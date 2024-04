Continua la missione del governo Meloni sul supporto delle fasce deboli della popolazione italiana. Dopo il rinnovo di alcuni bonus come quello della Luce e del gas, arriva la conferma di un doppio Bonus Spesa.

Si tratta di un agevolazione che potrebbe arrivare fino a 940 euro tra Carta Dedicata a te e Carta Acquisti.

Si tratta in realtà di misure già erogate lo scorso anno: la Carte Dedicata a te è stata erogata dall’Inps in collaborazione con i comuni e Poste Italiane ma ancora non è attiva mentre la Carta Acquisti è già attiva.

Si tratta di due misure tra loro compatibili a cui si accede rispettando regole differenti.

Potrebbero perciò esserci famiglie che potrebbero beneficiare di entrambe mentre altre di una o dell’altra.

Nella migliore delle ipotesi dunque si potrebbe arrivare a 1.000 euro che secondo alcune ricerche potrebbe soddisfare la spesa alimentare per una famiglia di medie dimensione per circa 3 mesi.

Ma chi può beneficare e quali requisiti bisogna rispettare? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Carta Acquisti e Dedicata a te, doppio bonus spesa in arrivo di 940 eur: ecco chi le riceverà

Continuano le agevolazioni per le famiglie italiane: dopo i vari bonus bolletta gas e luce potrebbe arrivare un doppio bonus spesa da 940 euro per gli italiani.

In realtà si tratta, come abbiamo detto della somma di due Bonus, la Carta acquisti, dall’altra la Carta Dedicata a Te.

Anche se quest’ultima non è ancora operativa potrebbe diventarlo presto, insieme alla Carta Acquisti le famiglie che rispettano i requisiti potrebbero ottenere quasi mille euro per la precisione 940 euro, una cifra di tutto rispetto per le famiglie.

Novecentoquaranta, per la precisione, che sarebbero un aiuto non indifferente per le famiglie più in difficoltà.

La nuova Carta Dedicata a te, ancora non erogata potrebbe passare a 460 euro dai 382,50 euro previsti da spendere per beni di prima necessità, benzina ed abbonamenti del trasporto pubblico.

Per poterne usufruire l’ISEE non deve superare i 15.000 euro tenendo conto di alcuni parametri, e l’accredito dei 460 euro verrà fatto sulla stessa prepagata messa in circolazione a luglio 2023.

Proprio presso gli uffici postali i beneficiaria avvisati dai comuni hanno potuto ritira le card con l’importo già accreditato.

Va detto che la Carta Dedicata a te spetta a chi non beneficia di altri sostegni, come ad esempio l’Assegno di inclusione o il Supporto per la formazione e il lavoro.

A differenza della Carta acquisti, però, non se ne deve fare domanda: l’assegnazione avviene in automatico grazie alla collaborazione tra Comuni, Inps e Poste Italiane.

Proprio quest’ultima gestisce la carta con la quale si possono acquistare solamente alcuni generi alimentari, carburante o per gli abbonamenti ai mezzi pubblici.

Carta Acquisti, ecco come richiederla e i requisiti

La restante parte dei 940 euro, arriva dal secondo Bonus spesa o meglio dalla Carta Acquisti, uno strumento che permette di ottenere altri 480 euro alle famiglie che presentano determinati requisiti.

Infatti nel nucleo familiare deve essere almeno un componente minore di 3 anni o maggiore di 65 anni.

Questi, hanno diritto a una carta acquisti ricaricabile con 40 euro mensili anche se l’accredito è bimestrale.

La carta acquisti può essere usata nei supermercati e negozi alimentari, in farmacie e parafarmacie ma non tutti sanno che è possibile usarla anche per pagare le bollette.

La domanda può essere inviata presso gli uffici di Poste italiane, e per poterla inoltrare è necessario soddisfare dei requisiti economici: le famiglie devono avere un Isee non superiore a 8.052,75 euro (valore aggiornato al 2024).

Se la carta acquisti è stata richiesta per un over 65, si guarda anche ai redditi percepiti dai singoli componenti che non devono superare gli 8.052,75 euro, limite che per chi ha compiuto 75 anni sale a 10.737 euro.

Inoltre non si deve essere proprietari di:

più di una utenza elettrica domestica (anche se non domestica);

più di due utenze del gas;

più di due autoveicoli;

più di un immobile a uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%;

immobili non a uso abitativo con una quota superiore o uguale al 10%;

patrimonio mobiliare superiore a 15.000 euro.

Le differenze tra le due agevolazioni

C’è molta confusione tra le due misure: Carta Dedicata a Te e la Carta acquisti non sono la stessa cosa.

Le due prestazioni sono compatibili tra loro e pertanto una stessa famiglia può beneficiare di entrambe le card se si rispettano i requisiti.

Le due misure molto simili, permettono di ottenere un Bonus spesa di 940 euro. Entrambe sono emesse da Poste Italiane e pensate per aiutare le famiglie in stato di necessità ma funzionano in maniera diversa.

La Carta acquisti viene richiesta e assegnata a chiunque rispetti determinati requisiti, mentre la Carta Dedicata a Te viene automaticamente dall’INPS.