I migliori crypto casino in Italia - Guida definitiva aggiornata al 2024

Oggi ti parleremo dei crypto casino, noti anche come bitcoin casino, e spiegheremo perché tanti utenti li preferiscono ai casino tradizionali. Quella dei casino crypto è una realtà oggi sempre più diffusa, si tratta di piattaforme che riescono perfettamente a soddisfare le esigenze di ogni giocatore. Ci sono infatti diversi vantaggi per i giocatori, ed in questa guida avremo modo di analizzarli in maniera approfondita. Dopo aver analizzato numerosi crypto casino desideriamo aiutarti a scoprirli, saperne di più e individuare i migliori.

La classifica dei migliori 10 crypto casino sicuri in Italia [2024]

Senza indugiare oltre andiamo a vedere la lista dei migliori 10 crypto casino sicuri in Italia.

1. TG Casino – Crypto casino totalmente su Telegram e con airdrop ricorrenti 2. Lucky Block – Miglior crypto casino del 2024 con oltre 8.000 giochi e 50 Giri Gratis 3. Mega Dice – Primo Telegram casino con scommesse e prelievi immediati 4. BC Game – Tra i migliori crypto casino al mondo 5. BetPanda – Crypto casino con il 100% sul primo deposito e 10% cashback 6. Wild io – Bonus eccezionale del 400% fino a $10.000 7. WSM casino – Crypto casino ufficiale di Wall St. Memes con bonus del 200% 8. MetaSpins – Crypto casino con prelievi gratuiti 9. Vave – Il miglior cashback di benvenuto fino a 1BTC 10. Betplay – Crypto casino con ampio palinsesto scommesse

Come abbiamo scelto i migliori crypto casino del 2024?

Nello scegliere i migliori crypto casino migliori del 2024 ci siamo concentrati su vari aspetti di primaria importanza per qualunque giocatore. Ci sono infatti alcune cose che vanno tenute in considerazione con priorità rispetto ad altre, per una esperienza di gioco migliore.

Tra queste certamente la sicurezza e la privacy, ma licenza ed i bonus che i casino bitcoin riconoscono al giocatore. A questi si potrebbe aggiungere anche l’offerta di giochi e scommesse che ogni casino crypto mette a disposizione.

Solitamente infatti, maggiore è il numero di giochi e opportunità di scommessa, maggiore è il divertimento per il giocatore. Si tratta di fattori determinanti per garantire un’esperienza più piacevole ma soprattutto sicura sul bitcoin casino prescelto. Di seguito abbiamo deciso di elencare i più importanti e migliori casino online che accettano le crypto come metodo di prelievo.

Presenza di criptovalute

Chiaramente, nel determinare la classifica dei migliori crypto casino non potevamo non cercare quelli che accettano le criptovalute più famose.

Non bisogna infatti accontentarsi di quei crypto casino che accettano soltanto Bitcoin, i cosiddetti BTC casino, ma cercare di meglio. Le criptovalute più famose sono davvero tante, ed è giusto lasciare agli utenti la possibilità di adoperare quella preferita.

Chiaramente non tutti i casino con crypto accettano tutte le criptovalute più diffuse. Per accertarti di questo fai bene a consultare l’apposita pagina dedicata ai pagamenti. Volendo elencare le principali crypto accettate nei gambling crypto casino potremmo citare le seguenti:

• Bitcoin

• Ethereum

• Tether

• Binance Coin

• Ripple

• Cardano

• Solana

• Dogecoin

Queste sono alcune tra le criptovalute più diffuse al mondo, certamente quelle più presenti nei wallet di tante persone. Un casino crypto che si rispetti, sicuramente propone tante di queste criptovalute come metodo di pagamento.

Token proprietari nei crypto casino

Oltre ad accettare le monete virtuali più diffuse, alcuni crypto casino emettono anche una propria criptovaluta.

Questa, detta criptovaluta proprietaria, può essere adoperata sia per i giochi da casino che per le scommesse sportive. Alcuni crypto casinos inoltre, offrono particolari incentivi agli utenti che acquistano e utilizzano la loro crypto proprietaria.

