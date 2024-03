Maxi multa per Mondo convenienza, gravi violazioni: ecco cosa è successo

Mondo convenienza è una catena italiana di mobili e complementi di arredo a prezzo economico, diramata in tutte le Regioni. Il colosso dei mobili a basso prezzo ha subito una grave sanzione per condotte illecite, in particolare per avere danneggiato i consumatori nella fruizione dei servizi post-vendita (come consegna e montaggio del mobilio).

Mondo convenienza dovrà pagare una multa di 3 milioni e 200 mila euro. Ecco i dettagli della decisione.

Maxi multa per Mondo convenienza: ecco cosa è successo

Per l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non ci sono dubbi: la società Iris Mobili, titolare del marchio Mondo convenienza, ha violato le norme a tutela dei consumatori. Per questo motivo dovrà sborsare 3 milioni e 200 mila euro a titolo di sanzione.

La società ha adottato condotte illecite nelle fasi di consegna e di montaggio dei mobili e degli arredi e ha ostacolato i consumatori nella fruizione dei servizi post-vendita. Pur consapevole dell'elevato numero di consegne di prodotti non completi e non corrispondenti agli ordini o non in perfette condizioni di utilizzo la società non ha adottato comportamenti idonei a risolvere questi problemi.

Spiega l'Antitrust in una nota.

La reazione di Mondo convenienza

La catena di mobili ha immediatamente reagito alla multa dell'Antitrust. Pur prendendo atto delle decisione - e della multa a sei zeri - Mondo convenienza ha spiegato di aver fornito gli elementi necessari a dimostrare la correttezza del suo operato nei confronti dei clienti.

Inoltre, i vertici del gruppo hanno fatto sapere di aver già predisposto misure ad hoc per migliorare la qualità del servizio offerto e soddisfare le richieste dei clienti "in linea con i principi di lealtà e trasparenza che da sempre ispirano l'attività".