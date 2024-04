Gli appassionati di gambling online sono sempre alla ricerca di nuove opportunità, caratterizzate dai nuovi siti scommesse. Si tratta di nuovi bookmaker e nuove piattaforme per le scommesse, dove gli utenti possono iscriversi per puntare sul proprio sport preferito.

La ricerca di queste nuove piattaforme può tuttavia divenire stancante, e spesso anche abbastanza frustrante data la grande offerta. Grazie al supporto del nostro team di esperti, oggi scopriremo 3 nuovi siti scommesse 2024, da poco lanciati sul mercato.

Pronti a giocare in piattaforme di betting online nuove ed innovative? Scopriamo 3 siti scommesse nuovi e facili da raggiungere.

La classifica dei nuovi siti di scommesse con bonus del 2024

Senza indugiare oltre andiamo a vedere la lista dei migliori 10 nuovi siti di scommesse sicuri in Italia.

TG Casino – Il numero 1 tra i nuovi siti di scommesse online totalmente su Telegram e con airdrop ricorrenti Lucky Block – Il nuovo bookmaker del 2024 con oltre 8.000 giochi e 50 Giri Gratis Mega Dice – Primo Telegram casino con scommesse e prelievi immediati WSM casino – Nuovo sito di scommesse online di Wall St. Memes con bonus del 200% BC Game – Tra i migliori nuovi siti di scommesse in Europa BetPanda – Nuovo bookmaker con il 100% sul primo deposito e 10% cashback Wild io – Bonus eccezionale del 400% fino a $10.000 MetaSpins – Bookmaker con prelievi gratuiti Vave – Il miglior cashback di benvenuto fino a 1BTC Betplay – Nuovo sito di scommesse online con bonus fino a 1000 EUR

I migliori nuovi siti scommesse: come sceglierli?

Quando si va alla ricerca di nuovi siti scommesse è fondamentale cercare di approcciare solo piattaforme con una certa validità. Il web è infatti ricco di offerte di betting, ma non tutte sono davvero ciò che affermano di essere. Proprio per questo motivo, è fondamentale sapere come scegliere i migliori siti scommesse non AAMS su cui puntare senza rischi.

Tutti i nuovi siti scommesse 2024 sono infatti piattaforme con precise caratteristiche, dei dettagli che fanno la differenza. Abbiamo dunque esaminato a fondo quelli che sono i nuovi bookmaker del mercato, cercando di identificare un percorso di analisi e selezione.

Ci sono dunque precisi criteri che bisogna esaminare ed analizzare, fattori che aiutano l’utente a scegliere nuovi siti scommesse su cui giocare in tranquillità. Vediamo quindi come scegliere siti scommesse nuovi su cui giocare, esaminando alcune caratteristiche che questi siti dovrebbero possedere.

Nessun controllo documenti e KYC

Il primo elemento da considerare quando si esaminano dei siti scommesse nuovi è l’assenza di controllo documenti e KYC.

Il controllo documenti è infatti una misura di controllo dell’identità che viene adottata in tantissimi siti italiani per motivi di sicurezza. Si tratta però di un processo lungo, che richiede addirittura un paio di giorni per essere completato. L’assenza di questo, così come anche dei controlli KYC (Know Your Customer), può essere un vantaggio in termini di velocità.

Allo stesso tempo, tale “mancanza” potrebbe rappresentare un vantaggio per tutti quegli utenti che preferirebbero mantenere anonime le proprie attività di gioco. Questo

salvaguarderebbe i propri dati dalla condivisione con terze parti, agevolando la privacy.

La condivisione dei propri dati su piattaforme online comporta infatti sempre un rischio di furto d’identità. Senza questa richiesta, i giocatori possono ridurre il rischio e continuare a giocare con una certa serenità mentale.

L’assenza di procedure di verifica può quindi facilitare il processo di registrazione e consentire ai giocatori di iniziare a scommettere istantaneamente.

Iscrizione e scommesse immediate

Come abbiamo già accennato nel paragrafo precedente, per i nuovi siti scommesse è importante garantire iscrizione e scommesse immediate.

Questi due elementi sono proprio favoriti dal punto che abbiamo esaminato, ossia l’assenza di un controllo documenti o di una verifica KYC. L’iscrizione veloce e la possibilità di scommettere altrettanto velocemente rappresentano un enorme vantaggio per gli utenti che cercano nuovi siti scommesse 2024.

