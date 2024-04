Di seguito riportiamo l’intervista realizzata a Luca Guerreri, intermediario assicurativo e risk manager di Polizzamigliore.it, con domande sull’indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

Il Ftse Mib ha avviato un bel recupero dai minimi dei giorni scorsi, salvo poi tornare un po’ indietro. Quali i possibili scenari per le prossime sedute?

Dopo il superamento di quota 34.000 punti, persa nuovamente per una manciata di punti al termine della giornata di ieri, l’indice Ftse Mib presenta una situazione tecnica rimane incerta.

Ftse Mib: quali i possibili scenari nel breve?

Dal mio punto di vista, sarà necessario attendere il superamento da parte del Ftse Mib della resistenza posta in area 34.780.

Una volta violato questo ostacolo, si potrà guardare al target successivo in area 35.000.

Sarà necessario prestare la massima attenzione ad una discesa dell’indice oltre quota 33.600 punti, visto che tale evento potrebbe dare inizio ad un’inversione di tendenza.

La view su Banco BPM e Bper Banca

Banco BPM e Bper Banca sono due temi su cui vale la pena puntare in questa fase di mercato?

Banco BPM si trova attualmente a ridosso del livello dei 6,10 euro, e se la rottura di questa resistenza dovesse essere confermata, allora potremo individuare un primo target in area 6,40 euro per il titolo.

Per quanto concerne Bper Banca la situazione tecnica è costruttiva, motivo per cui sarebbe opportuno mantenere in portafoglio questo titolo.

L‘analisi di Stellantis e Ferrari

Stellantis e Ferrari sono da mettere in portafoglio sugli attuali livelli di prezzo?

Stellantis presenta attualmente una situazione tecnica molto interessante e se il rimbalzo sul supporto in area 22,89 euro dovesse essere confermato, allora potremo avere notevoli spunti long.

In tal caso si potranno ipotizzare per il titolo dei target anche profondi, posti in primis in area 24,80 euro.

L’attuale livello di Ferrari, che ieri ha chiuso le contrattazioni poco sopra i 386 euro, rimane ancora interessante.

Consiglierei, dunque, per chi ha posizioni aperte su questo titolo, di mantenerle in essere.