$TGC è ad esempio il token proprietario di TG.Casino, crypto casino basato su Telegram e oggi raggiungibile anche via browser. È un token costruito su Ethereum e si ritiene possa presto diventare un punto di riferimento nel settore del DeFi Gaming.

$LBLOCK è invece il token proprietario di Lucky Block crypto casino, uno tra i più interessanti del momento. Questa criptovaluta offre pagamenti e prelievi decentralizzati, registrando le transazioni sulla blockchain per renderle trasparenti.

Tra l’altro questo progetto è basato sulla Smart Chain di Binance, il che offre maggiore protezione da attacchi hacker e transazioni più rapide. L’avere una crypto proprietaria fa sì che una piattaforma venga percepita come più affidabile, e ciò la pone tra i best crypto casino.

Licenza non AAMS riconosciuta

Non potevamo proporvi i migliori bitcoin casino senza aver prima approfondito l’aspetto legato alla licenza.

Un crypto casino affidabile deve necessariamente essere in possesso di una licenza di gioco rilasciata da un’autorità affidabile e riconosciuta. Licenze quali la Curaçao eGaming e la Malta Gaming Authority testimoniano come il gambling crypto soddisfi i requisiti di sicurezza.

Si tratta di licenze non AAMS, ovvero rilasciate da enti regolatori di altri paesi europei diversi dall’Italia. Tali licenze rappresentano una garanzia per il giocatore, dato che prevedono rigidi standard di sicurezza cui i crypto casino devono attenersi.

Ciò è importante per i giocatori perché garantisce loro trasparenza, protezione dei dati ed un gioco equo. Certamente un buon casino con crypto deve essere in possesso di una licenza rilasciata da un’autorità rispettabile.

Protezione delle Privacy e sicurezza

Aspetti quali privacy e sicurezza sono importantissimi, considerando la crescente necessità di discrezione avvertita dagli utenti.

I casino bitcoin conoscono bene tale necessità e adottano per questo tutte le misure di sicurezza necessarie a tale scopo. Tutti noi d’altronde, quando utilizziamo un servizio web, desideriamo avere la certezza che i nostri dati siano sempre al sicuro.

Lo stesso vale per i casino con crypto, i quali sono tenuti ad impiegare risorse per proteggere i dati degli utenti. Tra gli strumenti più efficaci e adoperati dai crypto casinos troviamo la crittografia SSL. Essa permette di crittografare e decrittografare i dati digitati dagli utenti, ad esempio quelli sensibili o finanziari, proteggendoli .

Alcuni casino crypto non effettuano inoltre i controllo KYC, ovvero la verifica dell’identità del cliente. Non dover fornire dati sensibili è una soluzione che tutela la privacy, ed evita che qualsiasi dato personale possa essere sottratto.

Anche la doppia autenticazione è un strumento valido per aumentare il livello di sicurezza, per questo spesso adottata dai crypto casino.

L’insieme di tali soluzioni rende ogni cryptocasino una piattaforma assolutamente sicura per gli utenti. Discrezione e sicurezza sono due aspetti fondamentali che un casino con bitcoin deve essere in grado di garantire agli utenti.

Bonus e promozioni sopra la media

Certamente i best crypto casino devono essere in grado di offrire agli utenti condizioni vantaggiose. In particolare, ci sono dei bitcoin casino che offrono bonus e promozioni sopra la media.

Ne abbiamo tenuto conto nell’individuare i casino crypto, dato che questi rappresentano un elemento in grado di moltiplicare ogni vincita. Dai bonus di benvenuto a quelli ricarica, dal cashback ai bonus periodici, gli utenti dei bitcoin casino hanno il meglio a disposizione.

Questo è il motivo per il quale sono in tanti a preferire i BTC casino e desiderano individuare i migliori. Il nostro è stato dunque un lungo lavoro di ricerca e comparazione. Alla fine però, siamo riusciti ad individuare i best crypto casino anche per quanto riguarda bonus e promozioni.

I Top 3 Bitcoin e crypto casino del 2024

Quelli che seguono sono i 3 casino crypto che riteniamo essere i migliori, alla luce di tutti i fattori sopra considerati.

I crypto casino colpiscono per varietà dell’offerta di gioco, livello di sicurezza, bonus proposti e facilità di utilizzo.