Le scommesse diventano istantanee, soprattutto se non sussiste il bisogno di dover aspettare una verifica o altre meccaniche di iscrizione lunghe e noiose. I vantaggi sono evidenti, e vanno al di là della semplice riduzione dei tempi.

I siti scommesse nuovi che sono veloci sotto questo punto di vista offrono un maggior coinvolgimento. Gli utenti vengono buttati al centro dell’azione subito, in nemmeno 10 minuti dalla prima iscrizione. Questo favorisce anche la fidelizzazione, in quanto stringe un forte legame con l’utente, che si sente considerato.

Quando valutate nuovi siti scommesse 2024, quindi, cercate sempre delle piattaforme molto veloci nella prima iscrizione e nella gestione delle scommesse. Questo permette maggiore fluidità nella gestione delle proprie finanze, e soprattutto risparmio di tempo per gli utenti più impegnati. Solo in questo modo ci si potrà garantire un’esperienza fluida e priva di blocchi temporali.

Palinsesto sportivo completo

Un altro fondamentale requisito dei nuovi siti scommesse non AAMS è dato da un palinsesto sportivo completo.

Tutti i nuovi bookmaker che si affacciano sul mercato devono essere in grado di offrire un palinsesto competitivo, ricco di opzioni. Questo deve contenere tutte le principali discipline su cui scommettere, ossia quei giochi che attirano sempre tanti scommettitori.

Parliamo di sport su cui è facile pronosticare, come anche discipline più articolate e complesse, coprendo le esigenze di più tipologie di giocatori.

Tra gli sport più comuni su cui i nuovi siti scommesse 2024 dovrebbero puntare ricordiamo:

Calcio e derivati;

Tennis;

Basket e pallacanestro;

Pallavolo;

Ippica e corse dei cavalli;

Golf;

Cricket;

Rugby;

Esports (videogames);

Virtual Games;

Football Americano;

Baseball.

Questi sono chiaramente solo alcuni degli sport che è possibile trovare sui siti con un palinsesto ricco.

Diventa perciò fondamentale, soprattutto per chi cerca molta varietà, effettuare una verifica dei contenuti del palinsesto dei nuovi siti scommesse. Solo in questo modo ci si potrà garantire un’esperienza completa e variegata, ricca di opportunità sempre diverse.

Diversi sport significa infatti anche “diversi approcci”. Il gioco sarà mutevole e costantemente in movimento, in grado così di arricchire il knowledge dell’utente.

Metodi di prelievo e Deposito

Da osservare con estrema attenzione sono chiaramente anche i metodi di prelievo e deposito presenti nei nuovi siti scommesse. Trattandosi di piattaforme sulle quali si gioca con del denaro, diventa essenziale conoscere quelli che sono i metodi di prelievo e deposito previsti.

Si tratta appunto di metodi di pagamento specifici che permettono di depositare o prelevare denaro dalla piattaforma, spesso semplici e veloci. Diventa quindi importante che la piattaforma in questione offra abbastanza metodi, in maniera tale da coprire tutte le eventualità dei diversi utenti iscritti.

Tra i metodi di pagamento più comuni ricordiamo:

Carte di credito : accettate praticamente da qualsiasi sito, offrono transazioni veloci e convenienti, con un alto livello di sicurezza;



: accettate praticamente da qualsiasi sito, offrono transazioni veloci e convenienti, con un alto livello di sicurezza; Wallet Digitali : soluzioni come PayPal, Skrill, Neteller possono essere collegate direttamente al proprio conto di gioco, o utilizzati come metodo di pagamento automatico. Sono praticamente istantanei e molto più sicuri di altre soluzioni;



: soluzioni come PayPal, Skrill, Neteller possono essere collegate direttamente al proprio conto di gioco, o utilizzati come metodo di pagamento automatico. Sono praticamente istantanei e molto più sicuri di altre soluzioni; Criptovalute : opzione ad oggi molto apprezzata, la quale offre maggiore privacy, sicurezza e anonimato rispetto a metodi di pagamento più classici;



: opzione ad oggi molto apprezzata, la quale offre maggiore privacy, sicurezza e anonimato rispetto a metodi di pagamento più classici; Bonifici bancari: tradizionale ma lento, è considerato uno dei metodi più sicuri ed affidabili in assoluto.

