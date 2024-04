Mondo Convenienza, sanzione di oltre 3 milioni di euro dall’Antitrust. Cos’è successo

Una delle notizie più recenti riguardante il marchio Mondo Convenienza è quella legata ad una sanzione piuttosto salata per l’indagine rilevata dall’Antitrust.

Si tratta di una sanzione di ben 3 milioni e 200 mila euro irrogata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato a Iris Mobili, appunto la società titolare del marchio Mondo Convenienza.

Ma quali sono le motivazioni legate all’indagine Antitrust sul marchio di Mondo Convenienza e perché l’azienda dovrà pagare una sanzione di oltre 3 milioni di euro? Ne parliamo nel dettaglio in questo articolo.

A seguito di migliaia di proteste e segnalazioni portate avanti da tantissimi consumatori italiani, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di infliggere a Iris Mobile, la società titolare del marchio Mondo Convenienza, una multa dall’importo pari a 3 milioni e 200 mila euro.

Le motivazioni legate alla sanzione riconosciuta dall’Antitrust a Mondo Convenienza riguarda l’adozione di pratiche scorrette da parte della catena italiana che si occupa della consegna e del montaggio di mobili e oggetti di arredamento.

In particolare, le indagini portate avanti da parte dell’Autorità hanno rilevato una condotta illecita per quanto riguarda le fasi di consegna e di montaggio dei mobili e degli oggetti di arredo, che hanno visto i consumatori impossibilitati a poter fruire correttamente dei servizi di post-vendita.

Ricordiamo che l’Agcm aveva avviato l’indagine sulle pratiche scorrette di Mondo Convenienza già a partire dall’inizio di ottobre dello scorso anno.

Proprio in merito alla sanzione inflitta a Mondo Convenienza di oltre 3 milioni di euro, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di chiarire alcuni punti all’interno del comunicato stampa pubblicato in data 28 marzo 2024.

A questo proposito, si legge che la decisione di infliggere tale sanzione a Iris Mobili S.r.l., in quanto titolare del marchio Mondo Convenienza, è dovuta al fatto che tale marchio:

ha consegnato prodotti non completi o non corrispondenti agli ordini e ha ostacolato i consumatori che presentavano reclami o richiedevano assistenza.

Inoltre, viene precisata la natura dei comportamenti considerati illegittimi, specificando che:

Pur consapevole dell’elevato numero di consegne di prodotti non completi e non corrispondenti agli ordini o non in perfette condizioni di utilizzo, la società non ha adottato comportamenti idonei a risolvere questi problemi, violando così l’obbligo di diligenza professionale previsto dal Codice del Consumo.