dei magazine di cronaca rosa, il cantante avrebbe persino rinfacciato alla moglie che i problemi giudiziari gravassero negativamente anche sui suoi affari.

Ma chi può confermare tali indiscrezioni? Nessuno ha il diritto di intrufolarsi in dettagli così intimi di una coppia, ma il gossip non s ferma e i fan continuano a fare il tifo per loro (nella speranza di avere presto qualche aggiornamento...). Dai diretti interessati per il momento tutto tace, ma le voci sulla fine del loro matrimonio si fanno sempre più insistenti.

Il motivo? Sembre