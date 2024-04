C’è davvero un legame tra la data di nascita di un serial killer e il suo segno zodiacale? Se siete appassionati di true crime e astrologia siete arrivati nel posto giusto.

Anche se l’astrologia non è una vera e propria scienza, non si può negare che ci sia un fondo di verità nell’analisi dei comportamenti delle persone. Almeno una volta nella vita ti sarai trovato a fare una ricerca sui segni zodiacali.

Infatti, sono in molti che hanno cercato di rispondere alla domanda: quali sono i segni zodiacali con più serial killer? Tra tutti i segni ce ne sono quattro che saltano all’occhio e non può essere solo una coincidenza!

I 4 segni zodiacali con più serial killer e cosa li rende così pericolosi

L’astrologia non è una scienza affidabile però a volte può essere una buon punto di partenza per conoscere chi ci circonda. Per questo motivo abbiamo cercato i segni zodiacali dei serial killer più noti:

4. Pesci

Il segno conosciuto per la sua tolleranza e sensibilità spesso non è in grado di gestire le emozioni proprie e altrui, rendendo comprensibile che a volte possa perdere il controllo. Tra i tanti serial killer che cadono nel segno dei pesci c’è Charles Cullen.

3. Vergine

Sospettato per trenta ma condannato per quattro omicidi Dean Curter è della vergine, segno della dea del grano e dell’agricoltura ben conosciuto per il suo approccio sistematico alla vita e per essere perfezionista fino al midollo.

Non stupisce, quindi, che è proprio questo segno ha poter fare l’omicidio perfetto… O una serie di omicidi perfetti.

2. Sagittario

Il serial killer statunitense Ted Bundy, noto per almeno una trentina di omicidi di giovani donne tra 1974 e il 1978, è del sagittario; segno desideroso di libertà ma spesso questo può sfociare nell’irresponsabilità e nell’essere spericolato… Sarà per questo che potrebbe scapparci il morto?

1. Gemelli

Indovinate di che segno era Jeffrey Dahmer, esatto: gemelli! È un segno creativo e socievole, ma al contempo volubile e irrequieto. Questa dualità che lo caratterizza lo rende un segno imprevedibile e pericoloso.