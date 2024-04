Il colosso statunitense Amazon ha ricevuto una multa salatissima da parte dell’Antitrust. Sembra che il tutto si riferisca ad una funzione pre-impostata sull’app e sul sito dell’e-commerce che risulterebbe scorretta nei confronti dei consumatori. L’azienda ha prontamente dichiarato che farà ricorso in quanto fortemente in disaccordo con la sanzione ricevuta.

Perché l’Antitrust ha inflitto una multa ad Amazon

L’azienda Amazon ha ricevuto una multa di ben 10 milioni di euro per una cosiddetta pratica commerciale scorretta. Il tutto fa riferimento ad un’opzione, in alcuni casi anche vantaggiosa, che offre l’e-commerce: l’acquisto periodico.

Ebbene, questa funzione è finita nel mirino dell’Agcom in quanto limiterebbe la libertà di scelta dei consumatori. Ovviamente l’acquisto singolo resta sempre e comunque disponibile. Il problema è che l’opzione di acquisto periodico potrebbe comparire come funzione pre-impostata inducendo il consumatore ad acquistare periodicamente un prodotto senza averne realmente bisogno.

È stata inoltre contestata la condotta del colosso dell’e-commerce perché contrastante con il canone di diligenza professionale. L’Autorità ha spiegato che:

Un operatore dell’importanza di Amazon sarebbe tenuto a costruire le interfacce online, relative ai processi di acquisto, in modo da consentire ai consumatori di effettuare scelte commerciali libere e consapevoli.

Nella fase iniziale d’istruttoria l’Autorità avrebbe potuto contestare anche la pre-selezione della consegna veloce a pagamento. In questo caso, però, ha prevalso l’impegno di Amazon che predifinirà solo un’opzione: la consegna gratuita.

La replica di Amazon: annunciato il ricorso

Amazon non è rimasta con le mani in mano dopo aver ricevuto la multa ultra milionaria e ha annunciato che sarà fatto ricorso nei confronti della decisione dell’Autorità dichiarando di essere fortemente in disaccordo con la sanzione inflitta dall’Antitrust.

L’azienda ha poi aggiunto che:

I clienti traggono beneficio dal programma “Iscriviti e Risparmia” risparmiando denaro e tempo sulle consegne periodiche di prodotti che utilizzano regolarmente.

E in conclusione ha annunciato:

Continueremo a lavorare per offrire loro un’ottima esperienza di acquisto

Hanno inoltre sottolineato che gli utenti iscritti al loro programma hanno risparmiato ben 40 milioni di euro.