Tutti i siti scommesse nuovi possono quindi offrire questi metodi di pagamento e deposito, offrendo all’utente una scelta più ampia e personale.

Tante opzioni di scommessa

I nuovi bookmaker che si affacciano sul mercato devono anche essere in grado di garantire tante opzioni di scommessa.

Come ormai avrete compreso, per i nuovi siti scommesse 2024 è fondamentale riuscire a garantire varietà, soprattutto per gli utenti che amano cambiare. In tal senso, riuscire ad offrire tante opzioni di scommessa è molto importante, per ogni singola disciplina.

Tale opzione infatti, oltre ad allargare il bacino delle opportunità, offre maggiori risultati. In una partita di calcio, ad esempio, è importante avere a disposizione tutto il ventaglio delle opportunità, e non solo una parte. Questo pensiero va dunque esteso a tutte le discipline presenti nel palinsesto e, più in generale, in tutto il sito.

Maggiore è il numero delle opzioni di scommessa presenti e più semplice sarà, per l’utente, trovare il pronostico più coerente con le proprie analisi/sensazioni. Giocare con un ventaglio più grande permette di considerare un numero maggiore di fattori, e di godersi le puntate con un’ottica più larga.

Quando valutate i nuovi siti scommesse, dunque, controllate che non ci siano troppe poche opzioni. L’obiettivo è quello di iscriversi in una piattaforma completa, e non in un sito di scommesse a metà.

Quote scommessa alte

A definire un’esperienza altrettanto interessante, nei nuovi siti scommesse 2024, sono le quote scommesse alte.

Le quote scommesse più alte influenzano direttamente il potenziale guadagno di una scommessa vincente. Perciò, scegliere un sito che offre quote di un certo livello può sicuramente fare la differenza nei profitti generali di scommessa.

I giocatori che possiedono una certa esperienza cercano infatti le quote più vantaggiose per le proprie puntate. Rispetto ad altri siti, anche una piccola differenza può accumularsi nel tempo, generando potenziali interessi vantaggiosi. I migliori nuovi siti scommesse offrono quote alte su tante discipline e tanti sport, mostrando un impegno verso la soddisfazione del cliente.

Moltissimi siti gestiti in Italia, infatti, offrono quote piuttosto basse, o comunque poco vantaggiose. I nuovi siti scommesse non AAMS possono invece offrire dei vantaggi non da poco, proprio perché non limitati dalle restrizioni italiane.

Ecco dunque che la “potenza” delle quote acquisisce un certo valore. Prima di iscrivervi, verificate quelle che sono le offerte e mettetele a paragone tra le varie piattaforme. Scegliete dunque quella che vi sembra più conveniente, con quote alte che possono avere un ritorno maggiore.

Bonus nuovi siti scommesse e promozioni

Infine, l’ultimo fattore valutare riguarda la presenza di bonus nuovi siti scommesse 2024.

Come accade con tutti i siti classici di scommesse, infatti, anche i nuovi siti scommesse possono offrire dei precisi bonus di benvenuto, degli “incentivi” ai nuovi iscritti. Si tratta di benefici che possono essere trasmessi come giri gratuiti, denaro aggiuntivo o crediti, da utilizzare all’interno della piattaforma.

Per essere considerati validi, i bonus nuovi siti scommesse 2024 devono essere in grado di offrire dei bonus di benvenuto interessanti. Bonus che devono essere competitivi soprattutto nei confronti di altre piattaforme, in maniera tale da costituire interesse.

Quando si valutano i bonus nuovi siti scommesse è però saggio guardare oltre l’importo offerto e considerare anche i requisiti di scommessa.

I bonus nuovi siti scommesse sono infatti legati a determinati requisiti. Impongono quante volte sarà necessario scommettere l’importo del bonus prima di poter prelevare. Un bonus di benvenuto con requisiti di scommessa bassi può essere sicuramente più vantaggioso per gli utenti.

Questo è un aspetto da considerare con estrema attenzione, in quanto certe piattaforme tendono ad ingannare gli utenti offrendo bonus molto alti. Anche se l’import offre un valore più elevato, probabilmente il requisito associato sarà abbastanza proibitivo.

