Un finale di settimana tutto in salita per Saipem che ritrova la retta via dopo due giornate consecutive in ribasso.

Saipem tra i migliori del Ftse Mib

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con una flessione di quasi due punti percentuale, oggi da subito si è posizionato lungo la via dei guadagni, allungando progressivamente il passo.

Negli ultimi minuti Saipem passa di mano a 2,204 euro, con un rialzo del 2,85% e oltre 17 milioni di azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 57 milioni.

Saipem spinto dal rialzo del petrolio

Il titolo mette a segno la migliore performance nel settore oil e occupa una delle prime posizioni nel paniere delle blue chip, sfruttando in primis la buona intonazione del Ftse Mib, ma anche del petrolio.

Mentre scriviamo, infatti, l’oro nero viene fotografato a 84,05 dollari, con un vantaggio dello 0,6%.

A dare man forte agli acquisti su Saipem sono anche le positive indicazioni che arrivano da alcune banche d’affari.

Saipem: Bank of America conferma il buy

Gli analisti di Bank of America hanno deciso di ribadire la raccomandazione “buy” sul titolo, con un prezzo obiettivo a 2,9 euro, confermandolo quale loro top pick nel settore di riferimento.

Secondo la banca USA, i conti del 1° trimestre di Saipem sono stati in linea con le aspettative e il management ha reiterato con fiducia la guidance sul 2024.

Saipem: Exane incrementa il prezzo obiettivo

Buone notizie anche da Exane che da una parte ha reiterato la raccomandazione “outperform” e dall’altra ha rivisto verso l’alto il target price da 2,55 a 2,8 euro.

Commentando i numeri dei primi tre mesi dell’anno, gli analisti affermano che gli stessi hanno aggiunto un altro trimestre di solida esecuzione, evidenziando il quinto trimestre consecutivo di crescita anno su anno dell’Ebitda.

Il broker ha messo mano alle stime incrementato quelle relative ai ricavi e all’ebitda del 2% per l’anno in corso e dell’1% per il prossimo.