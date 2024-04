La 33^ giornata di Serie A volge al termine, con il match tra Milan e Inter. San Siro, a tinte rossonere, ospita la partita che può sancire matematicamente la vittoria dello scudetto ai tifosi interisti, i quali potrebbero festeggiare la conquista della seconda stella davanti ai propri cugini. Ecco dove vederla in TV e streaming e quali sono le probabili formazioni per il match.

Milan Inter, 33^ giornata di Serie A

Le due squadre del capoluogo lombardo arrivano alla partita in condizioni diametralmente opposte.

Il Milan, nell’ultima partita, è stato eliminato dall’Europa League contro la Roma, perdendo 2-1 con i gol di Mancini e Dybala. Vano è stato il gol di Gabbia per accorciare le distanze. In Serie A, i rossoneri occupano saldamente la seconda posizione e sono ormai sicuri della qualificazione alla prossima Champions League.

L’Inter, dal canto suo, corre sull’onda dell’entusiasmo e una vittoria nel derby le garantirebbe la vittoria matematica dello scudetto e l’inizio delle celebrazioni per la seconda stella. In Serie A l’ultima sconfitta (e unica) risale ancora al girone di andata, contro il Bologna.

Milan Inter, dove vederla in TV e streaming

La partita si gioca dopo il posticipo delle 18.30, Roma-Bologna. Il fischio d’inizio è programmato per le 20.45. Il match è allo stadio San Siro e il Milan è la squadra che gioca in casa.

La partita viene trasmessa da DAZN e Pierluigi Pardo è incaricato della telecronaca. Accanto a lui pronto Marco Parolo, che si occupa del commento tecnico. Il derby si può guardare in streaming dall’app oppure dal canale 214 del decoder di Sky, previo abbonamento DAZN.

Probabili formazioni di Milan e Inter

Pioli cerca nuove soluzioni per provare a fermare l’Inter. Il modulo di partenza è il solito: 4-2-3-1. La difesa è obbligata a causa della squalifica di Thiaw. I centrali sono Tomori e Gabbia, affiancati da Theo Hernandez a sinistra e Calabria a destra. Sulla mediana Reijnders è sicuro del posto, mentre Adli e Bennacer si giocano l’altra maglia da titolare, con il primo in vantaggio sull’algerino.

Le novità sono in attacco. Loftus-cheek è il trequartista, mentre Pulisic si sposta a sinistra. Musah dovrebbe occupare la fascia sinistra e fornire una maggior copertura. Davanti probabile panchina per Giroud, con Leao nel ruolo di prima punta per far male ai difensori interisti con la sua velocità.

Inzaghi ritrova gli squalificati Pavard e Lautaro. Il francese completa il terzetto di difesa insieme ad Acerbi e Bastoni. Il centrocampo non cambia: regista l’ex della gara, Calhanoglu, con Mkhitaryan e Barella ad affiancarlo. Sulla fascia sinistra c’è il solito Dimarco mentre a destra Darmian è in vantaggio rispetto a Dumfries. La coppia d’attacco è composta dal capitano Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Pronti dalla panchina Sanchez e Arnautovic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Theo Hernandez, Gabbia, Tomori, Calabria, Adli, Reijnders, Pulisic, Loftus-Cheek, Musah, Leao. Allenatore: Stefano Pioli.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, Acerbi, Pavard, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Darmian, Thuram, Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

Il pronostico della partita

Il momento di forma opposto delle due squadre porta a pensare che i nerazzurri possano vincere la partita e festeggiare lo scudetto della seconda stella davanti ai tifosi rossoneri.

Secondo i bookmakers è praticamente certo che la partita non finirà 0-0 e più in generale, nonostante il moto di orgoglio del Milan, la partita terminerà in favore dell’Inter.

Gli ultimi 5 incontri tra le due squadre milanesi si sono conclusi con la vittoria dei giocatori di Inzaghi, con un risultato aggregato di 12 gol a 1.