Perché abbiamo scelto questi 3 nuovi siti scommesse?

Poter contare su un parere di soli esperti, soprattutto quando si cercano nuovi siti scommesse non AAMS, è per moltissimi utenti un fattore importantissimo. Dopo anni di esperienza, siamo infatti in grado di indicarvi quelli che sono, ad oggi, i 3 migliori nuovi siti scommesse.

Abbiamo scelto queste piattaforme per il loro elevato tasso di affidabilità, nonché grazie al loro livello qualitativo e improntato all’innovazione. Si tratta di bonus nuovi siti scommesse che possono stravolgere il modo di giocare di molti.

Vediamo da vicino di che si tratta, e cosa possono davvero offrire queste piattaforme agli utenti.

TG Casino – Il miglior nuovo portale di scommesse online del 2024

Il primo tra i nuovi siti scommesse che abbiamo deciso di menzionare nella guida di oggi è TG Casino. Questo è definito da molti come il miglior bookmaker su Telegram di questo 2024, ed il perché è ben presto detto. Si tratta di una piattaforma di gioco completa ed esaustiva per gli iscritti, ricca di giochi ed interessantissime opportunità.

Come abbiamo detto, questo è infatti un Telegram bookmaker. Cosa significa?

L’accesso a questa piattaforma di casino online è possibile direttamente sfruttando proprio la nota app di messaggistica, Telegram. Grazie all’accesso veloce, è quindi possibile iscriversi in pochissimo tempo, e godere di tutte quelle che sono le particolarità di sicurezza di Telegram.

La piattaforma sfrutta infatti l’accesso da Telegram, con meccaniche blockchain che permettono di annullare i controlli KYC. Ciò rende sicure le transazioni, accentuando la sicurezza attraverso i protocolli crittografici di Telegram.



Sito web tg.casino/it Sport disponibili Calcio, Tennis, Counter-Strike, Basket, Hockey, Golf, Cavalli, Football Americano, Esports Scommesse Live Si

Casino online Si Bonus di benvenuto 200% fino a 10 ETH

Improntato sull’utilizzo di un token nativo (TGC) e di altre criptovalute, questo casinò offre tantissimi giochi e sport su cui scommettere. Dal calcio al tennis, passando per il basket e le altre discipline più comuni, su cui scommettere anche live.

Con licenza Gaming Curaçao, questo è uno dei migliori nuovi siti scommesse su cui puntare. La sua ampia selezione di slot online e il focus sulla sicurezza sono infatti un punto cardine troppo importante. A questi, tuttavia, si somma un interessantissimo bonus di benvenuto, del 200% fino a 10 Ethereum.

Lucky Block: Il casino dove scommettere con il token LBLOCK

Il secondo dei nuovi siti scommesse non AAMS che abbiamo scelto di illustrare è invece Lucky Block. Questo viene definito come un bitcoin casino, una piattaforma intuitiva e sicura che offre oltre 3000 giochi di qualsiasi genere. Oltre all’enorme varietà di giochi a tema casinò, dunque, questa nuova piattaforma ospita una fornitissima sezione sportiva, dedicata alle scommesse.

Si tratta di uno dei nuovi siti scommesse più frequentati, soprattutto grazie alla sua incredibile intuitività e sicurezza. Può infatti essere utilizzato sia via web che attraverso gli smartphone, grazie alla sua composizione nativa.

Il punto forte sta principalmente in due fattori: la sua ottima gestione delle quote e la presenza di un token nativo in criptovaluta.

Sito web sito scommessa luckyblock.com/it Sport disponibili Calcio, Tennis, Basket, Golf, Cavalli, Esports Scommesse Live Si Casino online Si Bonus di benvenuto 200% fino a € 25.000 + 50 giri gratuiti

Lucky Block offre infatti quote per le scommesse sportive parecchio competitive, quasi sullo stesso livello di siti molto affermati. Questo attira tantissimi giocatori, soprattutto se si tiene conto anche del succoso bonus nuovi siti scommesse dedicati ai nuovi giocatori. Si tratta di un ottimo 200% fino a 25.000€, con l’aggiunta di 50 giri gratuiti nella sezione casinò.