Di seguito abbiamo deciso di evidenziare caratteristiche di ciascuno, inclusi vantaggi ed eventuali svantaggi.

TG Casino

TG Casino è un innovativo casino crypto basato sull’app di Telegram, ma raggiungibile anche via browser.

Questo operatore offre un'ampia varietà di giochi incluse slot, giochi da casino e scommesse, con un'interfaccia accessibile da qualsiasi dispositivo.

Questo Bitcoincasino si avvale di una piattaforma di gioco intuitiva e affidabile, e garantisce un'esperienza di gioco fluida e senza interruzioni.

Il bonus di benvenuto è particolarmente ricco e prevede il 200% di Rakeback fino a 10 ETH + 50 giri gratuiti alle slot. Tra le slot più famose proposte da TG.Casino ricordiamo Book of Dead, Sugar Rush e Gates of Olympus.

È importante sottolineare che TG.Casino utilizza le criptovalute come metodo di pagamento principale. Questo cryptocasino accetta le più importanti criptovalute, garantendo così transazioni veloci, sicure e discrete.

Al centro dell'ecosistema di TG.Casino si trova il suo token nativo $TGC. I giocatori possono utilizzarlo per giocare, scommettere e ottenere bonus particolari.

TG.Casino è pioniere nel settore dei casino crypto online, e questo progetto ha già fatto riscontrare un notevole interesse nel settore.

Pro:

• Grande varietà di giochi da casino

• Tante criptovalute accettate

• Scommesse sportive dal vivo

Contro:

• Per alcuni paesi accessibile solo tramite VPN

Lucky Block

Lucky Block è un crypto casino online che offre un'esperienza di gioco unica e coinvolgente.

Qui l’utente può trovare un'ampia gamma di giochi, ma soprattutto un welcome bonus del 200% (fino a 25.000€) + 50 free spin.

Gli amanti dei giochi da casino troveranno ciò che cercano su questo casino con bitcoin, incluso il casino dal vivo.

Per gli amanti delle scommesse ci sono invece quasi 50 discipline sportive sulle quali poter piazzare una giocata. Gli appassionati di slot saranno felici di trovare titoli quali Aviator, Buffalo King e Monkey God.

Lucky Block è un casino con crypto, quindi anche in questo caso la scelta è ampia tra le tante monete virtuali a disposizione. Tra queste anche LBLOCK, la sua crypto proprietaria.

Lucky Block ha già raccolto un grande successo e si prepara ad ampliare la sua offerta di giochi ed eventi sportivi .

Sono in molti a considerare già questa piattaforma come uno dei bitcoin casino tra i più importanti.

Pro:

• Casino e scommesse dal vivo

• Bonus di benvenuto del 200%

• 50 free spin gratuiti alla registrazione

Contro:

• Al momento nessuna promo per le scommesse sportive

Mega Dice

Mega Dice si presenta come un bitcoin casino intuitivo e accessibile, anche da mobile. La sua interfaccia semplice permette ai giocatori di piazzare scommesse rapidamente e di vivere il brivido del gioco live.

Questo casino crypto accetta le principali monete virtuali per depositi e prelievi, con tutta la discrezione che queste offrono.

Sicurezza e privacy sono infatti aspetti peculiari di questo casino con bitcoin, che adotta ogni risorsa per tutelare i suoi clienti.

Qui il bonus di benvenuto è del 200% fino ad 1 BTC + 50 giri gratuiti alle slot machine. A proposito di slot, qui troverai titoli quali Great Rhino, Bonanza e Wild Coyote, su tutti.

Ampia scelta per quel che riguarda giochi da casino e scommesse sportive in questo BTC casino, anche dal vivo. Parliamo dunque di una piattaforma ambiziosa, una risorsa interessante per i giocatori che cercano un'esperienza di gioco sicura e trasparente.

Pro

• Ottima selezione di slot machine

• Ampia varietà di criptovalute accettate

• Casino e scommesse dal vivo

Contro

• Per alcuni paesi accessibile solo tramite VPN

I vantaggi delle criptovalute nei Bitcoin casino

C’è più di un vantaggio nell'utilizzare le criptovalute nei bitcoin casino. Il principale è probabilmente l'anonimato, legato al fatto che le transazioni con criptovalute non mostrano dati personali.

