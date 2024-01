Multe autovelox, ecco 5 comuni che incassano di più: la classifica

Quanto incassano i comuni italiani con le multe da autovelox? Di recente questa tematica sta interessando la maggior parte dei cittadini italiani in quanto tra gli ultimi fatti di cronaca figurano spesso due notizie: la polemica sul limite dei 30 Km/h a Bologna e Fleximan, il distruttore di autovelox. I comuni cercano di tutelare la sicurezza alla guida dei cittadini, mentre questi ultimi attaccano le istituzioni comunali in quanto penserebbero solo alle proprie tasche.

Multe autovelox, ecco 5 comuni che incassano di più

Sicuramente è vero che i comuni italiani guadagnano anche grazie alle sanzioni da autovelox, però c'è anche da dire che le entrare relative alle multe sono irrisorie rispetto agli altri guadagni dei comuni. Il ministero dell'Interno ha reso noti alcuni dati interessanti e noi prenderemo come esempio le prime 5 città con il numero più alto di incassi grazie alle sanzioni degli autovelox.

5. Napoli

All'ultimo posto della top 5 si trova Napoli. Il capoluogo di Regione della Campania, grazie alle multe da autovelox, incassa solo lo 0,22% del totale delle multe in città.

4. Palermo

In quarta posizione c'è Palermo. Il capoluogo della Regione Sicilia, grazie alle multe da autovelox, incassa il 4,1% del totale delle multe in città. Un dato basso anche in questo caso.

3. Roma

La capitale dell'Italia, Roma, è al terzo posto della classifica. Le multe da autovelox a Roma Capitale sono solo il 6,1% del totale delle multe in tutta la città. Il comune di Roma, nel 2022, ha incassato per le multe ben 127 milioni, ma solo 6 milioni dalle multe da autovelox.

2. Milano

Al secondo posto della classifica troviamo Milano. Il capoluogo della Regione Lombardia è il primo comune a raggiungere la doppia cifra e infatti le multe da autovelox rappresentano il 13% del totale delle multe in città. Il comune di Milano, nel 2022, ha incassato per le multe ben 138,5 milioni, ma solo 13 milioni dalle multe da autovelox

1. Firenze

Chiudiamo la classifica con la città di Firenze che conquista la medaglia d'oro. Nel capoluogo della Regione Toscana le multe da autovelox rappresentano il 23,3% del totale delle multe in città.

Chi paga effettivamente le sanzioni

Un altro punto da chiarire è relativo all'incasso reale delle multe da autovelox. In molti casi i cittadini non pagano queste sanzioni e spesso e volentieri fanno ricorso i comuni. Il primato, in questo caso, lo ha la città di Napoli, dove facendo riferimento ai dati del 2022, sono state pagate solo il 2% delle multe. Anche nella città di Milano c'è molto divario tra le sanzioni pagate e le sanzioni non pagate. I cittadini del capoluogo lombardo hanno pagato, sempre relativamente al 2022, solo il 65% delle multe, mentre il 35% delle sanzioni non sono state incassate dal comune.