Interessante qui anche la sezione speciale dedicata alle scommesse live, la quale permette di puntare su eventi in corso ed in tempo reale.

Mega Dice: Record di giochi di casino e scommesse online

Il terzo dei nostri siti scommesse nuovi è invece Mega Dice, una delle piattaforme di nuova concezione meglio apprezzata dall’utenza internazionale. Anche in questo caso, infatti, parliamo di uno dei nuovi siti scommesse non AAMS con un mix di opportunità interessanti. Un altro cripto casino, che invece di puntare su un token proprietario offre criptovalute come Bitcoin, Tether, Litecoin, Ethereum, XRP e Dogecoin.



Questo è stato uno dei primissimi crypto casino a permettere l’accesso attraverso Telegram, funzione che è stata ripresa da altri nomi dello stesso settore.

Una piattaforma con deposito minimo fisso a 20$ in cripto, giustificato però da un bonus di benvenuto del 200% fino a 1 BTC.

Sito web megadice.com/it Sport disponibili Calcio, Tennis, Golf, sport a motori, Cavalli, Esports Scommesse Live Si Casino online Si Bonus di benvenuto 200% fino a 1 BTC

Fornito di un’ampia libreria di giochi, i quali includono praticamente tutto il parterre classico dei casinò, questo è probabilmente uno dei siti più ricchi. Come anticipato, i metodi di pagamento prevedono essenzialmente diversi genere di criptovalute, gestibili con Wallet Connect. Lo scopo è quello di velocizzare le transazioni, rimanendo in ambienti molto sicuri.

Validata da una licenza Curaçao, questa piattaforma può anche contare su crittografia SSL e numerose altre meccaniche di protezione dei dati.

Una soluzione unica e speciale, probabilmente l’unica con un’offerta gaming che spazia tra i vari settori con così tanta agilità.

Perché scommettere nei nuovi siti scommesse

Arrivati a questo punto della nostra panoramica, gli utenti potrebbero chiedersi “perché scommettere nei nuovi siti scommesse non AAMS”. Come sappiamo infatti, i siti che sono regolati AAMS sono siti approvati dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Si tratta di piattaforme considerate valide principalmente in Italia, dove esiste una precisa legislazione per le piattaforme di gioco d’azzardo.

Scegliere di operare su nuovi siti scommesse non AAMS è una scelta che stanno facendo in molti, che porta con sé diversi motivi sensati.

Giocare su questi nuovi siti scommesse offre infatti diverse opportunità. Tra queste, la possibilità di ottenere quote migliori o di bypassare i controlli KYC e dei documenti. Allo stesso tempo, è possibile abbracciare una varietà più alta di giochi, e una maggiore varietà di mercati di scommesse.

I nuovi siti scommesse non AAMS non sono soggetti alle stesse restrizioni dei siti AAMS. Potrebbero essere più flessibili nell’offrire opzioni di scommessa personalizzate o scommesse su eventi non tradizionali.

Licenze di gioco e scommesse non AAMS

Quando si parla di nuovi siti scommesse, specie di quelli non AAMS, spesso si parla anche di licenze. Le licenze non AAMS sono quelle licenze di gioco che non sono rilasciate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), Italia.

Queste possono infatti essere emesse da autorità di regolamentazione provenienti da altri paesi, e rappresentano una scelta altrettanto valida. Le licenze di questo genere, solitamente emesse da giurisdizioni come Malta, Gibilterra, Curaçao e Alderney, sono ricercate nel settore del gioco d’azzardo online per diversi motivi.

Si tratta di licenze note soprattutto per avere regolamenti sicuri, specie per quanto riguarda l’integrità, la sicurezza e la protezione dei dati. Nonostante queste licenze offrano un certo grado di affidabilità, potrebbero non offrire lo stesso livello di controllo in Italia, come le licenze ADM.