Un ulteriore aspetto da non sottovalutare è legato alla velocità con la quale avvengono le transazioni nei crypto casino. A differenza di quanto avviene con altri metodi di pagamento, con le criptovalute le transazioni sono immediate.

Considera inoltre che con le criptovalute le commissioni sono molto basse o direttamente assenti, dunque c’è anche un vantaggio economico.

Questi sono soltanto alcuni dei vantaggi legati all’utilizzo di criptovalute per i pagamenti nei casino crypto, di seguito approfondiremo.

Depositi e prelievi nei Crypto casino

Idealmente, i migliori bitcoin casino dovrebbero sempre essere in grado di offrire depositi e prelievi velocissimi. Ci si riferisce a trasferimenti di fondi davvero rapidi per evitare interruzioni nel gioco e consentire di incassare subito le vincite.

Solitamente, questo è proprio quel che avviene nei casino bitcoin, dove bastano pochi minuti per depositare o prelevare. Ciò può avvenire solo per mezzo delle criptovalute, che consentono trasferimenti di fondi praticamente istantanei.

Tra l’altro, come accennato, queste transazioni sono anonime ed è questo il motivo per cui tanti utenti scelgono i crypto casino.

Promozioni e bonus nei Crypto casino

La maggior convenienza di bonus e promozioni dei crypto casinos rispetto quelli tradizionali è ormai risaputa.

Non sono soltanto i bonus di benvenuto ad essere più cospicui, ma anche quelli riconosciuti a chi è già cliente. Tra l’altro la gamma di bonus a disposizione è più ampia nei casino con bitcoin, per questo l’offerta è migliore.

Oltre il classico welcome bonus troviamo quindi cashback, rakeback, bonus periodici, bonus ricarica, giri gratuiti e bonus fedeltà, ad esempio.

Ci sono poi i bonus VIP che sono pensati per i giocatori più assidui di un casino bitcoin, ad esempio i cosiddetti “high rollers”.

Volendo elencare i principali tipi di bonus che possiamo trovare nei crypto casino, possiamo elencare i seguenti:

• Bonus di benvenuto

• Bonus sul deposito

• Giri gratuiti

• Bonus senza deposito (sono rari)

• Bonus di ricarica

• Cashback Bonus

• Bonus rakeback

• Bonus fedeltà

• VIP Bonus

• Bonus periodici

Nessun controllo KYC nei Crypto casino

Solitamente quando ci si iscrive in un gambling crypto casino online è necessario fornire i dati personali.

Viene richiesto anche un documento d’identità ed un recapito telefonico, per consentire di individuare la persona che si sta iscrivendo senza errori.

Il controllo KYC è proprio l’insieme delle procedure che servono ad identificare un giocatore di un casino online. Nei crypto casino questo tipo di verifica non viene effettuata e per registrarsi non è necessario fornire dati personali.

Questo è fantastico per tutti coloro i quali desiderano discrezione e anonimato, evitando alla base qualsiasi tipo di furto di dati. Se desideri quindi individuare una piattaforma in grado di garantire privacy e discrezione, i crypto casino fanno al caso tuo.

Acquisto criptovalute nei Crypto casinos

Per iniziare ad usufruire di tutti i giochi e le scommesse dei crypto casinos, è necessario acquistare le criptovalute.

La prima cosa da fare è scegliere quale crypto acquistare. Si va dalle crypto proprietarie ai classici Bitcoin, Ethereum o altro.

Per acquistare fisicamente criptovalute è possibile utilizzare un exchange specializzato. Per far ciò è sufficiente creare un account, effettuare un deposito e decidere quale criptovaluta acquistare.

In alcuni casi è possibile acquistarle direttamente sui casino crypto, quando questi si appoggiano a fornitori terzi. Effettuato l’acquisto e spostate sul proprio wallet le criptovalute, i giocatori potranno quindi spostarle sull’account del proprio casino crypto.

Nulla di particolarmente difficile comunque, anzi noterai la semplicità e l’immediatezza del giocare sui casino bitcoin.

