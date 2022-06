Petrolio: chiusura in rialzo anche ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 122,01 dollari, in progresso del 2,18%.

Wall Street: chiusura negativa ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi dello 0,81% e dell'1,08%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 12.086,27 punti, in flessione dello 0,73%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: per oggi si segnalano solo le nuove richieste di sussidi di disoccupazione che dovrebbero salire da 200mila a 207mila unità.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: non sono previsti aggiornamenti macro di rilievo nel Vecchio Continente.

L'evento clou sarà il meeting della BCE che lascerà invariati i tassi di interesse allo 0%.

Da seguire con attenzione la conferenza stampa della presidente Lagarde che dovrebbe fornire indicazioni in merito alle prossime mosse di politica monetaria.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: oggi saranno resi noti i conti del primo trimestre di Pierrel.

Debutti a Piazza Affari: oggi High Quality Food sbarca a Piazza Affari sul circuito dell'Euronext Growth Milan.