Ecco alcune delle licenze non AAMS più famose:

Gibraltar Regulatory Authority (GRA) : le case di gioco d’azzardo che ottengono una licenza dalla GRA devono soddisfare rigorosi standard di sicurezza e integrità strutturale;

: le case di gioco d’azzardo che ottengono una licenza dalla GRA devono soddisfare rigorosi standard di sicurezza e integrità strutturale; Malta Gaming Authority (MGA) : diverse aziende scelgono di ottenere una licenza dalla MGA poiché altamente considerata nel settore. Si tratta di certificati con rigorosa conformità normativa, dotate di procedure precise di verifica dei giochi d’azzardo online;

: diverse aziende scelgono di ottenere una licenza dalla MGA poiché altamente considerata nel settore. Si tratta di certificati con rigorosa conformità normativa, dotate di procedure precise di verifica dei giochi d’azzardo online; Curaçao: una delle giurisdizioni più antiche e popolari per ottenere licenze in questo settore. Le licenze di Curacao sono note per essere relativamente facili da ottenere;

Autorità di Alderney: Alderney è un’isola del Canale della Manica che ha guadagnato una reputazione importante nel settore del gambling e delle scommesse. Le loro licenze sono rispettate per alti standard di regolamentazione, specie nella protezione dei giocatori.

Scommettere nei nuovi bookmaker con le criptovalute

Chi approccia siti scommesse nuovi, oggi, potrebbe essere attratto dalle opportunità con criptovalute.

Sono tantissime le piattaforme di nuova concezione che permettono l’adozione di cripto come metodo di pagamento, sfruttando dunque i vantaggi tecnici e di sicurezza. Utilizzare le monete digitali offre infatti diversi vantaggi agli utenti, specie se è la piattaforma stessa ad incoraggiare ciò con token proprietari.

Scommettere sui nuovi siti scommesse con criptovalute è utile infatti per mantenere privacy ed anonimato. Le transazioni rimangono nell’intimità dell’utente, al contrario di altri metodi di pagamento. Allo stesso tempo, questo metodo garantisce velocità e istantaneità nei trasferimenti, cosa impossibile con altre tipologie di pagamento.

Oltre a questi vantaggi noti, c’è anche da dire anche un’altra cosa. Scommettere su nuovi siti scommesse 2024 con le cripto permette di approcciare costi inclusi minori, riducendo le spese collaterali.

Quali sono le cripto più usate?

Bitcoin : nota anche come BTC, è la cripto più famosa in assoluto, ed una delle maggiormente accettate in specifici siti di gambling;



: nota anche come BTC, è la cripto più famosa in assoluto, ed una delle maggiormente accettate in specifici siti di gambling; Ethereum : piattaforma decentralizzata a contratti intelligenti. Seconda per capitalizzazione di mercato;



: piattaforma decentralizzata a contratti intelligenti. Seconda per capitalizzazione di mercato; Litecoin : cripto alternativa pensata come più leggera rispetto al Bitcoin. Si tratta di una moneta non molto diffusa, ma apprezzata su diverse piattaforme;



: cripto alternativa pensata come più leggera rispetto al Bitcoin. Si tratta di una moneta non molto diffusa, ma apprezzata su diverse piattaforme; Dogecoin: criptovaluta allegra associata ai meme, utilizzata soprattutto in siti di scommesse particolarmente moderni e innovativi.

Scommettere con i nuovi bookmaker da smartphone

Una delle grandi passioni degli utenti è quella di poter scommettere sui nuovi siti scommesse tranquillamente anche da smartphone.

Tale “esigenza” scaturisce da diversi motivi, e proprio per questo è essenziale che le nuove piattaforme cerchino di adeguarsi. Proprio per questo motivo, sono tante le piattaforme di gioco moderne che vengono realizzate in ottica native, e dunque visualizzabili anche via smartphone.

In determinate situazioni, infatti, può essere difficile per gli utenti accedere alla propria piattaforma preferita da computer. Proprio per questo motivo, è importante che i nuovi siti scommesse permettano l’accesso anche via smartphone, che sia via browser o via app.

Verificate dunque che il sito in questione sia compatibile con smartphone, e compiere una scelta in base a ciò che preferite. Tenete presente che le app permettono un controllo migliore e costante delle giocate, mentre i siti nativi richiedono l’accesso come da computer.

Nuovi siti scommesse e Telegram

In maniera parallela a quanto visto nel paragrafo precedente, un metodo interessante per accedere ai nuovi siti scommesse via smartphone è attraverso Telegram.

Si tratta della nota app di messaggistica, concorrente di WhatsApp, che viene integrata da diverse piattaforme di gioco come metodo di accesso veloce. Il rapporto tra i nuovi siti scommesse e Telegram è dunque piuttosto stretto, soprattutto se si considerano i vantaggi associati.