Le licenze nei Crypto casino

La licenza di cui sono in possesso i crypto casinos è di grande rilievo per l’utente, perché tante cose dipendono da essa.

Diciamo innanzitutto che una licenza di gioco è un’autorizzazione ad operare legalmente, ed è rilasciata da enti competenti in materia di gioco d’azzardo.

Quando si parla di licenze ADM (ex “AAMS”) ci si riferisce ad una licenza rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Essa viene rilasciata a piattaforme appartenenti ad aziende che hanno sede in Italia.

I cosiddetti “crypto casino non AAMS” invece, hanno una licenza che è stata rilasciata da un altro Paese UE.

• La licenza di Curacao è rilasciata dall’omonima isola appartenente all’Olanda ad esempio, mentre la MGA è rilasciata da Malta.

• Tra le più diffuse ci sono inoltre la GRA rilasciata da Gibilterra e la UKGC per il Regno Unito.

Molti dei bitcoin casino sono in possesso di tali licenze, che sono perfettamente legali in quanto rilasciate da autorevoli enti europei.

I giocatori che adoperano piattaforme in possesso di tali licenze possono dunque stare tranquilli, con la certezza di adoperare un cryptocasino equo e trasparente.

Perché i Crypto casino non hanno la licenza ADM/AAMS?

Esiste una ragione in particolare per la quale i crypto casinos non hanno una licenza ADM/AAMS. Parliamo del fatto che l’ADM/AAMS non abbia ancora prodotto norme specifiche circa il pagamento con criptovalute per il gioco d’azzardo.

Non avendo ancora definito la questione delle criptovalute, non è possibile rilasciare alcuna licenza ai casino bitcoin che vogliono utilizzarle per i pagamenti.

Per tale motivo i Bitcoincasino devono necessariamente rivolgersi ad altro ente per ottenere una licenza di gioco. La speranza è che possa essere prodotta apposita normativa per i pagamenti con criptovaluta nel gioco d’azzardo.

In questa maniera, anche i bitcoin casino potranno ottenerla e operare con una licenza ADM/AAMS. Al momento invece, tutti i casino crypto sono in possesso di altra licenza rilasciata comunque da autorevoli autorità europee.

Accedere ai Crypto casino da smartphone e tablet

Offrire agli utenti dei casino bitcoin la possibilità di giocare anche da dispositivi mobili significa migliorare l’esperienza utente.

Grazie a smartphone e tablet è infatti possibile giocare sui gambling crypto casino ovunque ci si trovi, anche fuori casa.

Ciò può avvenire ad apposite app, o direttamente via browser. La cosa veramente importante è che la fruibilità e l’esperienza di gioco del cryptocasino sia ottimale anche da mobile.

Chi decide di far progettare un’app per la versione mobile di un bitcoin casino offre certamente fa bene.

Comunque, se un sito è “responsive” (cioè si adatta alle dimensioni del display da cui viene visualizzato), può funzionare adeguatamente anche senza app.

Chiaramente i crypto casinos prestano particolare attenzione anche a questi aspetti ed offrono un’esperienza ottimale anche via mobile.

Casino crypto app dedicate

Certamente un’app è in grado di offrire un’esperienza di gioco piacevole agli utenti, ma non è l’unico modo.

TG.Casino ad esempio, è il casino con crypto basato su Telegram che di suo è già ottimizzato per la navigazione da mobile.

Alcuni cryptocasino invece, non hanno un’app dedicata. Eppure, riescono ugualmente ad offrire agli utenti un’esperienza di alto livello sulla piattaforma.

Ciò è possibile in quanto queste piattaforme, accessibili via browser, sono “responsive”. In parole povere, il sito è in grado di adattarsi alle dimensioni del display dello smartphone o tablet che adoperiamo.

Questo processo avviene automaticamente, e in questa maniera la perfetta fruibilità del sito è garantita.

È dunque fondamentale garantire l'accessibilità anche agli utenti che navigano da mobile. Questo vale sia per i casino bitcoin che hanno un’app dedicata che per quelli che non ne hanno una.

Crypto casino da Telegram

Telegram è un’app perfettamente ottimizzata e fruibile per il mobile, inclusi smartphone e tablet.

