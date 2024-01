Parabrezza rotto, attenzione la multa è salata: cosa dice la legge e come evitarla

Può capitare che il parabrezza dell’auto si rompa o presenti una piccola crepa. È proprio in quest’ultimo caso che, spesso, si continua a circolare, rimandando di volta in volta la riparazione del danno.

Eppure, se non si agisce in fretta, se ne rischiano due ben più gravi. Il primo, riguarda la propria e l’altrui sicurezza: circolare con il parabrezza rotto (o anche i finestrini rotti) può mettere a rischio noi stessi e gli altri. Anche la più piccola crepa può espandersi, con conseguenze gravi, per esempio limitando la visibilità del guidatore, con possibilità di incidenti.

In secondo luogo, non va sottovalutata la possibilità di incorrere in sanzioni amministrative: possiamo rischiare multe, spesso molto salate.

Cosa fare, allora? Senza dubbio, come prima cosa sarebbe importante prestare attenzione a qualsiasi imperfezione o crepa del parabrezza, dei finestrini e del lunotto, portando subito l’auto in un centro specializzato.

Inoltre, è importante sapere a cosa si sta andando incontro. Le sanzioni, infatti, possono farci spendere molti più soldi di quelli che spenderemmo per riparare il vetro.

Cosa succede se ti fermano con il vetro rotto?

Una piccola crepa sul parabrezza non costituisce un problema da niente. Innanzitutto, questa imperfezione del vetro può limitare la visibilità del conducente, con conseguenti rischi per se stesso e per gli altri.

Non solo, perché in realtà il parabrezza e i finestrini ci proteggono anche da pioggia, vento, freddo o caldo, dagli insetti e da qualsiasi altro pericolo mentre siamo alla guida.

E la loro utilità non è solo quella di proteggerci, perché questi elementi forniscono fino al 40% della resistenza dell’auto. Di conseguenza, se rotti o scheggiati, non potrebbero più esercitare la loro funzione, con importanti conseguenze per la nostra sicurezza.

È proprio per questo motivo che il Codice della Strada prevede delle sanzioni per coloro che circolano con parabrezza, vetri o lunotti rotti o scheggiati. Un comportamento che spesso si assume perché si sottovaluta la situazione, ma che oltre a essere un grave pericolo quando siamo in strada, ci fa rischiare anche multe che superano il valore della riparazione del vetro.

Parabrezza rotto o scheggiato: a quanto ammonta la multa

Come già accennato, per capire quali sono le sanzioni cui si va incontro bisogna consultare il Codice della Strada.

In particolare, dovremmo dare uno sguardo all’articolo 79 (efficienza dei veicoli a motore) in cui si legge che “i veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza”.

È chiaro, dunque, che se si circola con il parabrezza rotto o scheggiato, anche se la crepa dovesse essere localizzata, il proprio veicolo non possa essere ritenuto in condizioni di massima efficienza. Ciò potrebbe far scattare la multa che, come stabilito nel Codice della Strada, può andare da 87 euro a ben 344 euro.

Questo per quanto riguarda le strade urbane, perché nel caso di extraurbane e autostrade, la situazione cambia. Per comprendere quest’altro caso, è importante consultare l’articolo 175 in cui si legge che è vietata la circolazione di:

veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione.

Come abbiamo visto, il parabrezza rotto o scheggiato costituisce un pericolo per se stessi e per gli altri, perciò in questi casi possiamo rischiare una multa da 42 euro a 173 euro.

Evitare la multa si può: cosa fare se si crepa il parabrezza

Da quanto abbiamo visto, circolare con parabrezza o finestrini rotti può esporci a pericoli, ma anche al rischio di dover pagare multe salate.

Evitarlo non è difficile: basta agire in fretta non appena notiamo che c’è qualcosa che non va nel parabrezza dell’auto. Anche solo una piccola crepa può trasformarsi in un danno ingente.

Anche in questo caso, possiamo salvare il nostro portafogli. La domanda viene da sé: quanto costa riparare un parabrezza rotto?

I costi variano a seconda del tipo di danno e del tempo necessario per l’intervento. Per questo motivo, potremmo trovarci in situazioni in cui la spesa ammonterebbe a circa 100 euro e altre, invece, decisamente più costose.

È bene considerare, infatti, che la sostituzione integrale del parabrezza può richiedere anche fino a oltre 1.000 euro.

Diverso, invece, il discorso se si decide di agire prontamente non appena si nota una piccola crepa.

In questi casi, infatti, il danno può essere riparato, senza dover per forza sostituire il parabrezza. Parliamo di un’alternativa che, oltre a essere più economica, è anche molto più rapida, facendo risparmiare tempo.

In linea generale, il costo della riparazione si attesta in media dai 50 ai 100 euro. Parliamo, dunque, di cifre più basse rispetto all’eventuale sanzione amministrativa che saremmo tenuti a pagare qualora venissimo fermati con il parabrezza rotto.