L’adozione di Telegram nei nuovi siti di scommesse sta diventando sempre più diffuso per diversi motivi.

Telegram permette infatti l’accesso veloce ed istantaneo, senza controllo dei documenti o verifiche lente. Tutto segue le dinamiche dell’app, coinvolgendo anche i sistemi di crittografia adottati da Telegram.

Tale integrazione agevola quindi velocità di contatto, accesso e transazione, mantenendo alta l’attenzione nei confronti della sicurezza personale.

Giocare responsabilmente nei nuovi siti scommesse

Quasi alla conclusione di questa guida sui siti scommesse nuovi, quindi, è essenziale ricordare che il gioco d’azzardo può essere piuttosto pericoloso.

Proprio per questo motivo, diventa importante giocare responsabilmente nei nuovi siti scommesse, prestando attenzione alle dinamiche del proprio stile di gioco. Sarà quindi importante entrare in queste piattaforme coscienti del rischio, e di come restare focus sarà un imperativo essenziale.

Diverrà dunque importante sapersi porre dei limiti, e riuscire a controllare gli impeti nelle situazioni più particolari e/o difficili.

Tra i consigli più importanti, dunque:

Impostate un budget, mensile o settimanale, dedicato al gioco. Questo budget dev’essere denaro che ci si può permettere di perdere, senza influire sulle spese essenziali;



I limiti di deposito e scommessa, forniti dalle piattaforme, devono essere rispettati con preciso rigore, in quanto permettono di controllare ulteriormente le spese;



Quando il gioco comincia a diventare compulsivo, cercate di prendervi delle pause;



Giocate sempre in stati di salute coscienti, cercando di evitare di approcciare queste piattaforme in stato di alterazione.

Siti scommesse nuovi del 2024: Riepilogo

Ricapitolando, dunque, i nuovi siti scommesse che gli utenti dovrebbero approcciare sono tutti siti con un certo grado di sicurezza ed attenzione all’utente. Devono essere piattaforme veloci, con pochi controlli e possibilmente zero KYC, un palinsesto sportivo enorme e tante opzioni di scommessa.

Non dimentichiamoci poi delle quote di ottimo valore, dei buoni bonus di benvenuto, così come l’adozione di criptovalute e di metodi per l’accesso veloce via smartphone. Piattaforme come Mega Dice, TG.Casino e Lucky Block sono l’esempio lampante di un progetto riuscito, puntando proprio sull’esperienza dell’utente.

In sostanza, diventa importante saper riconoscere dei buoni siti scommesse nuovi, in maniera tale da giocare sempre al massimo delle possibilità.

Domande Frequenti sui nuovi bookmaker del 2024

Come posso essere sicuro della sicurezza dei nuovi bookmaker 2024?

I nuovi bookmaker dovrebbero essere regolamentati dalle autorità competenti con licenza. Diventa anche importante fare ricerche sulle recensioni degli utenti, sulle politiche di sicurezza dei dati e di controllo.

Cosa significa non AAMS?

Con la sigla “non AAMS” si intendono operatori di gioco d’azzardo online che non sono regolamentati o autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) in Italia.

Quali sono i vantaggi di accedere ai nuovi siti scommesse via Telegram?

Telegram è una piattaforma di messaggistica istantanea che permette di accedere ai servizi di scommesse direttamente dalla chat, senza dover aprire un’applicazione separata o visitare un sito web.

Quali sono le migliori licenze non AAMS?

Le licenze non AAMS più rispettate includono MGA, UKGC, l’Autorità di Gioco di Gibilterra e naturalmente Curacao eGaming.

Perché dovrei usare le criptovalute?

L’utilizzo delle criptovalute per le scommesse offre diversi vantaggi, come maggiore privacy, transazioni più rapide e sicure e la possibilità di evitare le restrizioni bancarie.

Come posso risparmiare denaro sui nuovi siti scommesse?

Puoi risparmiare denaro confrontando le quote offerte da diversi siti, per ottenere il miglior valore possibile. Allo stesso modo, puoi approfittare delle tante promozioni e dei bonus di benvenuto offerti dai nuovi bookmaker, facendo attenzione alle offerte speciali e ai programmi VIP.