Nel caso scegliessi un bitcoin casino basato su Telegram, la giocabilità sarà dunque ottimale a prescindere dal tipo di dispositivo. Ovviamente, nei Bitcoincasino su Telegram la stessa fruibilità è garantita per quanti desiderano giocare da desktop anziché via mobile.

L’adattabilità ai dispositivi mobili è dunque una caratteristica di Telegram, a tutto vantaggio dei casino con bitcoin su essa basati. Se già utilizzi Telegram infatti, avrai notato la sua facilità di utilizzo e la perfetta usabilità da qualsiasi dispositivo.

Tale motivo tecnico, unito a questioni di riservatezza, fa sì che alcuni tra i best crypto casino abbiano scelto proprio Telegram. Tra i più famosi crypto casino basati su Telegram ricordiamo su tutti TG.Casino, di recente accessibile anche via browser.

Crypto casino da browser

Un crypto casino non per forza deve avere un’app dedicata da proporre agli utenti che desiderano iscriversi e utilizzarlo.

È possibile infatti consentire l’accesso direttamente tramite il browser del dispositivo che si sta adoperando. A dire il vero, questo è proprio ciò che fanno la maggior parte dei BTC casino.

Non tutti avvertono infatti la necessità di far sviluppare un’app dedicata, in quanto basta creare una buona versione mobile del sito. In questa maniera infatti, ogni casino crypto consente l’accesso ai giocatori direttamente dal browser del dispositivo preferito.

Sia che l’utente navighi da PC o da dispositivo mobile infatti, potrà raggiungere il sito ufficiale del cryptocasino preferito e utilizzarlo.

Migliori crypto casino - FAQ

Rispondiamo di seguito ad alcune delle tipiche domande che riguardano i crypto casino. Se stai pensando di aprire un account in un casino crypto, probabilmente troverai interessanti le domande che seguono.

Come scegliere il crypto casino giusto?

Un casino crypto va scelto in base a fattori quali licenza, livello di sicurezza e privacy, varietà di giochi. Sono inoltre determinanti nella scelta del cryptocasino anche la quantità di criptovalute accettate, i bonus e l’accessibilità.

Perché pagare con le criptovalute nei crypto casinos?

I crypto casinos offrono la possibilità di pagare in criptovalute per garantire transazioni rapidissime e anonime. Tra l’altro nei bitcoin casino le commissioni sulle transazioni non si pagano o sono irrisorie.

I casino bitcoin sono affidabili?

Si, i casino bitcoin sono affidabili e garantiscono privacy e tutela dei dati. Inoltre, le criptovalute sono collegate alla blockchain, per questo più sicure.

Come si accede ad un crypto casino online?

Accedere ad un crypto casino è molto semplice. Basta individuare il cryptocasino preferito, creare un conto di gioco e accedere tramite le credenziali. Da quel momento si potranno usare tutte le funzioni del casino crypto prescelto.

È legale giocare ai crypto casino in Italia?

Si, in Italia è legale giocare sui crypto casino in possesso di licenze rilasciate da autorità europee (ad esempio Curacao o Malta). Verificato questo, non c’è alcun rischio nel giocare ai crypto casinos in Italia.

Come funzionano i bitcoin casino?

La grande differenza tra i bitcoin casino e quelli tradizionali è che nei primi le transazioni vanno effettuate in criptovalute.

Conclusioni

Giocare nei crypto casino è semplice, e grazie alle criptovalute è possibile avere grande velocità nelle transazioni e anonimato.

I migliori casino crypto sono in grado di offrire transazioni immediate, bonus invitanti, ampia selezione di giochi e massima discrezione. Gli utenti che desiderano individuare i bitcoin casino più interessanti fanno bene a verificare il tipo di licenza e gli altri fattori citati.

In base alla nostra analisi, noi abbiamo individuato Tg.Casino, Lucky Block e Mega Dice quali best crypto casino del 2024. Si distinguono dagli altri gambling crypto casino per livello di sicurezza, varietà dell’offerta e autorevolezza nel settore.

Ricorda che se vuoi iscriverti in un BTC casino ma non possiedi criptovalute, puoi comprarle presso fornitori terzi o direttamente sui Bitcoin casinos.